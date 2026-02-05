Lộ tin nhắn Chang Mây được 1 nam ca sĩ đang hot nói "Thương em" giữa ồn ào bị người cũ phốt lăng nhăng

Cách đây 1 tháng, nữ diễn viên Chang Mây dính vào ồn ào bị bạn trai cũ đăng đàn tố căng, phốt lăng nhăng. Cho đến mới đây, Chang Mây chính thức lên tiếng cho biết cơ quan chức năng đã tiếp nhận để xử lý vụ việc. Đồng thời, trong tâm thư, Chang Mây khẳng định những thông tin đã bị cắt ghép, điều hướng khiến sự việc không đúng với thực tế. Nữ diễn viên nhấn mạnh bản thân luôn có quy tắc, kỷ luật riêng trong công việc chứ không như những gì lan truyền.

Chưa dừng lại tại đó, đến tôi cùng ngày, Chang Mây tiếp tục lên tiếng trên livestream. Nữ diễn viên tiết lộ bản thân từng bị "bạn ấy" "tác động vật lý" đến mức không thể xoay cổ được. Trên livestream phát trên kênh chính thức của mình, Chang Mây chia sẻ: "Từ tháng 9 đến tháng 12, em không biết em đã nghe bao nhiêu lời xúc phạm, lăng mạ, chửi rủa. Có những lần lên đến 5,6 tiếng đồng hồ mà em phải ngồi nghe mọi người ạ. Cho đến 22/12, em cảm thấy việc đó vượt quá giới hạn. Ngày hôm đó, em bị đập đầu 4 lần liền, sau đó 23/12 em đi làm, cả đoàn phim đều biết em không quay được trục cổ. Sau đó, người ta quỳ mấy tiếng đồng hồ để em nhận quà xin lỗi, xin cơ hội được tìm hiểu lại. Lúc đó, bạn diễn của em chỉ theo dõi em thôi nhưng em không biết vì sau người ta lại xúc phạm bạn diễn của em luôn".

Hiện tại, đây chỉ là những chia sẻ từ một phía của Chang Mây nhưng cũng đã khiến dư luận xôn xao bàn tán.

Diễn viên Chang Mây livestream cho biết từng bị tác động vật lý (Ảnh: TikTok nhân vật)

Ngoài ra, sau khi đăng thâm thư lên tiếng, Chang Mây còn có động thái gây chú ý là đăng tải tin nhắn được ca sĩ Nguyễn Hùng động viên. Theo đó, trong tin nhắn, Nguyễn Hùng gửi cho Chang Mây có nội dung: "Chuyện trên trời rơi xuống. Anh chỉ muốn chia bớt mấy thứ em trải qua lâu nay. Thương em. Anh luôn ở phe em nha. Em đã ổn thì cho anh hay".

Tuy nhiên, hành động này của Chang Mây vướng tranh cãi vì đây là tin nhắn riêng tư, việc chia sẻ như thế này sẽ dễ dẫn đến những bàn tán gây xôn xao dư luận, khiến cuộc sống của người liên quan phần nào bị ảnh hưởng.

Chang Mây tung tin nhắn được Nguyễn Hùng động viên nhưng vướng tranh cãi (Ảnh: FBNV)

Nguyễn Hùng là một trong những ca sĩ đang hot hiện tại (Ảnh: FBNV)

Chang Mây sinh năm 2001 tại Hà Nội, cô từng gây sốt với danh xưng "hot girl mùa thi ở kỳ thi THPT 2019" nhờ nhan sắc trong trẻo, nụ cười ngọt. Từ bước đệm đó cùng với niềm đam mê với nghệ thuật, Chang Mây từng có khoảng thời gian nghiêm túc theo học thanh nhạc. Sau đó, cô thi đỗ vào Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và có cơ hội bén duyên với nghệ thuật và được mời tham gia các dự án khác nhau.

Trên màn ảnh nhỏ, Chang Mây ghi dấu ấn khi góp mặt trong loạt phim truyền hình phát sóng khung giờ vàng như Hương Vị Tình Thân; Mặt Nạ Gương; Chồng Cũ, Vợ Vũ, Người Yêu Cũ"; Món Quà Của Cha, Cách Em 1 Milimet...

Diễn viên Chang Mây sở hữu nhan sắc xinh xắn, được khen là nàng thơ mới (Ảnh: FBNV)

Liên quan đến ồn ào bị bạn trai cũ phốt, Chang Mây lên tiếng: "Liên quan đến những ồn ào trong thời gian qua, Chang đã nhiều lần thể hiện rõ mong muốn chấm dứt mối quan hệ khi nhận thấy không còn phù hợp. Sau khi đưa ra quyết định kết thúc, nhiều thông tin mang tính riêng tư đã bị phát tán trên không gian mạng với nội dung sai lệch; hình ảnh và video bị cắt ghép, sử dụng lại từ thời điểm rất lâu trước đó, không phản ánh đúng bản chất sự việc.

Những hành vi này đã gây ra hiểu lầm nghiêm trọng, xâm phạm danh dự, nhân phẩm và đời sống riêng tư của Chang; ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần, sự nghiệp và tương lai của Chang, đồng thời gây tác động tiêu cực đến nhiều cá nhân, tập thể không liên quan".