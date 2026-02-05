Nữ ca sĩ dự Grammy 2026 ngang nhiên dùng chất cấm, lộ luôn cảnh nóng bỏng

Chiều 4/2, tờ Koreaboo khiến công chúng náo loạn khi đăng tải loạt thông tin ẩn danh liên quan tới các sao nữ đình đám vừa tham dự lễ trao giải Grammy 2026. Nguồn tin không cung cấp danh tính cụ thể của các nhân vật chính, khiến netizen càng thêm tò mò, bàn tán không ngớt mới đây.

Đáng chú ý, công chúng đổ dồn sự chú ý vào thông tin về 1 nữ ngôi sao A ngang nhiên dùng chất cấm. Theo đó, nữ ca sĩ này liên quan tới 2 màu sắc, bị bắt quả tang sử dụng cocain. Chưa dừng lại ở đó, nữ nghệ sĩ còn cúi người xuống thấp đến mức người gần đó có thể nhìn thấy 1 hình xăm chưa từng được biết tới trên cơ thể cô ấy.

Dân mạng náo loạn trước thông tin nữ ca sĩ A vừa dự Grammy bị bắt quả tang dùng chất cấm. Ảnh: Koreaboo

Bài báo do Koreaboo đăng lên mới đây còn cung cấp thông tin ẩn danh liên quan tới vụ lùm xùm tình ái của 1 nữ ca sĩ B vừa tham dự Grammy 2026. Cô vốn rất kín tiếng về bạn trai của mình. Trước đó, truyền thông có rất nhiều manh mối liên quan tới anh bạn trai của nữ thần tượng này nhưng cặp đôi lại chưa từng công khai, thể hiện rõ mối quan hệ tình ái trước công chúng. Tuy nhiên, tối hôm qua nữ ca sĩ đã rời khỏi 1 bữa tiệc với 1 chàng trai khác. Cô ấy và trai lạ nắm tay nhau và bước vào 1 chiếc xe SUV. Dựa trên hành động thân mật trước ống kính, cặp đôi được cho là đã đi tận hưởng buổi tối nóng bỏng với nhau.

Cuối cùng, Koreaboo đăng tải thông tin ẩn danh về 1 nữ ca sĩ C cùng đến từ nhóm nhạc liên quan tới loài mèo với nữ thần tượng B nói trên. Nguồn tin cho biết C là 1 trong những thành viên vừa mới chạm ngưỡng tuổi trưởng thành và không được phép hẹn hò hay xuất hiện cùng bất kỳ người đàn ông nào. Công ty chủ quản cũng đã có những kế hoạch đặc biệt dành cho nữ thần tượng này.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen hiện đang sục sôi truy lùng danh tính A, B, C. Khán giả đã khoanh vùng và đưa 1 số cái tên đáng chú ý vào diện nghi vấn, nhưng tất cả vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán từ công chúng.

Thông tin liên quan tới 2 nữ ca sĩ B, C tới từ cùng 1 nhóm nhạc cũng khiến công chúng xôn xao thảo luận không ngớt. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo