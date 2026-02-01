Tình hình của Chang Mây

Hồi đầu tháng 1, cái tên Chang Mây tiếp tục được nhắc đến trên mạng xã hội sau khi vướng vào lùm xùm đời tư liên quan đến cáo buộc từ bạn trai cũ. Sau đó, phía nữ diễn viên phim Cách Em 1 Milimet lên tiếng phủ nhận và cho biết sẽ làm việc với luật sư. Sau 1 tháng trôi qua, nữ diễn viên vẫn chưa có thêm bất kỳ động thái nào mới và cũng không lộ diện lần nào, khiến nhiều khán giả không khỏi tò mò.

Theo đó, toàn bộ các tài khoản mạng xã hội của Chang Mây hiện rơi vào trạng thái "đóng băng". Trên trang cá nhân có tích xanh với hơn 136 nghìn người theo dõi, Chang Mây không cập nhật bài viết mới trong suốt 1 tháng qua. Bài viết gần nhất mà nữ diễn viên chia sẻ là vào ngày 5/1. Tương tự với các tài khoản mạng xã hội khác như Instagram hay TikTok của người đẹp sinh năm 2k1 đều không có chia sẻ mới.

Không chỉ vắng bóng trên mạng xã hội, Chang Mây cũng chưa xuất hiện trở lại trước công chúng. Từ các sự kiện giải trí cho đến đời sống thường nhật, nữ diễn viên gần như không lộ diện sau khi trở thành tâm điểm tranh cãi.

Chang Mây "biến mất" trên mạng xã hội kể từ khi ồn ào tình cảm nổ ra. Ảnh: Chụp mang hình

Trước đó, mạng xã hội những ngày qua bất ngờ xôn xao trước một bài đăng tố một nữ diễn viên phim Việt vướng vào ồn ào tình ái. Bài viết xuất phát từ một tài khoản tự nhận là bạn trai cũ của nữ diễn viên, chia sẻ nhiều chi tiết liên quan đến việc bị phản bội trong mối quan hệ tình cảm. Đáng chú ý, người này trực tiếp nhắc tên Chang Mây - gương mặt đang được khán giả quan tâm khi liên tiếp xuất hiện trong các dự án truyền hình như Cách Em 1 Milimet và Gia Đình Trái Dấu.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số khán giả tỏ ra hoang mang trước những thông tin được đưa ra, trong khi nhiều người cho rằng mọi chuyện hiện mới chỉ xuất phát từ một phía và cần chờ phản hồi chính thức từ nhân vật liên quan.

Trao đổi với chúng tôi, phía đại diện của Chang Mây khẳng định những thông tin đang lan truyền là bịa đặt, mang tính vu khống. Đại diện nữ diễn viên cho biết Chang Mây đã làm việc với luật sư và sẽ xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

Chang Mây là diễn viên nhận nhiều chú ý gần đây khi liên tục góp mặt trong các bộ phim phát sóng khung giờ vàng. Ảnh: FBNV

Sinh năm 2001 tại Hà Nội, cô từng gây sốt với danh xưng "hot girl mùa thi ở kỳ thi THPT 2019" nhờ nhan sắc trong trẻo, nụ cười ngọt. Từ bước đệm đó cùng với niềm đam mê với nghệ thuật, Chang Mây từng có khoảng thời gian nghiêm túc theo học thanh nhạc. Sau đó, cô thi đỗ vào Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và có cơ hội bén duyên với nghệ thuật và được mời tham gia các dự án khác nhau.

Trên màn ảnh nhỏ, Chang Mây ghi dấu ấn khi góp mặt trong loạt phim truyền hình phát sóng khung giờ vàng như Hương Vị Tình Thân; Mặt Nạ Gương; Chồng Cũ, Vợ Vũ, Người Yêu Cũ"; Món Quà Của Cha... Dù đa phần đảm nhận vai phụ, cô vẫn được khán giả chú ý nhờ lối diễn tự nhiên, gương mặt sáng và rất hợp với hình tượng "nàng thơ" đời thường.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Chang Mây đến với bộ phim Cách Em 1 Milimet, khi đây là lần đầu tiên cô đảm nhận vai nữ chính trong một dự án phát sóng rộng rãi. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong Gia Đình Trái Dấu và nhận hiệu ứng tích cực từ khán giả.

Visual ngọt ngào của diễn viên sinh năm 2k1. Ảnh: FBNV

Về chuyện tình cảm, Chang Mây từng công khai hẹn hò với bác sĩ Trần Quang Lâm - hot boy từng tham gia Người Ấy Là Ai 2020. Chuyện tình cảm của cả hai nhận sự quan tâm từ tháng 8/2023. Thời gian đầu mới hẹn hò, cả hai thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc bên nhau cùng những lời lãng mạn dành cho bạn gái, khiến hội FA không khỏi ghen tị. Thậm chí, Quang Lâm và bạn gái còn không ngần ngại công khai khóa môi, dính nhau kè kè trong đời sống thường nhật,...

Tuy nhiên cho đến tháng 4/2024, khi Chang Mây đăng tải một đoạn clip mới trên TikTok, nhiều netizen soi ra những dấu hiệu bất thường trong mối quan hệ của cả hai. Theo đó, nữ diễn viên zoom cận visual cuốn hút nhưng lại hát theo nhạc Khóc Thêm Lần Nữa cùng trạng thái: "Hi không khóc". Bên cạnh đó, netizen còn soi ra thời gian gần đây, người đẹp sinh năm 2001 hay đăng những dòng trạng thái buồn bã, ẩn ý chuyện tình cảm.

Về phía nam bác sĩ điển trai, cộng đồng mạng cũng thấy anh chàng đã ẩn bớt các đoạn clip với bạn gái trên các nền tảng MXH. Bức ảnh cuối cùng anh đăng tải cùng Chang Mây cũng đã từ cuối năm 2023. Qua đó, cư dân mạng cho rằng cả hai đã âm thầm chia tay nhau.