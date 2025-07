Lo ngại báo động ở Kpop

Theo Korea Herald, nhiều chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo về khoảng cách ngày càng lớn giữa thành công toàn cầu của Kpop và sức ảnh hưởng đang suy giảm tại Hàn Quốc. Khán giả trong nước bắt đầu tỏ ra mệt mỏi và không còn hào hứng như trước.

Một trong những nguyên nhân chính là sự vắng bóng của các nhóm nhạc nữ tân binh bùng nổ trong nửa đầu năm 2025, vốn là yếu tố đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng fandom, khuấy động thị trường. Dàn tân binh năm 2025 im ắng, không ai đủ nổi bật.

Thị trường Kpop chuyển dịch. Thị trường quốc nội ảm đạm trong khi làn sóng Kpop vẫn được yêu thích ở Đông Nam Á, châu Âu, Mỹ

Báo cáo giữa năm 2025 của Circle Chart cho thấy tổng lượng tiêu thụ nhạc số của 400 ca khúc hàng đầu giảm 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Và nếu so với đỉnh cao năm 2019, mức giảm lên tới 49,7%.

Doanh số album vật lý, vốn là chỉ số phản ánh sự nhiệt tình của fandom, cũng sụt giảm 9%, chỉ đạt 42,4 triệu bản, thấp hơn nhiều so với con số 46,7 triệu bản của năm 2024.

Số album bán vượt mốc một triệu bản giảm từ 9 xuống còn 7, và không có album nào vượt mốc ba triệu bản. Những con số này cho thấy dấu hiệu đình trệ, thậm chí thụt lùi về quy mô lẫn sức mua của người hâm mộ tại thị trường Hàn.

Kim Jin Woo, nhà báo dữ liệu thuộc Circle Chart, chỉ ra sự sụt giảm rõ rệt của các nhóm nhạc nữ trong thị trường nội địa: “Nửa đầu năm 2024, NewJeans đứng đầu thị phần, với năm nhóm nữ góp mặt trong top 10. Năm nay, chỉ còn aespa, IVE và NewJeans trụ lại”, ông nói.

Kim cũng nhấn mạnh tình trạng khán giả ngày càng cảm thấy nhàm chán với những concept na ná nhau và phần lời sử dụng quá nhiều tiếng Anh, vốn là một phần trong chiến lược đưa Kpop vươn ra toàn cầu nhưng lại khiến khán giả trong nước không mấy hào hứng.

“Nhiều nhóm nhạc giờ đây hướng đến tính toàn cầu, tập trung vào một số thể loại âm nhạc hạn chế và sử dụng lời tiếng Anh. Điều này có thể thu hút người nghe quốc tế nhưng lại khiến khán giả Hàn Quốc mất dần hứng thú”, Kim phân tích.

Nhóm nhạc hỗn tạp Allday Project gây chú ý vì các thành viên xuất thân là gia đình tài phiệt, "ngậm thìa vàng" song vẫn chưa đủ tạo nên cơn sốt

Nhà phê bình âm nhạc Lim Hee Yun cũng nhận định rằng sự thay đổi trong thói quen tiêu thụ nội dung đang làm suy yếu sức ảnh hưởng của các nhóm idol.

“Khi âm nhạc được tiêu thụ thông qua nội dung tự sản xuất, nền tảng dành riêng cho fan và mạng xã hội, fandom không còn tập trung như xưa. Trước kia, idol có thể chiếm lĩnh bảng xếp hạng nhờ sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ fan, nhưng giờ không còn như vậy. Trong khi đó, các nghệ sĩ solo lại đang kết nối tốt hơn với đối tượng nghe phổ thông”, ông nói.

Bảng xếp hạng kỹ thuật số giữa năm 2025 phản ánh rõ. Trong top 10, có tới 7 nghệ sĩ solo, trong đó Woodz đứng đầu với ca khúc Drowning, Hwang Garam ở vị trí số 3 với I Am A Firefly và Jo Jazz xếp thứ 7 với Don’t You Know . Không ai trong số họ có độ nhận diện cao, nhưng vẫn vượt mặt nhiều nhóm idol. Chỉ có aespa, IVE và Boynextdoor là đại diện nhóm nhạc lọt top.

Lim nhận xét dù các ca khúc idol mang màu sắc “sôi động và giải trí”, chúng lại thiếu chiều sâu cảm xúc. “Những bản ballad hoặc các ca khúc pha chất rock với giai điệu mang đậm dấu ấn cá nhân thường phù hợp hơn cho việc thưởng thức chuyên sâu”, ông nói.

Giới chuyên gia cảnh báo xu hướng này đặt ra nhiều nghi vấn về tính bền vững trong chiến lược hiện tại của Kpop. Một thị trường nội địa ảm đạm có thể ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ hệ sinh thái âm nhạc.

“Khi Kpop theo đuổi mục tiêu toàn cầu, âm nhạc đã chuyển sang thiên hướng pop phương Tây, nhưng trừ khi bạn ở đẳng cấp như Jungkook của BTS, chiến lược này hiếm khi mang lại hiệu quả. Dù đã vươn ra thế giới, Kpop vẫn bị giới hạn trong phạm vi hẹp, chưa thể bứt phá thành dòng chảy chính toàn cầu”, một quan chức trong ngành giải trí nhận định.