Những ngày này, cái tên Vương Gia Vệ đang là tâm điểm của sự chú ý. Từ đoạn ghi âm được biên kịch Cổ Nhị tung ra, rất nhiều bí mật động trời xoay quanh Vương Gia Vệ bị hé lộ, khiến cho sự nghiệp của đạo diễn nổi tiếng Trung Quốc đứng trước nguy cơ chấm dứt.

Vương Gia Vệ và những hành vi đáng xấu hổ khiến người người phẫn nộ

Vương Gia Vệ đang là tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội.

Theo nội dung trong đoạn băng ghi âm, Vương Gia Vệ đã đề xuất kế hoạch thành lập một công ty điện ảnh và mô hình trại hè để thu hút kịch bản. Tuy nhiên, đề xuất này của Vương Gia Vệ bị cho là có động cơ xấu, không phải để nhằm đào tạo người mới mà là để ăn cắp chất xám từ họ.

Chưa dừng lại ở đây, trợ lý biên kịch Hứa Tư Yểu của biên kịch Tần Văn còn so sánh chuyện này với việc Trần Khôn và Châu Tấn mở học viện Sơn Hạ. Hứa Tư Yểu cho rằng hai ngôi sao này cũng mở học viện để chiếm dụng sáng tạo của người khác. Dẫu vậy, netizen lại không đồng tình với chuyện này, để ngỏ khả năng Hứa Tư Yểu nhầm lẫn học viên Sơn Hạ với dự án đào tạo biên kịch của Trần Tư Thành.

Dẫu vậy, đây vẫn chưa phải điều gây chấn động nhất trong đoạn ghi âm này, mà phải là việc Vương Gia Vệ có những lời lẽ xúc phạm đến hình ảnh đất nước. Chính vì những lời lẽ này, làn sóng chỉ trích Vương Gia Vệ vốn đã dâng cao nay lại càng trở nên quyết liệt hơn.

Cho những ai chưa biết, trước khi những vụ việc kể trên được hé lộ, những tiết lộ từ Cổ Nhị đã khiến cho Vương Gia Vệ sụp đổ danh tiếng. Mọi chuyện bắt đầu từ mâu thuẫn khi đạo diễn Vương Gia Vệ, biên kịch Tần Văn và biên kịch Cổ Nhị xoay quanh dự án phim đình đám Phồn Hoa.

Vốn dĩ, Cổ Nhị chính là người thực sự bỏ ra chất xám để làm nên thành công rực rỡ của Phồn Hoa. Cổ Nhị gửi kịch bản cho Vương Gia Vệ từ năm 2019. Khi đó, Vương Gia Vệ nói sẽ để Tần Văn chỉnh sửa kịch bản này. Dẫu vậy sau đó, tên của Cổ Nhị không hề được nhắc tới và tất nhiên là cũng chẳng được trả một xu nhuận bút nào. Rõ ràng, công lao của anh đã bị Vương Gia Vệ cùng với Tần Văn cướp đoạn một cách trắng trợn.

Dù nắm giữ những bằng chứng rõ ràng và đăng đàn tố cáo công khai, song hành trình đi tìm công lý của Cổ Nhị lại gặp rất nhiều trắc trở. Cổ Nhị chỉ là cái tên nhỏ bé trong giới, trong khi Vương Gia Vệ cùng với Tần Văn lại là những nhân vật quyền lực. Chính vì thế, tiếng nói của Cổ Nhị mất hút giữa showbiz ồn ào suốt 2 năm trời.

Đoạn ghi âm của Cổ Nhị bóc trần nhân cách đáng lên án của Vương Gia Vệ và Tần Văn.

Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi sau khi chuyện Vương Gia Vệ và Tần Văn có phát ngôn khiếm nhã về nhiều ngôi sao lớn trong showbiz bị bóc trần. Họ chê bai Trần Đạo Minh - Cận Đông là những kẻ cao ngạo, thích tỏ vẻ và thích nghe người khác khen ngợi mình. Đây rõ ràng là hành vi không thể chấp nhận, bởi lẽ cả Trần Đạo Minh lẫn Cận Đông đều là những cái tên có nhiều thành tựu trong nghề, được cả showbiz cũng như hàng triệu khán giả tôn trọng.

Đặc biệt, riêng Tần Văn lại càng không thể nói những lời lẽ xấu xa như vậy về Trần Đạo Minh. Bởi lẽ nếu ông không góp mặt ở những bộ phim do nữ biên kịch này viết kịch bản, có lẽ cô cũng chẳng có được sự nghiệp, vị thế như hiện tại.

Từng cùng nhau tạo nên thành công cho Phồn Hoa, nhưng Vương Gia Vệ lại nói xấu sau lưng Đường Yên.

Chưa dừng lại ở đây, cặp đôi tai tiếng này còn có những phát ngôn gây sốc về 3 nàng tiểu hoa 85 nổi tiếng là Đường Yên, Lưu Thi Thi cùng với Nghê Ni. Vương Gia Vệ khẳng định Đường Yên là ngôi sao có tính cách rất chảnh và ham thể hiện.

Trong khi đó, Tần Văn lại không ngại nói về việc ở bộ phim Lưu Kim Tuế Nguyệt, câu thoại kinh điển của nhân vật Tưởng Nam Tôn (Lưu Thi Thi) đã bị chuyển sang cho Chu Tỏa Tỏa (Nghê Ni). Sau đó, Vương Gia Vệ hỏi Tần Văn rằng Lưu Thi Thi không tìm đến vì chuyện này sao, nhưng Tần Văn nói rằng cô có cách đối phó với nữ diễn viên. Về phần Nghê Ni, Tần Văn có những lời lẽ ám chỉ việc nữ diễn viên có thế lực chống lưng, khiến cho cô phải lên tiếng phủ nhận.

Vương Gia Vệ phát ngôn khả ố về Kim Tĩnh.

Thế nhưng, cả Đường Yên, Lưu Thi Thi và Nghê Ni đều không xui xẻo bằng Kim Tĩnh. Vương Gia Vệ đã bình luận khả ố về nữ cơ thể của Kim Tĩnh. Không dừng lại tại đây, nữ diễn viên còn bị cắt hết vai diễn dù cho từng tham gia ghi hình, quảng bá cho bộ phim.

Sự nghiệp lẫy lừng của Vương Gia Vệ trước nguy cơ bị đặt dấu chấm hết

Trước khi vướng vào loạt scandal, Vương Gia Vệ được biết đến như một trong những nhà làm phim xuất sắc nhất châu Á. Ông là người đứng sau thành công của các bộ phim kinh điển gắn liền với thanh xuân của vô số khán giả như Xuân Quang Xạ Tiết, A Phi Chính Truyện, Tâm Trạng Khi Yêu hay Trùng Khánh Sâm Lâm.

Trước khi vướng vào loạt bê bối, Vương Gia Vệ từng là một tượng đài trong showbiz, hợp tác cùng nhiều ngôi sao hạng A trong giới giải trí.

Năm 1997, Vương Gia Vệ trở thành đạo diễn người Hoa đầu tiên được vinh danh tại Liên hoan phim Cannes ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất. Không chỉ vậy, ông cũng 3 lần được vinh danh tại giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông - một thành tích mà hiếm người có được.

Vương Gia Vệ hợp tác cùng những tượng đài showbiz như Kim Thành Vũ, Lâm Thanh Hà, Lương Triều Vỹ, Vương Phi, Lê Minh, Lý Gia Hân, Trương Mạn Ngọc, Lưu Gia Linh, Củng Lợi, Chương Tử Di...

Thế nhưng sự việc lần này có thể sẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp của nam đạo diễn.

Giai đoạn cuối năm 2023 đến đầu năm 2024, bộ phim Phồn Hoa do Vương Gia Vệ làm đạo diễn phát sóng và tạo được tiếng vang cực kỳ lớn. Không chỉ những ngôi sao như Hồ Ca, Đường Yên hay Tân Chỉ Lôi được ca ngợi, mà Vương Gia Vệ cũng được tung hô rất nhiều với màn lấn sân sang mảng phim truyền hình.

Dẫu vậy, sự nghiệp lẫy lừng của Vương Gia Vệ đang đứng trước nguy cơ bị đặt dấu chấm hết. Với một loạt scandal về nhân cách cũng như phát ngôn làm xấu hình ảnh quốc gia, nhiều khả năng Vương Gia Vệ sẽ phải chịu phong sát. Nếu kịch bản này thực sự xảy ra, nó cũng là cái giá thích đáng cho những sai lầm của vị đạo diễn lắm tài nhiều tật này.