Lộ dung lượng pin 4 cả mẫu iPhone 17

KV, Theo phunuso.baophunuthudo.vn 09:59 09/09/2025
Một rò rỉ mới vào cuối tuần qua dường như đã tiết lộ dung lượng pin của toàn bộ dòng iPhone 17, bao gồm cả mẫu iPhone 17 Air siêu mỏng đang rất được mong đợi. Hãy cùng xem viên pin của chiếc máy này có thực sự "mỏng" như thiết kế của nó khi so với các thế hệ iPhone trước đây hay không.

iPhone 17 Air được xem là mẫu máy đột phá nhất trong năm nay với thiết kế siêu mỏng, mang đến một làn gió mới sau nhiều năm Apple chỉ có những bản cập nhật "nhàm chán". Tuy nhiên, thời lượng pin từ lâu đã là dấu hỏi lớn nhất đối với một thiết bị mỏng nhẹ như vậy. Giờ đây, dung lượng pin của nó dường như đã lộ diện.

Lộ dung lượng pin 4 cả mẫu iPhone 17- Ảnh 1.

Theo các thông số bị rò rỉ:

  • iPhone 17 Air sẽ có viên pin dung lượng 3.149mAh.

  • Các mẫu còn lại bao gồm: iPhone 17 (3.692mAh), iPhone 17 Pro (4.252mAh), và iPhone 17 Pro Max (5.088mAh).

Dù dung lượng pin không phải là yếu tố duy nhất quyết định hiệu suất sử dụng thực tế, nó vẫn cho chúng ta một cái nhìn sơ bộ về những gì có thể mong đợi.

Dưới đây là bảng so sánh dung lượng pin 3.149mAh của iPhone 17 Air với các mẫu iPhone tiền nhiệm:

Thế hệBản Tiêu chuẩnPlus / miniProPro Max
iPhone 163.5614.674 (Plus)3.5824.685
iPhone 153.3494.383 (Plus)3.2744.422
iPhone 143.2794.325 (Plus)3.2004.323
iPhone 133.2272.406 (mini)3.0954.352
iPhone 122.8152.227 (mini)2.8153.687
iPhone 113.1103.0463.969
Lộ dung lượng pin 4 cả mẫu iPhone 17- Ảnh 2.

Việc so sánh không hề đơn giản. iPhone 17 Air được cho là sẽ có màn hình 6.6 inch – một kích thước chưa từng có trên iPhone. Các mẫu "Plus" với màn hình 6.7 inch là những phiên bản gần tương đương nhất để đối chiếu.

Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất là iPhone 17 Air sẽ hỗ trợ ProMotion với tần số quét biến thiên 120Hz. Đây là tính năng mà dòng Plus chưa bao giờ có, khiến việc so sánh trực tiếp trở nên khó khăn hơn. Có lẽ, chiếc iPhone 16 Pro (6.3 inch, có ProMotion) sẽ là một điểm tham chiếu hữu ích khác, dù không hoàn toàn tương đồng.

Sẽ rất thú vị để xem Apple nói gì về thời lượng pin của iPhone 17 Air trong buổi thuyết trình ra mắt. Nhiều khả năng họ sẽ chỉ đưa ra một tuyên bố chung chung như "thời lượng pin tuyệt vời cho cả ngày dài" mà không đi vào chi tiết.

Chúng ta sẽ sớm có câu trả lời chính thức. Còn bạn, bạn cảm thấy thế nào về thời lượng pin của iPhone 17 Air sau khi xem những so sánh này?


