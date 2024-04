Lộ diện ekip người Việt đứng sau thành công của Parasyte: The Grey, nhìn danh sách mà quá tự hào

Hiện tại, series Parasyte: The Grey (Ký Sinh Thú: Vùng Xám) đang là tác phẩm dẫn đầu lượt xem trên nền tảng Netflix Việt Nam chỉ sau vài ngày lên sóng, phá vỡ thế thống trị của Queen of Tears. Nhiều khán giả nhận xét phim có phần hình ảnh và kỹ xảo cực kỳ ấn tượng, đặc biệt là tạo hình của sinh vật ngoài hành tinh và hàng loạt phân cảnh hành động đầy ảo diệu. Tuy nhiên, một điều gây bất ngờ là phần credit sau khi phim kết thúc xuất hiện hàng loạt những cái tên Việt Nam nắm giữ nhiều vai trò quan trọng khâu hậu kỳ của phim.

Danh sách các nghệ sĩ Việt tham gia vào khâu hậu kỳ của Parasyte: The Gray.

Trên các diễn đàn phim ảnh, nhiều netizen bất ngờ khi phát hiện ekip hơn 50 nghệ sĩ người Việt tham gia vào khâu hậu kỳ của Parasyte: The Grey. Được biết, công ty này là Bad Clay Studio, đơn vị từng đứng sau nhiều dự án quốc tế nổi tiếng như Sweet Home, Detective Pikachu, The Moon...



Dù không phải lần đầu tiên các ekip Việt góp mặt trong những bom tấn quốc tế. Thông tin này vẫn khiến đông đảo khán giả trong nước cảm thấy phấn khích và tự hào. "Xem phim ngay trên Netflix để ủng hộ đội ngũ artist Bad Clay và chiêm ngưỡng những phân đoạn kỹ xảo ấn tượng và khó nhằn mà team đã thực hiện cả nhà nhé", công ty này viết trên trang cá nhân.

Tạo hình và kỹ xảo ấn tượng trong phim.





Một số bình luận của netizen: - Phải xem thôi! Hy vọng có phần 2 nữa. - Kỹ xảo ảo diệu thật luôn. - Ngạo nghễ! - Nhìn từ trailer đã thấy quá xịn rồi. - Tạo hình Heidi đẹp hút hồn. Nhà này đỉnh thế.





Parasyte: The Grey được lấy cảm hứng từ bộ manga đình đám Nhật Bản Kiseijū, do đạo diễn Yeon Sang Ho chỉ đạo sản xuất. Bộ phim lấy bối cảnh Hàn Quốc khi bị loài sinh vật ngoài hành tinh kỳ bí tấn công. Chúng chiếm lấy con người bằng cách xâm nhập vào cơ thể họ, sau đó bắt đầu kiểm soát não bộ, ký ức và hành vi của các vật chủ. Tuy nhiên, mọi chuyện không theo kế hoạch khi một cá thể mang Heidi đã quyết định cứu vật chủ Jung Soo In (Jeon So Nee) và sinh ra một hiện cộng sinh kỳ lạ.