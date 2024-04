Nhắc đến những con lai nức tiếng của làng giải trí Hàn, nhiều người ắt hẳn sẽ nghĩ ngay đến "hoàng tử lai" quyến rũ Daniel Henney. Nam diễn viên sinh năm 1979 tuy toàn đóng vai phụ hoặc thứ chính nhưng vẫn ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả. Anh gặt hái được thành công trong cả lĩnh vực phim điện ảnh lẫn truyền hình, thậm chí còn là được công nhận khi lấn sân sang thị trường Hollywood.

Daniel Henney bắt đầu làm người mẫu ở Hoa Kỳ từ năm 2001. Anh ra mắt tại Hàn Quốc thông qua việc đóng quảng cáo Odyssey Sunrise của Amore Pacific. Dù có quốc tịch Mỹ, thậm chí ban đầu còn không hề biết nói tiếng Hàn nhưng sau nhiều năm làm nghề, Daniel Henney vẫn khẳng định mình là một diễn viên Hàn Quốc. Anh cũng nhiều lần bày tỏ sự hào cũng như biết ơn ngành công nghiệp phim ảnh xứ kim chi.

Lý do Daniel Henney luôn tự nhận mình là một diễn viên Hàn cũng bởi chính tại nơi đây, anh đã có bước ngoặt lớn nhất sự nghiệp với bộ phim My Lovely Sam Soon, ra mắt năm 2005. Thời điểm đó, chàng trai 26 tuổi thậm chí còn không biết cách thoại bằng tiếng Hàn và phải cố gắng lắm mới nói được một vài câu thoại đơn giản. Thế nhưng chính bởi cách thoại "lạ lùng", sự mộc mạc, đáng yêu cộng thêm diện mạo điển trai lấn át cả nam chính Hyun Bin đã khiến Daniel Henney trở thành hiện tượng được đông đảo khán giả quan tâm. Sự nghiệp lên đời đột ngột khiến Daniel Henney không khỏi hoang mang. Anh từng thừa nhận mình không hài lòng về chính bản thân ở bộ phim My Lovely Sam Soon và phải mất rất nhiều thời gian để bước ra khỏi cái bóng quá lớn từ tác phẩm này.

My Lovely Sam Soon

Sau My Lovely Sam Soon, Daniel Henney bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để học tiếng Hàn. Anh nhanh chóng khẳng định bản thân ở cả thị trường Hàn Quốc lẫn Hollywood. Nhìn con đường sự nghiệp tương đối thuận lợi của Daniel Henney, ít ai ngờ anh từng bị đến 200 đoàn phim từ chối cũng chỉ vì quá tự ti, không thể hiện được bản thân trong các buổi casting. "Tôi từng trượt casting tới hơn 200 lần. Mỗi lần bước vào phòng thử giọng, tôi rất sợ hãi và tự ti. Hầu như lần nào cơ thể tôi cũng cứng đờ vì căng thẳng. Vậy là tôi lại nghe thấy từ 'không' từ các giám khảo." - Daniel Henney chia sẻ.

"Hãy thử thách và bị từ chối, học hỏi và thử thách lại... Kinh nghiệm là vũ khí lớn nhất của tôi. Tôi đã từng rất căng thẳng và thiếu kiên nhẫn, nhưng giờ tôi đã thoải mái hơn một chút. Tôi có thể đóng vai chính, vai phụ hoặc đóng bất kỳ vai nào cũng được. Tôi đã có được sự tự tin." - Daniel Henney cũng nói thêm về cách để chinh phục những buổi casting sau quá nhiều lần bị loại.

Nguồn ảnh: Naver