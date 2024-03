Phim Hàn bị "ném đá" kịch liệt vì nam chính cướp vợ bạn thân, kinh phí 400 tỷ nhưng chẳng khác "thảm họa"

Lên sóng từ cuối tháng 2, The Impossible Heir (tựa Việt: Người Thừa Kế Bất Khả Thi) khiến khán giả đi từ mong chờ, háo hức sang thất vọng, tức giận. Bên cạnh diễn xuất kém cỏi, như "tay ngang" của nữ chính thì một tình tiết mới trong phim đang bị dư luận tẩy chay, đòi bỏ xem hàng loạt.



Cụ thể trong The Impossible Heir, 2 nam chính Tae Oh (Lee Jae Wook) và In Ha (Lee Jun Young) là bạn thân từ nhỏ. In Ha vốn có người yêu, cũng là vợ sắp cưới đã bên anh 10 năm là Hye Won (Hong Su Zu). Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng bàn nếu như trong tình tiết mới nhất, Tae Oh lại có nụ hôn với Hye Won trong khi Hye Won sắp lên xe hoa với In Ha.

Cảnh nam chính hôn vợ của bạn thân khiến khán giả phẫn nộ

Hiện tại việc nam chính Tae Oh ngang nhiên hôn môn, cướp vợ của bạn thân nhất trong The Impossible Heir khiến khán giả bất bình, đồng loạt tẩy chay và đòi bỏ xem. Nhiều người cho rằng cách xây dựng nhân vật Tae Oh quá sai trái, dù nụ hôn này xảy ra trước hay sau khi Hye Won cưới In Ha thì đều không đúng đắn. "Sao nam nữ chính đồng ý diễn vai này vậy, mất cảm tình quá", "Kịch bản 3 xu thật sự", "Đang ship nam chính với nữ phụ thì lòi ra vụ này", "Bỏ xem từ tập 1 về quá chán"... netizen không khỏi chán nản và "ném đá" kịch liệt bộ phim vì tình tiết khiên cưỡng.

Netizen tẩy chay phim

The Impossible Heir là dự án phim Hàn phát sóng độc quyền trên nền tảng Disney+. Trước đó, nền tảng công bố đầu tư 20 tỷ won (gần 400 tỷ đồng) để sản xuất dự án. Nhiều netizen cho rằng ekip tốn 500 tỷ đồng nhưng thành quả chẳng khác gì "thảm họa", kịch bản lỗi thời như phim Hàn 10, 20 năm trước.

Nội dung phim kể về hành trình In Ha - chàng trai nghèo khó phát hiện mình là con trai một "ông trùm", chủ tịch của Kangoh Group. Để thoát khỏi cảnh tù túng, In Ha mượn sức lực của bạn thân Tae Oh và cùng nhau chiếm lấy Kangoh Group về tay mình.