Bom tấn thống trị phòng vé Hàn lập kỷ lục chưa từng có tại Việt Nam, chưa chiếu đã khiến khán giả phát cuồng

Không hề quá khi nói Exhuma (Quật Mộ Trùng Ma) chính là bom tấn xứ Hàn được mong chờ nhất những tháng đầu năm 2024. Dù đã chiếu tại Hàn khá lâu và giữ vị trí top 1 phòng vé suốt thời gian phát hành nhưng phải tới ngày 13/3 này, phim mới có suất chiếu sớm đầu tiên tại Việt Nam và 15/3 mới chính thức ra rạp Việt.

Chính bởi những thông tin về việc phim liên tục phá kỷ lục ở phòng vé Hàn lại thêm chuyện sở hữu dàn cast trong mơ đã khiến Exhuma tạo nên sức ảnh hưởng lớn tại Việt Nam ngay từ khi mới công bố phát hành. Hiện, chỉ còn một ngày trước khi có những suất chiếu sớm đầu tiên, Exhuma chính thức thiết lập được một kỷ lục chưa từng có tại phòng vé Việt.

Cụ thể tính đến ngày 12/3, phim đã ghi nhận hơn 60.000 vé đặt trước, doanh thu cán mốc 5,7 tỷ đồng (theo Boxofficevietnam vào 15h ngày 12). Con số này giúp Exhuma chính thức trở thành phim Hàn có lượng đặt vé trước cao nhất lịch sử phòng vé Việt. Khán giả thậm chí còn kỳ vọng Exhuma có thể trở thành phim Hàn có doanh thu cao nhất tại Việt Nam, soán ngôi vị của Bỗng Dưng Trúng Số với 150 tỷ đồng.

Doanh thu phim tính đến chiều ngày 12/3

Hiện tại từ khóa Exhuma - Quật Mộ Trùng Ma được quan tâm hơn bao giờ hết trên MXH Việt bởi tối hôm qua, ngày 11/3, phim đã có buổi họp báo ra mắt chính thức tại Việt Nam. Những khán giả đầu tiên của phim cũng có những review tương đối tích cực trên mạng xã hội khiến phim càng được khán giả đại chúng mong chờ hơn. Người xem tò mò về màn diễn xuất được đánh giá là "như lên đồng" của bộ tứ diễn viên chính Choi Min Sik, Yoo Hae Jin, Kim Go Eun, Lee Do Hyun. Đặc biệt, hai diễn viên trẻ Kim Go Eun - Lee Do Hyun sở hữu lượng người hâm mộ rất đông đảo tại Việt Nam, điều này cũng khiến phim được chú ý nhiều hơn.

Một số review đầu tiên của khán giả Việt

Exhuma là bộ phim lấy đề tài kinh dị, tâm linh, xoay quanh bộ tứ pháp sư - thầy phong thủy - người làm nghề mai táng cùng chung tay để di chuyển một ngôi mộ được cho là đã gây ra rất nhiều hiện tượng huyền bí, tai ương cho một gia đình. Phim là tác phẩm điện ảnh đầu tay của mỹ nam Lee Do Hyun sau nhiều năm gây ấn tượng mạnh mẽ trên màn ảnh nhỏ. Kim Go Eun cũng là lần đầu được dẫn dắt một tác phẩm lớn bên cạnh hai tên tuổi gạo cội của làng phim Hàn của Choi Min Sik và Yoo Hae Jin. Với sức oanh tạc mạnh mẽ, doanh thu hơn 1000 tỷ tại phòng vé Hàn, Exhuma hứa hẹn sẽ oanh tạc phòng vé Việt thời gian tới.

Nguồn ảnh: Hancinema