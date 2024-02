Bom tấn Hàn Quốc thu hơn 260 tỷ sau 3 ngày ra rạp, siêu phẩm phải xem trong tháng 3

Thời điểm hiện tại, bộ phim "Exhuma: Quật mộ trùng ma" đang tạo ra cơn sốt lớn. Bằng chứng là việc chỉ sau 3 ngày ra rạp, tính đến hôm 24/2, bộ phim đã bán được 1,456,921 triệu vé, đạt doanh thu 10,580,184 USD (tương đương khoảng 260,695,733,760 đồng).

Một số hình ảnh ở phim trường "Exhuma: Quật mộ trùng ma" (Edit: Người có tình yêu)

Được biết, "Exhuma: Quật mộ trùng ma" sở hữu dàn diễn viên thực lực bao gồm Choi Min Shik, Kim Go Eun, Yoo Hae Jin, Lee Do Hyun và Jeon Jin Ki. Câu chuyện phim bắt đầu từ một gia đình thượng lưu tại LA. Họ gặp phải chuỗi sự kiện kỳ bí nên quyết định nhờ cậy vào hai pháp sư trẻ khá nổi tiếng là Hwarim (Kim Go Eun) và Bong Gil (Lee Do Hyun).



Trong quá trình điều tra, Hwarim phát hiện ra rằng nguyên nhân của mọi chuyện có liên quan đến ngôi mộ tổ tiên cổ của gia đình. Vì lời hứa hẹn về một khoản thù lao hậu hĩnh, cả hai đã nhờ đến thầy phong thủy Sang Deok (Choi Min Sik) và Yeong Geun (Yoo Hae Jin) giúp sức.

Họ tìm ra ngôi mộ ở một ngôi làng xa xôi tại Hàn Quốc, tiến hành khai quật mà không biết rằng hành động này sẽ gây ra mối họa khó lường.

Bộ phim "Exhuma: Quật mộ trùng ma" khởi chiếu ngày 22/2 tại Hàn Quốc, dự kiến ra rạp tại Việt Nam vào ngày 15/3/2024.