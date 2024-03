Kim Go Eun và dàn sao bom tấn nghìn tỷ chào khán giả Việt, hứa hẹn khiến người xem choáng ngợp ngoài phòng vé

Siêu phẩm điện ảnh Exhuma: Quật Mộ Trùng Ma đang làm mưa làm gió tại thị trường Hàn Quốc khi dẫn đầu phòng vé suốt 3 tuần liên tiếp dù đối mặt nhiều bom tấn Hollywood như Dune 2, Past Lives chiếu cùng thời điểm. Với doanh thu 58 triệu USD (hơn 1.400 tỷ đồng), phim đang giữ kỷ lục tác phẩm thuộc dòng kinh dị có doanh thu cao nhất lịch sử tại xứ sở kim chi.

Sức hút mạnh mẽ của Exhuma: Quật Mộ Trùng Ma không chỉ dừng lại ở thị trường trong nước mà còn đang dần lan sang các quốc gia châu Á khác. Ngày 15/3, dự án cũng sẽ chính thức ra rạp tại Việt Nam sau quãng thời gian được chờ đón. Nhân dịp này, 2 diễn viên của phim gồm Choi Min Sik và Kim Go Eun cùng đạo diễn Jang Jae Hyun đã quay một đoạn video để gửi lời chào tới khán giả.

Dàn diễn viên chính của Exhuma: Quật Mộ Trùng Ma chào khán giả Việt.

Nội dung phim theo chân một cặp pháp sư trẻ do Kim Go Eun và Lee Do Hyun thủ vai. Một ngày, họ nhận nhiệm vụ đi giải cứu một em bé mới sinh của một gia đình giàu có. Tình cờ, 2 người phát hiện ra ngôi mộ của gia đình này có nhiều điểm đáng ngờ.



Bộ đôi pháp sư tìm kiếm sự giúp đỡ từ một thầy phong thủy hàng đầu (Choi Min Sik đóng) và một người làm nghề tang lễ (Yoo Hae Jin thủ vai). Cả bốn người bắt đầu công việc khai quật và di dời ngôi mộ ở một ngôi làng hẻo lánh để đổi lấy khoản tiền kếch xù nhưng lại vô tình giải phóng một thế lực tà ác ẩn sâu bên dưới.

Đạo diễn Jang Jae Hyun.

Diễn viên Choi Min Sik.

Diễn viên Kim Go Eun.

Bên cạnh nội dung hấp dẫn, dàn diễn viên thực lực đến từ các thế thế hệ khác nhau cũng được đánh giá là điểm sáng của dự án. Trong đó, diễn viên gạo cội Choi Min Sik có thể xem là cái tên nổi bật nhất. Ông từng góp mặt trong nhiều tác phẩm có doanh thu cao chót vót hoặc được xếp vào hàng kinh điển của nền điện ảnh Hàn Quốc. Một số dự án tiêu biểu ông tham gia gồm Old Boy, I Saw the Devil, The Admiral: Roaring Currents, Lady Vengeance...

Trong khi đó, Kim Go Eun cũng là một trong những cái tên đình đám của showbiz Hàn. Cô từng đóng cặp với vô số nam thần nổi tiếng, có thể kể sơ sơ vài cái tên nổi bật như Lee Min Ho, Gong Yoo, Jung Hae In, Park Bo Gum...