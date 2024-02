Mỹ nhân diễn như bị "ma nhập" làm bùng nổ phòng vé, netizen đòi trao ngay cúp Daesang

Exhuma: Quật Mộ Trùng Ma đang là tác phẩm gây bùng nổ phòng vé Hàn. Phim không chỉ có doanh thu mở màn cao nhất năm nay mà còn liên tục ghi nhận những thành tích khủng, vượt qua tác phẩm đứng top 1 phòng vé Hàn năm ngoái. Hiện chỉ sau 7 ngày ra mắt, phim đã thu hút hơn 3 triệu khán giả ra rạp và sự chú ý của người xem đổ dồn vào nhân vật Hwa Rim do Kim Go Eun thủ vai.

Ngay từ khi quyết định nhận dự án này, Kim Go Eun đã khiến khán giả đặt sự kỳ vọng vô cùng lớn bởi đây là lần đầu tiên cô thử sức với thể loại phim huyền bí, kinh dị. Sau khi phim khởi chiếu, sự kỳ vọng đã chuyển thành vô cùng hài lòng. Dù Exhuma sở hữu dàn cast quá khủng, nhất là hai cái tên gạo cội thuộc hàng siêu sao phòng vé là Choi Min Shik và Yoo Hae Jin, nhưng Kim Go Eun vẫn được đánh giá là người xuất sắc nhất, tâm điểm của bộ phim.

Trang Naver đánh giá, cảnh tượng Kim Go Eun nhảy múa với thanh kiếm trừ tà, biểu cảm thần thái và ánh mắt của cô cứ... như thể bị "ma nhập". Được biết để có khả năng phân tích, diễn giải tâm lý nhân vật, Kim Go Eun đã liên tục tương tác với một giáo viên đặc biệt là pháp sư thật ngoài đời. Thêm vào đó, năng lực diễn xuất sẵn có đã làm nên một tổng thể thực sự đáng kinh ngạc. Xem phim, không ít khán giả Hàn đã cho rằng Kim Go Eun chắc chắn sẽ phải dành được giải Ảnh hậu, thậm chí là Daesang tại những giải thường cuối năm.

Màn trình diễn như "ma nhập" của Kim Go Eun

Về bộ phim Exhuma, phim theo chân một gia đình giàu có sống ở Los Angeles. Họ đã thuê một cặp pháp sư trẻ (Kim Go Eun và Lee Do Hyun thủ vai) cứu đứa con mới sinh của mình sau khi gia đình bị công kích bởi hàng loạt hiện tượng huyền bí. Bộ đôi đã hợp tác với một thầy phong thủy hàng đầu (Choi Min Sik thủ vai) và một người làm nghề tang lễ (Yoo Hae Jin đóng). Bốn người quyết định khai quật và di dời ngôi mộ cổ đã khiến gia đình giàu có bị ám suốt thời gian qua.

Nguồn: Naver