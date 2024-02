Phim vừa chiếu đã được đoán là “bom tấn của năm”, nam chính diễn quá đỉnh khiến khán giả sợ hãi

The Impossible Heir (Người Thừa Kế Bất Khả Thi) là một trong số những tựa phim Hàn được mong chờ nhất những ngày cuối tháng 2, đầu tháng 3. Sức hút của nó càng lớn hơn khi nam chính của phim, diễn viên Lee Jae Wook, đang nổi đình đám vì những tin tức liên quan đến việc hẹn hò của anh.

Sau nhiều ngày tháng khiến khán giả mong chờ, cuối cùng The Impossible Heir cũng đã ra mắt 2 tập đầu tiên vào chiều ngày 28/2 vừa qua. Ngay lập những từ khóa liên quan đến bộ phim thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả Hàn Quốc. Những review đầu tiên từ khán giả cũng đã xuất hiện.

Không hổ danh là dự án tiếp theo được Disney+ bỏ vốn đầu tư ở thị trường Hàn Quốc, ngay hai tập mở đầu, The Impossible Heir đã nhận về hàng loạt bình luận tích cực từ khán giả. Trên trang Mydramalist, dưới phần bình luận, cư dân mạng đánh giá rất cao bộ phim này, nhất là màn thể hiện của hai nam chính Lee Jae Wook và Lee Jun Young. Có những bình luận thậm chí còn dự đoán đây chắc chắn là bom tấn của năm, sau loạt tác phẩm thành công vang dội trên thị trường quốc tế đến từ nhà Disney+.

Trong phim, Lee Jae Wook vào vai Han Tae Oh, người lớn lên với hoàn cảnh nghèo khó, liên tục bị bạn bè chế giễu là con trai của kẻ đã giết vợ. Quá khứ đen tối khiến bản thân Tae Oh cũng trở nên u ám, trầm mặc và bất cần. Khi bị Kang In Ha (Lee Jun Young) bắt nạt tại trường mới, Tae Oh không hề khúm núm sợ hãi mà lập tức phản kháng đầy mạnh mẽ, không quan tâm đến thân phận của In Ha. Trong khi đó, In Ha là con ngoài giá thú của một chủ tịch giàu có, lớn lên trong sự khinh rẻ của chính những thành viên trong gia đình. Điều này dẫn tới tâm lý méo mó, lệch lạc và thích bắt nạt người khác của In Ha. Ngay tập 1, khán giả đã được thấy màn "hỗn chiến" của hai nhân vật này, những kẻ bất cần, có xuất thân khác nhau nhưng chung một số phận của người bị xa lánh.

Dù theo như kịch bản phim thì Tae Oh và In Ha sẽ từ thù thành bạn, thậm chí còn cùng bắt tay nhau, giúp In Ha chiếm được quyền thừa kế tập đoàn nhưng xem phim, khán giả vẫn lo sợ tới ngày Tae Oh "lật kèo". Sự u ám, bất cần, lạnh lùng, thái độ của Tae Oh khi bị bắt nạt khiến người xem lo sợ rằng đây sẽ không thể là một nam chính "bình thường". Thậm chí mới chỉ 2 tập đầu tiên đã có những bình luận cho sợ rằng Tae Oh sẽ... giết In Ha. Thêm vào đó, màn thể hiện xuất sắc của Lee Jae Wook, từ ánh mắt đến giọng nói, biểu cảm đã khiến nhân vật Tae Oh càng trở nên bí ẩn, khó đoán.

Bình luận của khán giả: - Mới xem 2 tập đầu mà vừa xem vừa phải cầu nguyện để hai nhân vật chính đừng phản bội nhau vì bất cứ điều gì, vì nhìn Tae Oh cứ nguy hiểm kiểu gì ấy. Làm ơn đi!!! - Phản ứng hóa học hai nam chính thực sự xuất sắc. Tôi mong không có màn lật kèo nào giữa họ. - Lee Jae Wook quá đỉnh đi, ánh mắt của anh ấy khiến nhân vật Tae Oh trở nên đáng sợ. - Tôi cá đây sẽ là bom tấn của năm nay. Disney+ chưa bao giờ khiến tôi phải thất vọng. - Thực sự hai tập đầu không có một giây phút nào thừa thãi. Tôi bực vì xem quá sớm và giờ phải chờ tiếp.

Nguồn ảnh: Disney+