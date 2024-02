Phim có dàn cast "xé truyện bước ra" khiến netizen hóng mòn mỏi, 2 nam chính chuẩn tổng tài trong mơ

Ngoài Queen of Tears của bộ đôi cực phẩm Kim Soo Hyun - Kim Ji Won thì sắp tới màn ảnh Hàn còn có một bộ phim nữa cũng khai thác câu chuyện giới tài phiệt là The Impossible Heir của mỹ nam đang lên Lee Jae Wook. Mới đây phim đã kết hợp với Naver Webtoon, tung ra bộ poster các nhân vật với tạo hình, cách tạo dáng y hệt như truyện tranh, khiến khán giả phải bất ngờ bởi sự đồng bộ tuyệt đối của diễn viên với nhân vật mà họ đảm nhận.

Chỉ với một vài bức hình thể hiện độ tương thích của diễn viên với nhân vật, The Impossible Heir đã thành công thu hút sự chú ý lớn từ khán giả. Cư dân mạng đặt kỳ vọng rất cao vào tác phẩm này, nhất là hai nam diễn viên chính Kim Jae Wook - Lee Jun Young. Nhìn loạt tạo hình như tổng tài cao ngạo từ trong truyện bước ra này, khán giả tò mò về những chuyện có thể xảy ra giữa họ, nhất là việc ai thực sự là nam chính và có chuyện tình tay ba nào xảy ra hay không?

The Impossible Heir kể về câu chuyện của công tử tài phiệt Kang In Ha (Lee Jun Young), người vốn dĩ là con ngoài giá thú của chủ tục một tập đoàn giàu có. Anh đang tìm kiếm sự giúp đỡ của người bạn thân nhất, Han Tae Oh (Lee Jae Wook), để đạt được mục đích thâu tóm quyền thừa kế.

Tae Oh là người có quá khứ phức tạp, anh lớn lên với những tin đồn về việc cha đã sát hại mẹ mình. Vì muốn thay đổi cuộc sống, bước qua khỏi những lời dị nghị về cuộc sống cá nhân, Tae Oh quyết định bắt tay với In Ha, cùng nhau lập kế hoạch tiếp quản tập đoàn. Nữ chính Na Hye Won (Hong Su Zu) hiện vẫn là một nhân tố bí ẩn nhưng có vẻ cô sẽ bắt tay với hai nữ chính trong cuộc chiến của giới tài phiệt.

Nguồn ảnh: Disney+