Phim Hàn leo top 1 toàn cầu nhờ dàn cast không một điểm chê, nữ phụ xuất hiện vài cảnh cũng gây ám ảnh

Nghịch Lý Kẻ Sát Nhân (A Killer Paradox) là một trong số những tựa phim Hàn hot nhất thời điểm hiện tại. Sau một thời gian ra mắt trên nền tảng Netflix, phim mới đây đã chính thức leo top 1 toàn cầu, hạng mục chương trình truyền hình không nói tiếng Anh. Theo trang web chính thức của Netflix, Nghịch Lý Kẻ Sát Nhân ghi nhận 5,5 triệu lượt xem từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 18 tháng 2, chứng tỏ mức độ phổ biến toàn cầu của nó. Ngoài ra, phim còn lọt vào danh sách top 10 ở tổng số 43 quốc gia, bao gồm Hàn Quốc, Bolivia, Canada, Pháp, Maroc, Hồng Kông, Nhật Bản, Việt Nam,...

Nghịch Lý Kẻ Sát Nhân trước đó cũng nhận điểm tối đa từ các chuyên gia trên chuyên trang đánh giá phim ảnh nổi tiếng Rotten Tomatoes. Phim được khen là phát huy tối đa sức hấp dẫn của tác phẩm gốc, đặc biệt yếu tố quan trọng nhất khiến nó duy trì được sự nổi tiếng chính là diễn xuất đầy nhiệt huyết của các diễn viên. Họ thể hiện được hoàn hảo đa chiều cảm xúc của nhân vật, khi các nhân vật phải đứng giữa ranh giới thiện và ác.

Bên cạnh cặp diễn viên chính Choi Woo Sik - Son Seok Koo, Nghịch Lý Kẻ Sát Nhân còn được cho là không có bất cứ lỗ hổng diễn xuất nào khi ngay cả những cameo xuất hiện vài phút cũng nhập vai tuyệt đối. Dàn diễn viên từ chính đến phụ hợp lực làm nên một tổng thể gây ám ảnh cho không ít khán giả. Ngay cả nữ phụ Jung Yi Seo, người từng bị chê bai rất nhiều về diễn xuất đơ cứng, nhạt nhòa cũng có một màn thăng hạng vượt bậc trong bộ phim này.

Trong phim, Jung Yi Seo vào vai Seon Yeo Ok, một cô gái trẻ có tâm lý biến thái, lệch lạc. Cô từng giết chết bố mẹ mình, hại bản thân cũng bị bỏng nặng trên mặt. Chính vì vậy, Yeo Ok đã đeo kính đen để che đi vết sẹo, luôn đóng giả người khiếm thị khi nhận nuôi một con chó dẫn đường. Yeo Ok là nhân chứng duy nhất trong vụ ngộ sát đầu tiên mà nam chính Lee Tang gây ra. Cô vô tình đi qua hiện trường vụ án lúc Lee Tang vừa giết người. Vì Yeo Ok trông giống một người khiếm thị nên Lee Tang tin chắc cô ta không nhìn thấy hành động đáng sợ của mình. Ai ngờ sau đó, Yeo Ok lại tìm tới đe dọa, tống tiền Lee Tang, cuối cùng cô bị Lee Tang giết chết vì lòng tham vô đáy của mình.

Dù chỉ xuất hiện đúng 3, 4 cảnh, sau đó hết vai nhưng Yeo Ok lại là một trong số những nhân vật quan trọng nhất, trực tuyến đưa Lee Tang vào con đường sát nhân chuyên nghiệp. Sự xuất hiện của cô khiến khán giả ám ảnh, nhất là trong phân cảnh Yeo Ok kéo kính xuống, để lộ vết sẹo kèm theo nụ cười quỷ dị.

Nguồn ảnh: Netflix