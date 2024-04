Baeksang 2024: Kim Soo Hyun ẵm 2 đề cử, bom tấn Exhuma càn quét hàng loạt hạng mục

Sáng ngày 8/4, Baeksang Arts Awards 2024 đã công bố các đề cử cho hạng mục truyền hình và điện ảnh năm nay. Các ứng cử viên được chọn là những phim truyền hình/phim chiếu mạng, chương trình truyền hình và phim điện ảnh phát hành từ ngày 1/4/2023 đến ngày 31/3/2024.

Trong danh sách đề cử năm nay, ở hạng mục truyền hình, bom tấn Moving của Disney+ đã càn quét một loạt các hạng mục. Phim nhận về tới 7 đề cử, bao gồm cả Phim truyền hình xuất sắc nhất và nam chính xuất sắc nhất.

Kim Soo Hyun dù chưa hoàn thành xong màn trình diễn ở Queen of Tears nhưng cũng nhận được tới 2 đề cử ở hạng mục Nam chính xuất sắc nhất và Diễn viên được yêu thích. Trước đó, người hâm mộ thậm chí còn không dám hi vọng vào việc Kim Soo Hyun có đề cử năm nay, bởi Queen of Tears vẫn còn chưa chiếu xong. Có lẽ cũng vì lý do này nên ngoài Kim Soo Hyun thì không có bất cứ cái tên nào nữa của Queen of Tears được xuất hiện trong đề cử Baeksang 2024.

DANH SÁCH ĐỀ CỬ BAEKSANG 2024 HẠNG MỤC TRUYỀN HÌNH: Phim truyền hình xuất sắc nhất: - The Good Bad Mother (JTBC) - Moving (Disney+) - Revenant (SBS) - My Dearest (MBC) - Daily Dose of Sunshine (Netflix) Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: - Kim Soo Hyun (Queen of Tears) - Nam Goong Min (My Dearest) - Ryu Seung Ryong (Moving) - Yoo Yeon Seok (A Bloody Lucky Day) - Yim Si Wan (Boyhood) Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: - Ra Mi Ran (The Good Bad Mother) - An Eun Jin (My Dearest) - Uhm Jung Hwa (Doctor Cha) - Honey Lee (Knight Flower) - Lim Ji Yeon (Lies Hidden in My Garden) Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: - Ryu Kyung Soo (The Bequeathed) - An Jae Hong (Mask Girl) - Lee Yi Kyung (Marry My Husband) - Lee Hee Jun (A Killer Paradox) - Ji Seung Hyun (Korea–Khitan War) Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: - Kang Mal Geum (The Good Bad Mother) - Shin Dong Mi (Welcome to Samdal-ri) - Yeom Hye Ran (Mask Girl) - Lee Jung Eun (A Bloody Lucky Day) - Joo Min Kyung (Behind Your Touch) Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: - Kim Yo Han (A Killer Paradox) - Lee Si Woo (Boyhood) - Lee Shin Ki (The Worst of Evil) - Lee Jung Ha (Moving) - Lee Jong Won (Knight Flower) Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: - Go Yoon Jung (Moving) - Kim Hyung Seo (The Worst of Evil) - Yoo Na (The Kidnapping Day) - Lee Yi Dam (Daily Dose of Sunshine) - Lee Han Byul (Mask Girl) Đạo diễn xuất sắc nhất: - Park In Jae (Moving) - Lee Myung Woo (Boyhood) - Lee Chang Hee (A Killer Paradox) - Jung Ji Hyun (Lies Hidden in My Garden) - Han Dong Wook (The Worst of Evil) Kịch bản xuất sắc nhất: - Kang Full (Moving) - Kim Eun Hee (Revenant) - Bae Se Young (The Good Bad Mother) - Lee Nam Kyu, Oh Bo Hyun, Kim Da Hee (Daily Dose of Sunshine) - Jeon Go Woon, Im Dae Hyun (LTNS) Kĩ thuật dựng phim xuất sắc nhất: - Whales and I (quay phim) - Revenant (chỉ đạo mĩ thuật) - Korea–Khitan War (phục trang) - Moving (VFX) - The Matchmakers (chỉ đạo mĩ thuật)

Nếu ở hạng mục phim truyền hình có Moving thì với hạng mục phim điện ảnh, bom tấn nghìn tỷ Exhuma cũng càn quét danh sách với tới 8 đề cử, bao gồm Phim điện ảnh xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất (Jang Jae Hyun), Kịch bản xuất sắc nhất (Jang Jae Hyun), Kỹ thuật dựng phim xuất sắc nhất, Nam chính xuất sắc nhất (Choi Min Sik), Nữ chính xuất sắc nhất (Kim Go Eun), Nam phụ xuất sắc nhất (Yoo Hae Jin) và Nam diễn viên mới xuất sắc nhất (Lee Do Hyun). Đây cũng là bộ phim duy nhất trong năm nay có cả dàn diễn viên đều được xướng tên trong các hạng mục đề cử.

DANH SÁCH ĐỀ CỬ BAEKSANG 2024 HẠNG MỤC ĐIỆN ẢNH: Phim điện ảnh xuất sắc nhất: - Cobweb - Noryang: Deadly Sea - 12.12: The Day - Concrete Utopia - Exhuma Đạo diễn xuất sắc nhất: - Kim Seong Soo (12.12: The Day) - Kim Han Min (Noryang: Deadly Sea) - Ryu Seung Wan (Smugglers) - Eom Tae Hwa (Concrete Utopia) - Jang Jae Hyun (Exhuma) Đạo diễn mới xuất sắc nhất: - Kim Chang Hoon (Hopeless) - Park Young Joo (Citizen of a Kind) - Yoo Jae Seon (Sleep) - Lee Jung Hong (A Wild Roomer) - Jo Hyun Cheol (The Dream Songs) Kịch bản xuất sắc nhất: - Park Jeong Ye (Killing Romance) - Yoo Jae Seon (Sleep) - Lee Ji Eun (The Hill of Secrets) - Jang Jae Hyun (Exhuma) - Hong In Pyo, Hong Won Chan, Lee Young Jong, Kim Seong Soo (12.12: The Day) Kĩ thuật dựng phim xuất sắc nhất: - Exhuma (âm thanh) - 12.12: The Day (quay phim) - Cobweb (chỉ đạo mĩ thuật) - The Moon (VFX) - 12.12: The Day (hóa trang) Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: - Kim Yoon Seok (Noryang: Deadly Sea) - Lee Byung Hun (Concrete Utopia) - Jung Woo Sung (12.12: The Day) - Choi Min Sik (Exhuma) - Hwang Jung Min (12.12: The Day) Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: - Kim Go Eun (Exhuma) - Ra Mi Ran (Citizen of a Kind) - Yum Jung Ah (Smugglers) - Honey Lee (Killing Romance) - Jung Yu Mi (Sleep) Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: - Kim Jong Soo (Smugglers) - Park Geun Hyung (Picnic) - Park Jeong Min (Smugglers) - Song Joong Ki (Hopeless) - Yoo Hae Jin (Exhuma) Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: - Kim Seon Young (Concrete Utopia) - Yum Jung Ah (Alienoid 2) - Yeom Hye Ran (Citizen of a Kind) - Lee Sang Hee (My Name Is Loh Kiwan) - Jung Soo Jung (Cobweb) Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: - Kim Seon Ho (The Childe) - Kim Young Seong (Big Sleep) - Lee Do Hyun (Exhuma) - Jo Jong Hyuk (Iron Mask) - Hong Xa Bin (Hopeless) Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: - Go Min Si (Smugglers) - Kim Hyung Seo (Hopeless) - Moon Seung Ah (The Hill of Secrets) - Oh Woo Ri (Hail to Hell) - Im Seon Woo (Ms. Apocalypse)

Lễ trao giải Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 60 sẽ diễn ra vào ngày 7/5/2024.

