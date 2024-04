Sau sự thống trị nhiều ngày liên tiếp của Queen of Tears, một bộ phim Hàn Quốc khác là Parasyte: The Grey (Ký Sinh Thú: Vùng Xám) đã chính thức vươn lên chiếm vị trí top 1 về lượt xem của Netflix Việt Nam. Tác phẩm được lấy cảm hứng từ bộ manga đình đám Nhật Bản Kiseijū, do Yeon Sang Ho đạo diễn. Màn soán ngôi này khiến nhiều khán giả thực sự ngỡ ngàng bởi phim ra mắt trùng thời điểm Queen of Tears đang vào cao trào và có kết quả rating rất tốt.

Parasyte: The Grey vươn lên thành phim top 1 lượt xem Netflix Việt Nam.

Câu chuyện bắt đầu khi các sinh vật ngoài hành tinh được gọi là Ký sinh trùng đến Trái đất và bắt đầu chiếm lấy con người bằng cách xâm nhập vào cơ thể họ. Sau đó, chúng bắt đầu kiểm soát não bộ, ký ức và hành vi của các vật chủ.



So với nguyên tác truyện tranh, bộ phim biến tấu khá nhiều tình tiết. Nhân vật chính thay đổi giới tính từ nam thành nữ. Bối cảnh được chọn là Hàn Quốc, nơi những sinh vật ngoài hành tinh có một mục đích lớn hơn là thống trị thế giới thay vì chỉ đơn chỉ ăn thịt con người. Tuy nhiên, mọi chuyện không theo kế hoạch khi một cá thể mang Heidi đã quyết định cứu vật chủ Jung Soo In (Jeon So Nee) và sinh ra một hiện cộng sinh kỳ lạ.

Sau khi ra mắt, Parasyte: The Grey lập tức trở thành chủ đề được đông đảo netizen Việt Nam bàn luận. Những ý kiến nhận xét ban đầu khá đa chiều, đủ cả khen chê. Đa phần khen ngợi tính giải trí của tác phẩm, đặc biệt là khâu hình ảnh đẹp mắt. Visual và màn thể hiện của cặp diễn viên chính Jeon So Nee - Koo Kyo Hwan cũng được đánh giá là điểm sáng lớn của phim.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng tác phẩm không truyền tải trọn vẹn sự hấp dẫn của nguyên tác truyện tranh, thậm chí không bằng bản live-action từng được Nhật Bản sản xuất trước đó. Một lý do được đưa ra là vì phim chỉ có 6 tập nên diễn biến có phần hơi nhanh.

Một số bình luận của khán giả về bộ phim: - Ai xem anime với manga rồi thì sẽ thấy bản Hàn này dở. - Không so sánh với nguyên tác thì phim xem được. Xem một mạch hết 6 tập luôn. - Xem không sợ nhưng nữ chính xinh điên lên ý. - Koo Kyo Hwan đẹp trai quá. - Mặc dù nhìn biến thể của mấy nhân vật phụ hơi dị nhưng biến thể của nữ chính nhìn ngầu nha. - Nữ chính đẹp đúng gu tôi, xem xong phim là tìm Instagram của bà ý liền nè. Có điều diễn biến phim hơi nhanh, hơi ức chế vài khúc. Bù lại thì mạch phim cảm xúc phim ổn áp, có mấy đoạn cao trào lên vẫn mượt.