Hollywood nổi tiếng là nơi giới thiệu tới công chúng nhiều tài tử đẹp trai. Tuy nhiên, những nam thần gốc Á thành danh tại kinh đô điện ảnh thế giới lại không có nhiều. Một trong số đó phải kể đến Sessue Hayakawa - ngôi sao điện ảnh người Nhật Bản. Ông được ghi nhận là người gốc Á đầu tiên nhận vai chính tại các thị trường Hollywood và châu Âu. Theo Koreaboo, mới đây, câu chuyện về hành trình vươn lên trở thành siêu sao điện ảnh của nam diễn viên trở thành chủ đề viral tại Hàn Quốc, sau khi các bức ảnh thời trẻ của nam diễn viên được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Sessue Hayakawa thời trẻ.

Sinh ra với tên thật Kintarō Hayakawa, Sessue Hayakawa được xem là một trong những nam thần đình đám nhất Hollywood ở giai đoạn phim câm những năm đầu thế kỷ 20. Ông được yêu thích với thân hình cao lớn, gương mặt nam tính và khả năng diễn xuất thượng thừa. Nam diễn viên thường xuyên đảm nhận các vai phản diện đẹp trai, được đông đảo khán giả phương Tây yêu thích trong thời kỳ này.



Hành trình vươn tới thành công của ngôi sao người Nhật Bản cũng là một trong những câu chuyện truyền cảm hứng. Thuở nhỏ, Sessue Hayakawa mong muốn trở thành một sĩ quan trong hải quân. Tuy nhiên, khi 18 tuổi, ông bị rách màng nhĩ sau khi tham gia một màn thách đấu bơi lội cùng bạn bè. Vì chấn thương, Sessue Hayakawa bị đánh trượt qua kỳ thi thể lực của Hải quân Hoàng gia Nhật Bản. Lúc đó, ông cho biết bản thân bị cha ruột xem như một kẻ thất bại. Nghĩ quẩn, nam diễn viên đã cố gắng tự sát bằng cách tự đâm hơn 30 nhát dao vào bụng theo nghi thức seppuku (tự sát truyền thống). May mắn thay, cha ông đã phá vỡ cửa phòng và lao vào cứu con trai.

Sau biến cố này, Sessue Hayakawa quyết tâm chuyển đến Mỹ để trở thành một nhân viên ngân hàng, nhằm khiến gia đình tự hào. Tại đây, ông vô tình bén duyên với nghề diễn xuất. Sau quãng thời gian bươn chải với những công việc tạm bợ như rửa bát đĩa hay bán kem, Sessue Hayakawa được nhận vào một đoàn diễn kịch và được nhà sản xuất phim Thomas H. Ince phát hiện.

Sessue Hayakawa sớm tìm thấy thành công khi theo nghiệp diễn xuất.

Bộ phim đầu tay của Sessue Hayakawa, The Typhoon, đã lập tức trở thành hiện tượng, mở ra sự nghiệp rực rỡ của anh. Nhà sản xuất Thomas H. Ince sau đó quyết định ký hợp đồng mời anh đóng thêm 2 dự án của ông. Sau đó, nam diễn viên trở thành ngôi sao dưới sự quản lý của hãng Famous Players–Lasky (ngày nay là Paramount Pictures). Có sự hậu thuẫn vững chắc của ông lớn này, Sessue Hayakawa liên tiếp được góp mặt trong những bom tấn đình đám của Hollywood lúc bấy giờ. Một trong số đó phải kể đến The Cheat (1915) do đạo diễn huyền thoại Cecil B. DeMille chỉ đạo thực hiện.



Sau thành công với The Cheat, Sessue Hayakawa leo lên hàng những ngôi sao chuyên trị vai chính tại kinh đô điện ảnh thế giới. Ngoài vè ngoài nam thần, nam diễn viên còn được khen ngợi với tài năng võ thuật và tinh thần làm việc nghiêm túc, chăm chỉ. Ông thu hút được một lượng fan nữ đông đảo tại Mỹ và trở thành gương mặt hái ra tiền trong mắt các nhà sản xuất. Mức lương của nam diễn có lúc lên tới 3.500 USD mỗi tuần. Trong vòng 3 năm sau đó, ông tham gia 23 phim và kiếm hơn 2 triệu USD. Với nguồn thu nhập khủng, Sessue Hayakawa gia nhập tầng lớp thượng lưu tại Hollywood, sở hữu cả một lâu đài rộng lớn tại Los Angeles.

Năm 1958, Sessue Hayakawa nhận đề cử Oscar với vai phụ trong The Bridge on the River Kwai (1957). Ông cũng là người gốc Á thứ 2 đạt được vinh dự này sau Akim Tamiroff - ngôi sao người Mỹ gốc Armenian. Năm 1966, Sessue Hayakawa quyết định giải nghệ và trở về Tokyo sinh sống. Ông quyết định đi tu và làm thêm công việc dạy diễn xuất tại quê nhà. Nam diễn viên qua đời tháng 11/1973 sau nhiều năm mắc bệnh viêm phổi.