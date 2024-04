Anna Paquin là một trong những mỹ nhân Hollywood quen mặt với khán giả toàn cầu. Cô được biết đến nhờ góp mặt ở các loạt phim đình đám như X-men, True Blood ... Trước đó, nữ diễn viên từng được mệnh danh là sao nhí diễn đỉnh nhất thế giới, gây chấn động với giải Oscar khi mới 11 tuổi nhờ vai phụ trong The Piano (1993) . Cô cũng ghi dấu ấn với nhiều dự án nổi bật trong giai đoạn này như Fly Away Home (1996), The Member of the Wedding (1997) hay A Walk on the Moon (1999) .

Anna Paquin đoạt giải Oscar năm 11 tuổi với vai diễn trong The Piano.

Anna Paquin trong Fly Away Home (1996).





Theo Page Six, ngày 5/4, Anna Paquin cùng chồng dự sự kiện ra mắt phim mới tại New York, Mỹ. Cô gây chú ý với diện mạo khác lạ, còn phải chống gậy khi lên thảm đỏ. Trả lời truyền thông, nữ diễn viên cho biết sức khỏe giảm sút rõ rệt vài năm trở lại đây nhưng không tiết lộ cụ thể. Căn bệnh lạ này khiến Anna Paquin gặp khó khăn trong việc di chuyển và nói chuyện.

Thời gian qua, cô tập trung điều trị và vẫn nhận lời đóng phim nếu tìm được kịch bản thú vị. Kể từ tháng 10/2022 đến nay, cô không dự thảm đỏ hay sự kiện phim ảnh nào tại Hollywood. " Mọi chuyện diễn ra không dễ dàng. Tôi hy vọng sẽ sớm hồi phục hoàn toàn. Tôi may mắn vì có chồng hỗ trợ. Anh ấy là người mà tôi muốn dành thời gian ở bên cạnh nhất" , Anna Paquin chia sẻ.

Anna Paquin tiết lộ sức khỏe suy giảm, phải chống nạng đến buổi ra mắt phim mới.

Sau thành công rực rỡ trong giai đoạn đầu vào nghề, sự nghiệp của Anna Paquin có dấu hiệu chững lại những năm gần đây. Hiện tại, cô hầu hết chỉ đóng vai phụ trong một số phim điện ảnh và truyền hình. Ở tuổi 41, nữ diễn viên cho biết hiện chỉ thích nhận các dạng vai phức tạp và xấu xí, không còn hứng thú với các dự án thương mại như trước.



" Những vai diễn thời trẻ cho tôi cơ hội tuyệt vời để bứt phá. Nhưng tôi không còn là một nữ diễn viên 20 tuổi nữa. Tôi đã là một phụ nữ trưởng thành với rất nhiều trải nghiệm nhờ vào nghề từ sớm. Tôi hứng thú với những đề tài về sự phức tạp trong các mối quan hệ của con người, hoặc những câu chuyện về tương tác trong gia đình. Đó là những mảng mà tôi muốn khám phá trong tương lai ", cô nói thêm.

Anna Paquin kết hôn với diễn viên Stephen Moyer năm 2010, họ quen nhau khi đóng chung trong series ăn khách True Blood . Cặp sao hiện có 2 con, 1 gái và 1 trai. Stephen Moyer cũng giữ vai trò đạo diễn trong bộ phim mới ra mắt của vợ.