Lộ diện 21 cầu thủ U17 Việt Nam được FIFA công bố dự World Cup 2026

FIFA chính thức công bố danh sách U17 Việt Nam tham dự VCK U17 World Cup 2026.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa đăng tải danh sách đăng ký thi đấu của các đội tuyển góp mặt tại Vòng chung kết U17 World Cup 2026, trong đó có đội tuyển U17 Việt Nam. Đây là bước thủ tục quan trọng cuối cùng trước khi giải đấu bóng đá trẻ lớn nhất hành tinh chính thức khởi tranh.

Theo quy định từ ban tổ chức giải, mỗi đội tuyển tham dự VCK U17 World Cup 2026 được phép đăng ký danh sách chính thức gồm 21 cầu thủ, trong đó bắt buộc phải có tối thiểu 3 thủ môn. Bản danh sách được FIFA công bố bao gồm đầy đủ thông tin về số áo, vị trí thi đấu, năm sinh cũng như câu lạc bộ chủ quản của các tuyển thủ trẻ Việt Nam.

Danh sách U17 Việt Nam (Ảnh: FIFA)

Dù danh sách đã được niêm yết công khai trên hệ thống của FIFA, điều lệ giải đấu vẫn mở ra cơ chế linh hoạt cho các đội bóng trong trường hợp bất khả kháng. Cụ thể, ban huấn luyện U17 Việt Nam vẫn có quyền thực hiện sự thay đổi nhân sự vào giờ chót nếu không may có cầu thủ gặp chấn thương nghiêm trọng hoặc gặp vấn đề về sức khỏe. Việc thay thế này phải được hoàn tất muộn nhất 24 giờ trước thời điểm bóng lăn ở trận ra quân, đồng thời cần có sự xác nhận từ hội đồng y tế của FIFA.

Việc chốt danh sách và nhận được sự phê duyệt từ FIFA đánh dấu sự sẵn sàng của thầy trò ban huấn luyện U17 Việt Nam cho sân chơi tầm cỡ thế giới. Toàn đội đang bước vào giai đoạn hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng về mặt chiến thuật lẫn tâm lý, hướng tới mục tiêu thi đấu tự tin và cống hiến hết mình tại VCK U17 World Cup 2026.