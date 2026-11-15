Tay vợt nổi tiếng bị cáo cuộc tương tác bạn gái

Sóng gió bủa vây Alexander Zverev ngay trước thềm ATP Finals 2026.

Chỉ một ngày trước khi bước vào hành trình chinh phục danh hiệu ATP Finals thứ ba trong sự nghiệp, tay vợt số 1 thế giới Alexander Zverev bất ngờ đón nhận thông tin bất lợi về mặt pháp lý. Theo tiết lộ từ nhà báo chuyên viết về quần vợt Ben Rothenberg, bạn gái cũ của anh là Brenda Patea đã đệ đơn kiện dân sự tại Berlin (Đức) từ ngày 18/9, liên quan đến những phát ngôn công khai của tay vợt người Đức xung quanh vụ việc bạo hành gia đình trước đây.

Nguồn cơn của rắc rối mới này bắt nguồn từ cách Zverev diễn giải kết quả phiên tòa hình sự hồi năm 2024. Trước đó, Brenda Patea – mẹ của cô con gái 5 tuổi của Zverev từng công khai tố cáo bị anh đẩy vào tường và bóp cổ tại Berlin vào tháng 5/2020. Vụ việc khiến Zverev nhận án phạt 450.000 Euro vào tháng 10/2023. Sau khi tay vợt này kháng cáo, phiên tòa diễn ra vào tháng 5 và tháng 6/2024 đã khép lại giữa chừng bằng một thỏa thuận hòa giải giữa hai bên. Tòa án từng nhấn mạnh rõ ràng rằng quyết định đình chỉ vụ án này không phải là bản án, cũng không đồng nghĩa với phán quyết có tội hay vô tội.

Tuy nhiên, tại buổi họp báo ở giải Pháp mở rộng (Roland Garros) ngay sau đó, Zverev lại tuyên bố việc vụ kiện bị hủy bỏ chứng tỏ anh vô tội và khẳng định không muốn nghe thêm bất kỳ câu hỏi nào về vấn đề này. Đến năm 2025, trong cuộc phỏng vấn với tờ L'Equipe sau khi giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên tại Paris, tay vợt người Đức tiếp tục lặp lại quan điểm rằng các cáo buộc nhắm vào anh đã được chứng minh là sai sự thật.

Tay vợt nổi tiếng bị bạn gái kiện (Ảnh: LĐ)

Cho rằng những phát ngôn này đi ngược lại bản chất thỏa thuận hòa giải, đội ngũ luật sư của Patea đã gửi thư yêu cầu Zverev chấm dứt việc tuyên bố mình vô tội nhưng không nhận được phản hồi. Sau khi rút lại đơn xin lệnh cấm tạm thời vào ngày 14/9, phía nguyên đơn đã chính thức nộp đơn kiện mới vào ngày 18/9, yêu cầu tòa án áp dụng biện pháp ngăn chặn phát ngôn kèm theo đòi bồi thường tài chính. Trong hồ sơ gửi tòa, Patea cho biết cô từng do dự trong việc theo đuổi vụ kiện vì lo ngại bị trả đũa cũng như sợ ảnh hưởng đến thỏa thuận chu cấp nuôi con ngoài tòa án.

Bên cạnh ồn ào với Brenda Patea, sự nghiệp của Alexander Zverev cũng từng vướng vào lùm xùm tương tự vào tháng 10/2020, khi một bạn gái cũ khác là cựu tay vợt Olya Sharypova tố cáo anh có hành vi bạo hành tại nhiều địa điểm thi đấu trên thế giới. Zverev một mực phủ nhận mọi cáo buộc. Sau 15 tháng điều tra, Hiệp hội Quần vợt Nhà nghề (ATP) vào tháng 1/2023 đã quyết định không đưa ra án kỷ luật nào đối với tay vợt người Đức do không đủ bằng chứng xác thực. Dù vậy, vụ kiện dân sự mới từ Patea chắc chắn sẽ tạo ra không ít áp lực tâm lý cho Zverev ngay thời điểm anh chuẩn bị ra quân tại giải đấu danh giá cuối năm.