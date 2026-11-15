HLV Jorge Jesus nói gì khi được hỏi có nhớ Cristiano Ronaldo?

HLV Jorge Jesus có phát biểu đáng chú ý về Cristiano Ronaldo sau khi đội tuyển Bồ Đào Nha nhận thất bại 1-4 trước Đan Mạch ở trận đấu diễn ra ngày 14/11.

Sau trận thua đậm trên sân nhà, Jorge Jesus được phóng viên hỏi liệu ông có cảm thấy nhớ Cristiano Ronaldo hay không. Câu hỏi này được đặt ra trong bối cảnh tên của siêu sao 41 tuổi liên tục được các khán giả trên khán đài hô vang, đặc biệt sau khi Bồ Đào Nha phải nhận bàn thua thứ tư.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đáp lại bằng một câu hỏi: “Nhớ theo nghĩa nào? Cậu ấy không còn ở đây nữa. Nhớ điều gì chứ?”.

Sau đó, Jorge Jesus nói thêm: “Cậu ấy có thể xuất hiện để làm bạn với tôi, nhưng cậu ấy không còn thi đấu, không còn ở đây và đã quyết định tương lai của mình”.

HLV Bồ Đào Nha liên tục bị hỏi về Ronaldo (Ảnh: MXH)

Trước đó, HLV Jorge Jesus cũng thừa nhận việc người hâm mộ nhớ Ronaldo là điều dễ hiểu. Ông cho rằng những đóng góp của CR7 cho đội tuyển quốc gia trong suốt 23 năm là điều không thể bị lãng quên.

Cristiano Ronaldo vừa tuyên bố chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha sau 23 năm cống hiến. Quyết định này khép lại hành trình quốc tế của chân sút sinh năm 1985, người đã trở thành biểu tượng của bóng đá nước này.

Sự vắng mặt của Ronaldo càng được chú ý sau thất bại 1-4 của Bồ Đào Nha trước Đan Mạch. Đây là trận đấu mà đội bóng của Jorge Jesus không thể hiện được sức mạnh như kỳ vọng, trong khi người hâm mộ liên tục nhắc đến cựu đội trưởng số 7.