Xavi đam mê "săn" nấm rừng

Xavi Hernández: Bậc thầy sân cỏ và niềm đam mê "săn" nấm rừng.

Bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng với những đường chuyền mang tính biểu tượng tại Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha, Xavi Hernández còn được người hâm mộ biết đến với một sở thích đời thường đầy giản dị nhưng ít người ngờ tới: đi rừng hái nấm.

Đối với người dân vùng Catalonia – quê hương của Xavi việc lên núi hái nấm vào mỗi độ thu về không chỉ là hoạt động giải trí mà còn là một nét văn hóa truyền thống lâu đời. Huyền thoại sinh năm 1980 thừa hưởng niềm đam mê này từ chính gia đình mình. Trong nhiều cuộc phỏng vấn với truyền thông Tây Ban Nha, Xavi tiết lộ rằng cha mẹ và đặc biệt là ông nội đã truyền cho anh tình yêu với thiên nhiên và kỹ năng nhận biết các loại nấm rừng từ khi còn nhỏ.

Xavi từng khoe thành quả hái nấm (Ảnh: IG)

Giữa lịch trình thi đấu và huấn luyện dày đặc, mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, cựu tiền vệ tài hoa này thường tìm về các vùng núi ở Catalonia. Với anh, việc tỉ mỉ quan sát dưới những tán cây để tìm kiếm các loại nấm quý như nấm thông hay nấm mũ sữa là liệu pháp thư giãn tinh thần tuyệt vời nhất, giúp anh tạm rời xa áp lực của bóng đá đỉnh cao.

Sự giản dị này của Xavi từng khiến người thầy cũ tại Barcelona, HLV Pep Guardiola, vô cùng ấn tượng. Trong một bài phỏng vấn trên tờ The Guardian, chiến lược gia người Tây Ban Nha từng dành lời khen hóm hỉnh nhưng đầy trân trọng cho cậu học trò cưng: "Khi có ngày nghỉ, cậu ấy thường về vùng quê hái nấm. Và một người thích đi hái nấm thì không thể nào là người xấu được".

Niềm đam mê với nấm học của Xavi lớn đến mức anh thường xuyên rủ rê bạn bè và đồng đội cùng trải nghiệm. Cựu trung vệ Gerard Piqué cùng bạn vợ cũ là nữ ca sĩ Shakira cũng từng có dịp đồng hành cùng Xavi trong những chuyến dã ngoại tìm nấm tại vùng núi Pyrenees. Dù đôi khi truyền thông giải trí quốc tế vẫn thường đùa vui rằng bộ ba này đi tìm "nấm ma thuật", nhưng thực tế, chiến lợi phẩm của họ chỉ đơn thuần là những loại nấm rừng tươi ngon đặc sản để phục vụ cho những bữa ăn ấm cúng bên gia đình.

Hình ảnh một "ông chủ tuyến giữa" lừng lẫy trên sân cỏ nhưng lại cần mẫn xách giỏ đi hái nấm giữa rừng già đã khắc họa rõ nét con người Xavi: điềm đạm, khiêm nhường và luôn gắn bó sâu sắc với cội nguồn quê hương.

Xavi đang làm HLV tuyển Hà Lan (Ảnh: EPA)

Sau hơn hai năm tạm rời xa băng ghế chỉ đạo kể từ khi chia tay Barcelona vào mùa hè 2024, Xavi Hernández đã chính thức tái xuất khi được Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Hà Lan (KNVB) bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia vào ngày 12/8/2026. Tiếp quản chiếc ghế nóng từ Ronald Koeman với bản hợp đồng kéo dài đến hết World Cup 2030, Xavi đi vào lịch sử khi trở thành nhà cầm quân ngoại quốc đầu tiên dẫn dắt "Cơn lốc màu da cam" sau 48 năm.