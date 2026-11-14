Khác hẳn vẻ máu lửa trên sân cỏ, ngoài đời Thành Chung "mềm nhũn" trước bà xã Ngô Tố Uyên thế này!

Cách Thành Chung yêu chiều vợ.

Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài gai góc, quyết liệt của một "trung vệ thép" trên sân cỏ, khi trở về với tổ ấm nhỏ, Nguyễn Thành Chung lại khiến người hâm mộ không khỏi ngưỡng mộ bởi hình ảnh một người chồng dịu dàng, tâm lý. Hôn nhân viên mãn của anh và bà xã Ngô Tố Uyên (Uyên Kem) luôn là tâm điểm chú ý của làng bóng đá Việt nhờ những cử chỉ yêu thương vừa tinh tế, vừa thiết thực.

Dù đã kết hôn và lên chức bố, nam cầu thủ vẫn giữ thói quen gọi vợ bằng biệt danh ngọt ngào là "em bé". Trên mạng xã hội, anh không bao giờ ngại ngần "bắt sóng" và hưởng ứng những tín hiệu đáng yêu của vợ. Đơn cử như trong một chuyến du lịch gần đây, khi Tố Uyên đăng tải loạt ảnh cùng dòng chữ thả thính "nhớ em thì nói meo meo", trung vệ sinh năm 1997 lập tức để lại bình luận gắn thẻ tên vợ kèm lời đáp "meo meo" đầy cưng chiều. Trong từng khung hình chụp chung trên thuyền giữa sông nước, anh cũng thoải mái thể hiện biểu cảm nhí nhố và dành cho vợ nụ hôn má đầy tình cảm, khiến cô luôn nở nụ cười rạng rỡ. Sự công khai bày tỏ tình cảm này không chỉ xuất hiện trên trang cá nhân mà còn lặp lại nhiều lần ngay giữa sân vận động đông người sau mỗi trận đấu lớn.

Thành Chung luôn cưng chiều vợ

Cả hai thường xuyên đi du lịch

Không chỉ lãng mạn bằng lời nói, sự chiều vợ của Thành Chung còn được chứng minh qua những hành động nhỏ đáng yêu. Hiểu rõ sở thích ngắm hoa của bà xã, nam cầu thủ đã tự tay trồng và chăm sóc cả một khu vườn hoa hồng rực rỡ ngay trước khuôn viên biệt thự của gia đình. Song song với việc vun vén không gian sống lãng mạn, anh cũng nỗ lực làm trụ cột kinh tế vững chắc, tạo dựng cơ ngơi đầy đủ từ căn nhà khang trang tại quê nhà Tuyên Quang đến căn biệt thự ở Hà Nội để vợ con có cuộc sống sung túc nhất.

Tố Uyên thường xuyên được chồng đưa đi du lịch

Bên cạnh đó, cứsau mỗi giải đấu căng thẳng hay những kỳ nghỉ ngắn ngày của V.League, anh lại tranh thủ đưa Tố Uyên đi du lịch khắp trong và ngoài nước để "hâm nóng" tình cảm. Trong mọi hành trình, từ những chuyến ngồi thuyền vãn cảnh sông nước đến các điểm du lịch nổi tiếng như Đà Lạt, Phú Quốc hay Hàn Quốc, Nhật Bản, Thành Chung luôn kiên nhẫn đóng vai "nhiếp ảnh gia" tận tâm để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất cho vợ.

Từng tự nhận bản thân là người có tính cách khá nóng nảy, thế nhưng Thành Chung lại luôn dành trọn sự kiên nhẫn và dịu dàng tuyệt đối cho riêng Ngô Tố Uyên. Chính sự thấu hiểu, trân trọng và những hành động chiều chuộng từ điều nhỏ nhất đã giúp cặp đôi giữ vững ngọn lửa hạnh phúc, trở thành hình mẫu gia đình lý tưởng trong lòng người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Ảnh: FBNV