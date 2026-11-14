Động thái gây chú ý của Ronaldo: Vui vẻ đánh golf cùng sếp lớn Al-Nassr, sẵn sàng cho chặng đua mới

Ronaldo tiếp tục tận hưởng đam mê mới và sẵn sàng tái xuất cùng Al-Nassr.

Sau quãng thời gian ngắn trở về Bồ Đào Nha nghỉ ngơi tại dinh thự riêng ở khu vực Quinta da Marinha (Cascais), Cristiano Ronaldo đã quay trở lại thủ đô Riyadh (Ả Rập Xê Út) để tiếp tục nhịp sống và công việc thường nhật.

Đáng chú ý, thời điểm này trùng với thời điểm diễn ra buổi họp báo trước thềm trận đấu giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và Đan Mạch có sự góp mặt của Jorge Jesus và Bernardo Silva - tân đội trưởng của tuyển Bồ Đào Nha. Bên cạnh niềm đam mê quen thuộc với bộ môn padel, siêu sao 41 tuổi cho thấy anh đang dành sự quan tâm đặc biệt cho môn golf khi chia sẻ khoảnh khắc ra sân trải nghiệm bộ môn này cùng hai người bạn thân thiết là Giám đốc điều hành José Semedo và Giám đốc thể thao Simão Coutinho của Al-Nassr.

Ronaldo đi chơi golf cùng sếp lớn Al-Nassr (Ảnh: FBNV)

CR7 còn đăng tải hình ảnh mới với diện mạo tươi tắn, nở nụ cười rạng rỡ và giơ ngón tay cái đầy tự tin dưới ánh đèn sân tập. Đi kèm bức ảnh là dòng trạng thái ngắn gọn nhưng giàu năng lượng: "Back to work" (Trở lại với công việc thôi).

Ronaldo trở lại với công việc (Ảnh: MXH)

Động thái này cho thấy tinh thần tập trung cao độ của chân sút người Bồ Đào Nha trong giai đoạn các giải vô địch quốc gia tạm nghỉ nhường chỗ cho loạt trận quốc tế. Sau khi chính thức khép lại hành trình 23 năm cống hiến cho màu áo đội tuyển quốc gia, Ronaldo hiện dồn toàn bộ tâm huyết cho Al-Nassr.

Với phong độ ấn tượng thời gian gần đây và cột mốc 985 bàn thắng trong sự nghiệp, sự trở lại đầy sung sức của siêu sao Bồ Đào Nha hứa hẹn sẽ tiếp thêm cú hích lớn cho đại diện Ả Rập Xê Út trong cuộc đua chinh phục các danh hiệu ở mùa giải năm nay.