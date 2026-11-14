Pochettino bật khóc trước ngày đến MU

HLV Pochettino rơi nước mắt ngày chia tay tuyển Mỹ để gia nhập Manchester United.

Chỉ ít giờ sau khi Manchester United chính thức thông báo bổ nhiệm Mauricio Pochettino vào chiếc ghế nóng tại Old Trafford thay thế Michael Carrick, chiến lược gia 54 tuổi đã xuất hiện trong buổi họp báo tại Fayetteville (Mỹ) vào ngày 13/11. Trong lần đầu tiên lên tiếng kể từ khi thương vụ hoàn tất, nhà cầm quân người Argentina nhiều lần không kìm được xúc động, phải dừng lại lau nước mắt khi nói lời từ biệt Liên đoàn Bóng đá Mỹ (USSF).

Mở đầu phần chia sẻ, Pochettino chia sẻ thẳng thắn về cảm xúc của mình trước quyết định bước ngoặt: "Tôi chưa chuẩn bị bài phát biểu nào, và tôi đang nói bằng cả trái tim. Đây là lựa chọn khó khăn nhất sự nghiệp, bởi hai năm qua tôi đã cảm thấy hạnh phúc khi được làm việc cùng các cầu thủ, ban huấn luyện và xây dựng một dự án mà tất cả cùng tin tưởng".

Pochettino bật khóc nói lời chia tay tuyển Mỹ (Ảnh: Getty)

Được bổ nhiệm dẫn dắt tuyển Mỹ từ tháng 9/2024, Pochettino đã cùng đội bóng vào tới vòng 1/8 World Cup 2026 trên sân nhà và đạt thành tích 22 chiến thắng sau 35 trận. Sau giải đấu mùa hè, ông từng đặt bút gia hạn hợp đồng 4 năm với USSF đến hết World Cup 2030. Nhắc lại cam kết này, Pochettino khẳng định thời điểm đó ông thực sự gắn bó với dự án tại Mỹ và không hề có ý định sớm rời đi. Tuy nhiên, lời đề nghị từ nước Anh đã làm thay đổi tất cả.

"Chúng tôi là những người làm bóng đá chuyên nghiệp và phải tìm bước tiếp theo để biến giấc mơ thành hiện thực. Không có quá nhiều cơ hội xuất hiện trong sự nghiệp để dẫn dắt một đội bóng như Man Utd. Khi cơ hội ấy đến, thật khó để từ chối", tân thuyền trưởng của "Quỷ đỏ" lý giải. Ông cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới đất nước, con người Mỹ và hy vọng sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị, tiêu chuẩn làm việc chuyên nghiệp đã xây dựng tại đây sang đội bóng mới.

Theo tiết lộ từ Pochettino, những liên hệ đầu tiên với Man Utd chỉ mới xuất hiện vào chiều ngày 8/11, ngay sau trận hòa 4-4 của đội bóng này trước Aston Villa. Quá trình đàm phán diễn ra chóng vánh và đạt tiến triển tích cực giữa hai bên vào ngày 12/11. Theo xác nhận từ Giám đốc điều hành kiêm Tổng thư ký USSF JT Batson, Man Utd đã chi trả khoản tiền đền bù hơn 10 triệu USD để giải phóng hợp đồng cho Pochettino cùng bốn cộng sự thân tín sang Anh, bao gồm trợ lý Jesus Perez, Miguel D'Agostino, HLV thủ môn Toni Jimenez và chuyên gia khoa học thể thao Sebastiano Pochettino – con trai ông. Khoản phí này sẽ được USSF tái đầu tư vào các mục tiêu phát triển bóng đá nước nhà.

Dù đã là người của Man Utd trên giấy tờ, Pochettino vẫn từ chối nói sâu về kế hoạch tại Old Trafford để dành sự tôn trọng tối đa cho công việc hiện tại. Ông quyết định ở lại dẫn dắt tuyển Mỹ thi đấu trọn vẹn hai lượt trận gặp Haiti tại tứ kết CONCACAF Nations League vào các ngày 14/11 và 17/11. Chiến lược gia người Argentina nhấn mạnh rằng trước khi là những người làm nghề chuyên nghiệp, tất cả đều là con người với những sợi dây liên kết tình cảm cần được trân trọng.

Theo lịch trình, Mauricio Pochettino sẽ chính thức bắt tay vào công việc tại Man Utd từ ngày 18/11 và có màn ra mắt đầy thử thách trong chuyến làm khách trên sân của Liverpool vào ngày 22/11.