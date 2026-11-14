Ai mặc áo số 7 của Ronaldo ở Bồ Đào Nha?

Sức nặng nghìn cân của chiếc áo số 7 tại tuyển Bồ Đào Nha thời hậu Ronaldo.

Sự chia tay của Cristiano Ronaldo sau 23 năm cống hiến với 234 lần ra sân, 146 bàn thắng và 3 danh hiệu lớn đã để lại một khoảng trống khổng lồ tại đội tuyển Bồ Đào Nha. Không chỉ là bài toán trên hàng công hay tấm băng thủ quân, câu hỏi về việc ai sẽ là người kế thừa chiếc áo số 7 huyền thoại đang trở thành chủ đề nóng trước thềm cuộc đối đầu với Đan Mạch tại Nations League.

Dù trong thông điệp giã từ sự nghiệp quốc tế, Ronaldo tuyên bố đã "trả lại chiếc áo số 7", nhưng trên thực tế, suốt hai thập niên qua (từ tháng 9/2006 đến tháng 9/2026), anh đã mặc số áo này trong 202 trận đấu và biến nó thành một phần thương hiệu cá nhân bất khả xâm phạm. Di sản vĩ đại mà CR7 cùng người tiền nhiệm Luís Figo để lại vô hình trung tạo nên một áp lực tâm lý quá lớn đối với các thế hệ đàn em. Minh chứng rõ nét nhất là phản ứng của tài năng trẻ Rodrigo Mora. Khi được truyền thông đặt vấn đề về việc tiếp quản số áo này, anh đã lập tức xua tay từ chối kèm lời thừa nhận thẳng thắn rằng đó là nhiệm vụ "quá sức" với bản thân.

Không ai muốn tiếp quản chiếc áo số 7 của Ronaldo (Ảnh: IG)

Trong suốt kỷ nguyên của Ronaldo, từng có 15 cầu thủ được trao cơ hội mặc tạm áo số 7 mỗi khi anh vắng mặt, bao gồm những tên tuổi như Nani, Ricardo Quaresma, André Silva hay Gonçalo Guedes, nhưng chưa một ai thực sự trở thành chủ nhân lâu dài. Ở thời điểm hiện tại, Rafael Leão được đánh giá là ứng viên sáng giá và khả dĩ nhất khi từng khoác số áo này ở hai trận đấu gần đây. Tuy nhiên, chấn thương đáng tiếc khiến ngôi sao này lỡ hẹn với đợt tập trung tháng 11, đẩy câu chuyện tìm người kế vị tiếp tục rơi vào thế bỏ ngỏ.

Theo quy định đăng ký số áo từ 1 đến 23 của UEFA tại Nations League, HLV Jorge Jesus chắc chắn vẫn phải điền tên một cầu thủ vào vị trí áo số 7 trong danh sách thi đấu hai trận gặp Đan Mạch và Xứ Wales tới đây, với những phương án thay thế khả dĩ như Pedro Neto, Francisco Trincão hay Carlos Forbs. Dẫu vậy, việc chọn ra một người mặc chiếc áo ấy để hoàn tất thủ tục đăng ký và việc tìm được một biểu tượng mới đủ bản lĩnh gánh vác kỳ vọng của cả một nền bóng đá là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Tuyển Bồ Đào Nha có thể có một số 7 mới ngay trong trận đấu tới, nhưng để chiếc áo ấy thực sự tìm thấy chủ nhân xứng đáng, họ có lẽ vẫn cần thêm rất nhiều thời gian.