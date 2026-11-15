Tuổi trẻ Đà Nẵng bứt phá cùng ngày hội S-Race 2026

S-Race Đà Nẵng đã tạo nên ngày hội học đường ý nghĩa chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Sáng 14/11, khu vực Công viên Biển Đông (Đà Nẵng) và 15 điểm hưởng ứng trên toàn thành phố đón nhận sự tham dự của hơn 12.000 vận động viên học sinh, thầy cô, phụ huynh tại S-Race 2026 Đà Nẵng.

Những nụ cười tràn ngập tới S-Race Đà Nẵng

S-Race Đà Nẵng gồm nội dung thi đấu dành cho 3 nhóm tuổi: học sinh Tiểu học (6 - 10 tuổi); học sinh THCS (11 - 14 tuổi); học sinh THPT (15 - 17 tuổi), với cự ly thi đấu từ 1 km đến 3 km. Ban tổ chức trao các giải cá nhân từ Hạng Nhất đến Hạng Mười căn cứ trên thành tích về đích của mỗi vận động viên ở 6 nội dung thi đấu; 3 giải tập thể (tương ứng 3 cấp học) cho đơn vị có nhiều vận động viên tham dự nhất. Tổng giá trị giải thưởng S-Race Đà Nẵng là 142 triệu đồng.

Cùng với hoạt động thi đấu, S-Race Đà Nẵng tạo nên không khí một ngày hội thể thao với đa dạng các trải nghiệm thể thao học đường sôi động. Bên cạnh đó là sự tham gia của 1.400 vận động viên là cha mẹ cùng các con, thầy cô và học trò tại hoạt động S-Race Family và S-Race School.

Khu trải nghiệm thể thao thu hút đông đảo các bạn học sinh

Bên cạnh S-Race Đà Nẵng, S-Race School Online 2026 - thử thách chạy bộ trực tuyến lớn nhất dành cho học sinh Việt Nam diễn ra xuyên suốt 34 ngày (03/10 - 05/11) ghi nhận hơn 194.000 học sinh, giáo viên và cán bộ nhân viên trường học đã cùng nhau chinh phục hơn 4,3 triệu km; kết nối 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Song song, chiến dịch truyền thông "Trường học khoẻ mạnh" lan toả mạnh mẽ đến các trường học trên cả nước, thu hút hàng nghìn bài dự thi của học sinh, thầy cô tham gia.

Đặc biệt, mỗi bước chạy tại S-Race còn góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia thông qua các hoạt động thiện nguyện. Năm 2026, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tiếp tục đồng hành với vai trò Đối tác thiện nguyện năm thứ 4 liên tiếp, đóng góp 5.000 đồng/BIB tại các giải chạy trực tiếp và 200 đồng/km tại các thử thách trực tuyến để hỗ trợ điều trị, phục hồi chức năng vận động cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tính đến hết S-Race Đà Nẵng, chương trình đã huy động hơn 2,6 tỷ đồng, hỗ trợ 111 bệnh nhi phục hồi chức năng vận động.

S-Race Đà Nẵng, S-Race School Online, chiến dịch truyền thông "Trường học khoẻ mạnh" đã tạo nên những ngày hội học đường, trở thành chuỗi hoạt động ý nghĩa chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Không khí vui tươi trước giờ khai mạc

Năm thứ 6 đồng hành cùng S-Race, Tập đoàn Tập đoàn TH tiếp tục lan toả tình yêu thể thao, xây dựng thói quen rèn luyện thể chất và khơi dậy khát vọng chinh phục thử thách của một thế hệ tương lai phát triển toàn diện. Với khát vọng "Vì một Việt Nam khỏe mạnh - Vì tầm vóc Việt" và các giá trị cốt lõi "Vì hạnh phúc đích thực", "Vì sức khỏe cộng đồng", TH khởi xướng và đồng hành với nhiều chương trình, dự án lớn về dinh dưỡng, sức khỏe như Đề án Dinh dưỡng người Việt; Chương trình Sữa học đường quốc gia; Chương trình Sức khỏe học đường; Mô hình điểm Bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho học sinh.

Tập đoàn TH bền bỉ vun đắp tầm vóc thế hệ tương lai

Đồng hành cùng S-Race 2026, Thức Uống Sữa Trái Cây Có Thạch TH true JUICE milk MISTORI và Thức Uống Sữa Lúa Mạch Có Thạch TH true CHOCOMALT MISTORI - với thạch dừa giòn ngon - là nguồn năng lượng hoàn toàn từ thiên nhiên cho thế hệ mới. Bộ sản phẩm kết hợp sữa tươi đạt chuẩn của TH, nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên và thạch dừa giòn ngon là thức uống có hương vị thơm ngon cung cấp dưỡng chất và năng lượng giúp trẻ luôn sẵn sàng cho mọi hoạt động hàng ngày. Bộ sản phẩm còn được bổ sung các vi chất gồm vitamin B6, B12, acid folic và calci tốt cho sức khỏe của trẻ.

Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công Ty CP Sữa TH

Địa chỉ: Xóm Bình Nghĩa, Xã Nghĩa Đàn, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam