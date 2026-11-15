Hủy diệt cả 4 đội LCK, BLG lên ngôi vô địch CKTG 2026

Thua ván đầu, BLG thắng liền ba ván, trong đó có ván dài nhất giải (53 phút 16 giây), để đánh bại Gen.G 3-1 và mang về chức vô địch thế giới đầu tiên cho đội tuyển.

Trận chung kết Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2026 (CKTG 2026) diễn ra tại Barclays Center (Brooklyn, New York, Mỹ), bắt đầu lúc 02h00 ngày 15/11/2026 theo giờ Việt Nam. Sau 4 ván đấu, Bilibili Gaming (BLG) thắng Gen.G 3-1 và lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển trở thành nhà vô địch thế giới.

Khoảnh khắc nâng cao cúp vô địch của BLG

Hành trình của BLG năm nay có lẽ khó hơn bất kỳ đội vô địch nào trước đó. Họ loại Hanwha Life Esports 2-0 ở vòng Swiss, thắng Dplus KIA 3-0 ở tứ kết, hạ T1 3-1 ở bán kết rồi đánh bại Gen.G ở chung kết. Như vậy cả 4 đại diện LCK đều bị BLG loại. Đây là chức vô địch thế giới đầu tiên của LPL kể từ EDward Gaming năm 2021, và là chức thứ tư trong lịch sử khu vực. Nó cũng khép lại 4 năm liền cúp thuộc về LCK.

Gen.G bước vào chung kết với thành tích chưa thua loạt đấu nào tại giải, và được các thị trường dự đoán đánh giá cao hơn. Đây là lần đầu tổ chức này vào chung kết kể từ năm 2017, khi còn mang tên Samsung Galaxy, và cũng là trận chung kết CKTG đầu tiên trong sự nghiệp của Chovy.

BLG lên ngôi vô địch CKTG 2026 sau khi đánh bại cả 4 đội LCK

Ván 1: Gen.G ngược dòng nhờ giao tranh tổng

Được chọn bên trước, Gen.G dùng Lee Sin (Canyon), Syndra (Chovy), Olaf (Kiin), Corki (Ruler) và Nami (Duro). BLG đáp lại bằng K’Sante (Bin), Jarvan IV (Xun), Locke (Knight), Kalista (Viper) và Renata Glasc (ON).

BLG làm chủ đầu trận: có mạng đầu, trụ đầu, Sứ Giả và lấy được Linh hồn rồng Công Nghệ nhờ những pha dùng chiêu cuối Renata của ON. Nhưng ngay sau khi BLG ăn Linh hồn, Olaf của Kiin lao vào và Gen.G đổi lấy 3 mạng cùng Baron. BLG lấy được Rồng Ngàn Tuổi đầu tiên, nhưng Gen.G lại thắng giao tranh ngay sau đó. Ở pha tranh Rồng Ngàn Tuổi thứ hai, Gen.G thắng lần nữa. Ruler cầm Corki không chết mạng nào, ghi một cú triple kill để kết thúc ván ở phút 38:59 với tỷ số mạng 19-4.

Bộ đôi rừng - SP là ON và Xun là chìa khóa mở ra nhiều lợi thế xuyên suốt trận Chung kết CKTG 2026

Ván 2: 53 phút căng thẳng, BLG gỡ hòa

Theo thể thức Fearless Draft, 10 tướng của ván 1 bị cấm ở các ván sau. BLG chọn Gnar (Bin), Naafiri (Xun), Cassiopeia (Knight), Ziggs (Viper) và Camille đi hỗ trợ (ON). Gen.G dùng Vayne đường trên (Kiin), Cho’Gath (Canyon), Orianna (Chovy), Ezreal (Ruler) và Karma (Duro).

Hai đội giằng co gần một tiếng đồng hồ. BLG nhiều lần bắt lẻ Chovy ở đường biên, còn Vayne của Kiin có pha lăn thẳng vào đội hình đối phương để giúp Gen.G thắng một giao tranh lớn. Gen.G thì sốt ruột, đuổi theo Camille và bị BLG bắt cả Chovy lẫn Canyon để lấy Baron.

Bước ngoặt đến ở phút 47 trong pha tranh Rồng Ngàn Tuổi. Camille của ON bắt được Orianna của Chovy, giúp BLG thắng giao tranh. Canyon dùng Cho’Gath lao vào cướp Rồng Ngàn Tuổi để giữ Gen.G lại trong trận, nhưng BLG vẫn phá cả 3 nhà lính rồi kết thúc ván dài nhất giải ở phút 53:16. Theo bản tường thuật trực tiếp, Viper gây gần 94.000 sát thương trong ván này.

Ván 3: BLG vào thế chỉ còn một ván

Gen.G dùng Ambessa (Kiin), Wukong (Canyon), Annie (Chovy), Jhin (Ruler) và Rakan (Duro), còn BLG dùng Jax (Bin), Vi (Xun), Viktor (Knight), Taliyah (Viper) và Alistar (ON).

Gen.G gom rồng, còn BLG kiếm vàng ở phía bên kia bản đồ. BLG thắng giao tranh ở phút 22, rồi đến phút 25 hạ Wukong và Annie để lấy Baron. Sự phối hợp giữa Taliyah của Viper và Vi của Xun là điểm sáng của ván này. Ở phút 29, BLG hạ 4 thành viên Gen.G, chỉ Ruler sống sót. Jhin của anh cũng là người duy nhất hai lần bắt được Viktor của Knight khi đối phương lao quá sâu. BLG lấy thêm Linh hồn rồng Hóa Kỹ và phá nhà chính ở phút 37.

Knight đã có một trận đấu đỉnh cao, lấn lướt cả Chovy để lên ngôi vô địch CKTG 2026

Ván 4: Ruler gồng gánh, BLG vẫn lên ngôi

Đầu ván, Gen.G gây nhiều áp lực. Ruler cầm Xayah hai lần hạ Yunara của Viper ở đường dưới, và đến phút 12 Viper đã chết 3 mạng mà chưa có điểm hạ gục nào. Ở đường trên, Aurora của Kiin lừa được Gwen của Bin và Nocturne của Xun phải dùng Tốc Biến.

BLG không hoảng. Xun cướp Sứ Giả, rồi đến phút 18 BLG đẩy lùi Ruler và hạ Akali của Chovy cùng Pantheon của Canyon. Phút 26, Gen.G cố đánh nhanh Baron để kéo Gwen của Bin từ đường biên về, nhưng đội hình bị vỡ. BLG bắt được Ruler và lấy Baron. Từ đó, cặp chiêu cuối toàn bản đồ Nocturne - Twisted Fate của BLG, kết hợp với những pha mở giao tranh của ON, liên tục bắt lẻ người của Gen.G.

Gen.G vẫn chống trả đến cùng. Họ lấy Baron ở phút 33, rồi ở phút 39 thắng pha tranh con rồng thứ bảy để lấy Linh hồn. Nhưng đến phút 41, BLG bắt được người đi đường giữa và đi rừng của Gen.G, lấy Baron rồi đẩy thẳng vào nhà chính để kết thúc trận chung kết.

Bin vẫn là ngôi sao sáng ở đường trên

Bên phía Gen.G, Ruler là người chơi ổn định nhất: không chết mạng nào ở ván 1, thường xuyên là người sống sót cuối cùng ở ván 3, và áp đảo Viper ở đầu ván 4. Chovy cũng chiến đấu đến cùng trong trận chung kết đầu tiên của sự nghiệp, với những pha bắt Camille ở ván 2 và Knight ở ván 4.

Ngược lại, Canyon có một đêm đáng quên. Anh bị bắt ở những thời điểm quan trọng, từ pha Baron ở ván 2, bị hạ cùng Annie trước khi BLG lấy Baron ở ván 3, cho đến pha bị bắt ở phút 41 ván 4 trao cơ hội kết thúc trận cho đối thủ. Pha cướp Rồng Ngàn Tuổi ở ván 2 là điểm sáng hiếm hoi của người được chọn MVP loạt bán kết.

Ruler là điểm sáng nhất của GenG tại trận Chung kết CKTG 2026

Với BLG, đây là danh hiệu quốc tế thứ hai trong năm 2026, sau First Stand vào tháng 3.

Chiến thắng này còn đặc biệt hơn cả khi họ lần đầu lên ngôi tại giải đấu CKTG 2026 và đánh bại cả 4 đội tuyển LCK bao gồm: HLE, DK, T1 và cuối cùng là Gen.G để nâng cao chiếc cúp vô địch danh giá nhất của LMHT.