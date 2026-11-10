Hành trình từ “kẻ lót đường” đến chiếc Khiên Danh vọng: FPT Polytechnic chính thức mở ra kỷ nguyên mới

Vượt qua đối thủ BOOM Esports với tỷ số 4-2 trong đêm Chung kết tổng Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2026 tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, FPT Polytechnic AOV đã chính thức trở thành Tân vương của Liên Quân Mobile Việt Nam.

Xóa bỏ hoàn toàn định kiến về một "đội tuyển phong trào đi cọ xát", các chàng trai áo cam đã tạo nên mốc son lịch sử bằng chính bản lĩnh và sự kiên cường đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm của giải đấu.

Tân Vương của Kỷ Nguyên Danh Vọng - FPT Polytechnic! (Nguồn ảnh: Garena Liên Quân Mobile)

Đêm Mỹ Đình bùng nổ: Chiến thắng 4-2 và ngôi vương xứng đáng

Đêm 07/11/2026, sân vận động Quốc gia Mỹ Đình biến thành tâm điểm rực lửa của cộng đồng Esports Việt Nam với hơn 11.000 khán giả phủ kín khán đài. Trong không gian kỷ niệm 10 năm Liên Quân Mobile hoành tráng chưa từng có, trận Chung kết tổng giữa FPT Polytechnic và BOOM Esports đã cống hiến cho người xem một bữa tiệc cảm xúc đỉnh cao.

Dù để đối thủ vươn lên dẫn trước ở ván mở màn, các tuyển thủ FPT Polytechnic không hề nao núng mà nhanh chóng đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Kèo đấu diễn ra vô cùng kịch tính với màn rượt đuổi tỷ số.

Mọi nỗ lực của đối thủ bị dập tắt hoàn toàn ở ván đấu thứ 6 khi FPT Polytechnic làm chủ hoàn toàn thế trận, tạo nên sức ép liên tục để ấn định thắng lợi chung cuộc 4-2 đầy thuyết phục. Khoảnh khắc trận đấu khép lại, cả cầu trường Mỹ Đình như nổ tung trong tiếng reo hò. Giữa màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời đêm Hà Nội, chiếc Khiên Danh vọng cao quý chính thức được giương cao bởi những cánh tay của FPT Polytechnic. Màn trình diễn ấn tượng xuyên suốt trận đấu cũng mang về danh hiệu Tuyển thủ xuất sắc nhất trận Chung kết (FMVP) cho tuyển thủ VIT (Lê Văn Việt).

Đi qua bóng tối hoài nghi và giọt nước mắt tại Tiên Sơn

Để được đắm mình trong cơn mưa pháo hoa chiến thắng tại Mỹ Đình, ít ai biết tập thể ấy đã phải đi qua những tháng ngày ngập tràn hoài nghi và áp lực vô hình. Một năm trước, tại Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2025, FPT Polytechnic chỉ ngậm ngùi về đích ở vị trí thứ 7. Xuất phát điểm đi lên từ giải phong trào Tứ Phương Đại Chiến khiến đội tuyển từng bị gán mác là "kho điểm", một đội hình non trẻ mang tâm thế "đi cọ xát" khó lòng ngồi chung mâm với các ông lớn kỳ cựu.

Những mảnh ghép tạo nên nhà vô địch hôm nay cũng từng mang vác những nỗi niềm riêng. Đó là một Thế Khang từng chật vật tìm vé thăng hạng, một Sleepy loay hoay khẳng định chỗ đứng hay một Thành Duy bắt đầu ôm giấc mơ chạm tay vào chiếc cúp vô địch từ khi mới tròn 16 tuổi. Từng cá nhân đều từng nếm trải cảm giác thất bại, sự hoài nghi về chính bản thân mình và áp lực từ những ánh nhìn nghi ngại của dư luận.

Bước ngoặt thực sự xuất hiện ở Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 khi đội tuyển lọt vào top 3 chung cuộc và giành được tấm vế ra đấu trường quốc tế APL 2026. Khi đó, FPT Polytechnic xuất sắc vượt qua các đối thủ sừng sỏ, độc hành trở thành niềm hy vọng cuối cùng của Việt Nam bước vào Top 3 thế giới. Thế nhưng, tại Cung thể thao Tiên Sơn định mệnh, sau 12 ván đấu bào mòn thể lực trong cùng một ngày, họ gục ngã sát nút 3-4 đầy tiếc nuối trước gã khổng lồ Thái Lan Bacon Time.

Giọt nước mắt nghẹn ngào của Thành Duy rơi xuống mặt sàn Tiên Sơn năm ấy không phải là sự yếu đuối, mà là sự dồn nén của một khát vọng lớn chưa thành. Thất bại ấy không đánh gục được họ, mà trở thành liều thuốc thử đắt giá để tôi luyện nên chất thép cho mùa giải Mùa Đông 2026.

Giọt nước mắt tiếc nuối của Thành Duy tại Cung thể thao Tiên Sơn sau trận Bán kết APL 2026

Điểm tựa bền bỉ và bệ phóng tiến ra biển lớn AIC 2026

Khác với những đội tuyển Esports thuần túy vận hành theo mô hình câu lạc bộ chuyên nghiệp, hành trình vươn mình của FPT Polytechnic mang dấu ấn rất riêng từ sự đồng hành của nhà trường. Không coi thể thao điện tử là một cuộc dạo chơi may rủi, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic đã xây dựng một điểm tựa vững chắc về cả tinh thần lẫn môi trường rèn luyện kỷ luật.

Từ những buổi Watch Party phủ kín sắc cam tại các cơ sở trên toàn quốc, cái ôm động viên kịp thời của thầy cô sau thất bại ở Đà Nẵng, cho đến Lễ mừng công trang trọng ngay tại trường khi mang cúp trở về – sự tin tưởng của nhà trường chính là bệ phóng giúp các tuyển thủ trẻ học cách chịu trách nhiệm với đam mê, dám dấn thân và không bao giờ chùn bước trước nghịch cảnh.

Ngôi vương Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2026 đã chính thức đưa FPT Polytechnic bước lên đỉnh vinh quang cao nhất của quốc nội. Nhưng với những nhà vô địch, giấc mơ chưa dừng lại ở đó.

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