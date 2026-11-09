Garena đưa Tiểu Đội Quậy Ma đổ bộ Đông Nam Á và Mỹ Latinh

Cùng đồng đội săn tìm cổ vật quý giá và sống sót qua những cuộc chạm trán với nhiều thể loại ma quái trong tựa game đồng đội hài hước do Giant phát triển.

‏Người chơi sẽ có cơ hội trải nghiệm sớm Tiểu Đội Quậy Ma trong đợt thử nghiệm giới hạn (Closed Beta Test) diễn ra từ ngày 12 đến 26/11.‏

‏Ngày 6/11/2026‏‏, ‏‏Garena công bố kế hoạch phát hành Tiểu Đội Quậy Ma (Tomb Busters) tại Đông Nam Á và Mỹ Latinh. ‏

‏Được phát triển bởi ‏‏Giant‏‏, Tiểu Đội Quậy Ma mang đến trải nghiệm chơi cùng đồng đội đầy vui nhộn, nơi người chơi có thể phối hợp và tạo nên những tình huống hài hước, bất ngờ.‏

‏Trò chơi sẽ được phát hành trên Android, iOS và PC thông qua Google Play Games. Dù chơi trên điện thoại hay máy tính, game thủ vẫn có thể lập đội cùng bạn bè và dễ dàng chuyển đổi giữa các thiết bị mà không mất tiến trình chơi.‏

‏Trong Tiểu Đội Quậy Ma, người chơi sẽ nhận một công việc vô cùng đặc biệt: đặt chân đến những địa điểm bí ẩn để săn tìm các cổ vật quý giá, đồng thời tìm cách sống sót trở về khi quái vật luôn rình rập khắp nơi.‏

‏Người chơi có thể lựa chọn thám hiểm một mình hoặc lập đội tối đa bốn người để cùng săn tìm kho báu. Dù đi một mình hay cùng đồng đội, người chơi đều phải cân nhắc giữa việc tiếp tục tìm kiếm để thu thập thêm chiến lợi phẩm và nhanh chóng rút lui trước khi quá muộn.‏

‏Cùng khám phá những màn hù dọa thót tim và các tình huống hỗn loạn đầy hài hước trong Tiểu Đội Quậy Ma qua trailer công bố tại đây: ‏‏Link‏

‏Hơn 30 loại quái vật với những hình tượng đậm màu sắc văn hóa dân gian ‏

‏Tiểu Đội Quậy Ma sẽ mang đến những quái vật độc quyền cùng nhiều nội dung lấy cảm hứng từ văn hóa và truyền thuyết dân gian của Đông Nam Á và Mỹ Latinh. Trong game, người chơi có thể chạm trán nàng Bạch Liên – ma nữ áo dài trắng mang màu sắc kinh dị dân gian Việt Nam, với tiếng hát ru đầy ám ảnh vang vọng giữa những tàn tích cổ xưa; Pocong, hồn ma quấn vải liệm trong truyền thuyết Indonesia; hay La Llorona, hồn ma than khóc trong văn hóa dân gian Mỹ Latinh. Những quái vật khác dự kiến xuất hiện bao gồm Nang Tani và Phi Nang Ram của Thái Lan, cùng El Silbón trong truyền thuyết dân gian Venezuela. Lấy cảm hứng từ những truyền thuyết quen thuộc và các mối đe dọa siêu nhiên mới lạ, những cuộc chạm trán lấy cảm hứng từ văn hóa bản địa này sẽ góp phần tạo nên màu sắc đặc trưng của từng khu vực trong trò chơi.‏

‏Với hệ thống nhân vật, quái vật, bản đồ và chế độ chơi đa dạng, mỗi chuyến thám hiểm trong Tiểu Đội Quậy Ma đều mang đến những trải nghiệm khác nhau. Dù đang cùng nhau tìm kiếm cổ vật hay giúp đồng đội thoát khỏi những mối nguy bất ngờ, người chơi cũng sẽ có không ít khoảnh khắc vừa thót tim, vừa bật cười. Bên cạnh đó, nhờ tính năng trò chuyện bằng giọng nói theo khoảng cách cùng các tính năng tương tác xã hội khác, những tình huống hỗn loạn trong game sẽ càng thêm thú vị khi chơi cùng bạn bè.‏

‏Đa dạng hoạt động thư giãn: trang trí Nhà, chăm sóc Nông Trại và câu cá ‏

‏Sau mỗi chuyến thám hiểm căng thẳng, người chơi có thể trở về Nhà của riêng mình để nghỉ ngơi, tự do trang trí, trưng bày những cổ vật đã thu thập được và tụ tập cùng bạn bè. Tại Nông Trại, ngay cả những con quái vật bị bắt trong các chuyến thám hiểm cũng có thể được giao nhiệm vụ chăm sóc cây trồng. Ngoài ra, người chơi còn có thể thư giãn với hoạt động câu cá giữa những chuyến phiêu lưu.‏

‏Người chơi tại Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và Mexico sẽ có cơ hội trải nghiệm Tiểu Đội Quậy Ma từ sớm thông qua đợt thử nghiệm giới hạn (Closed Beta Test) trên Android, diễn ra từ ngày 12 đến 26/11.‏

‏Để cập nhật những thông tin mới nhất về Tiểu Đội Quậy Ma, người chơi có thể theo dõi các kênh chính thức của trò chơi:‏

– ‏Website: https://quayma.garena.vn/VN/vn‏

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–‏ YouTube: https://www.youtube.com/@GarenaTieuDoiQuayMa‏

– ‏Discord: https://discord.com/invite/PzCSXHpyt‏

‏Về Garena‏

‏Garena là nhà phát triển và phát hành trò chơi trực tuyến với cộng đồng người chơi trên toàn cầu. Công ty phát triển các tựa game như Free Fire, đồng thời hợp tác với các đối tác quốc tế để phát hành những trò chơi nổi tiếng như Arena of Valor và Call of Duty: Mobile tại nhiều thị trường. Bên cạnh hoạt động phát triển game, Garena còn tích cực thúc đẩy hệ sinh thái thể thao điện tử (esports), tạo cơ hội giao lưu và kết nối cộng đồng game thủ. Garena trực thuộc Sea Limited (NYSE: SE), tập đoàn công nghệ toàn cầu sở hữu các nền tảng kinh doanh chủ chốt gồm Garena, thương mại điện tử Shopee và dịch vụ tài chính số Monee.‏

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