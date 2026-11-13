Nóng! Garena mở thử nghiệm Tiểu Đội Quậy Ma, có gì hấp dẫn?

Sau những cái tên đình đám như Free Fire và Liên Quân Mobile, Garena tiếp tục khiến game thủ Việt bất ngờ khi mang đến Tiểu Đội Quậy Ma, tựa game đồng đội kinh dị nhưng lại đầy ắp những tình huống hài hước khó đỡ.

Game chính thức ra mắt phiên bản thử nghiệm giới hạn (CBT) từ ngày 12–26/11/2026 trên Android, không chỉ hứa hẹn những màn thám hiểm thú vị cùng hội bạn mà còn chiêu đãi game thủ loạt sự kiện và quà tặng hấp dẫn.

Nhắc đến Garena, cộng đồng game thủ Việt hẳn đã quá quen thuộc với những tựa game đình đám như Free Fire hay Liên Quân Mobile, nơi những trận chiến kịch tính và màn so tài căng thẳng luôn khiến người chơi đứng ngồi không yên. Thế nhưng lần này, nhà phát hành lại mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt: một tựa game kinh dị hài hước mà đôi khi thứ khiến bạn "đau đầu" nhất không phải quái vật, mà chính là hội đồng đội "báo thủ" của mình!

Đó chính là Tiểu Đội Quậy Ma, tựa game do Giant phát triển và được Garena phát hành tại Việt Nam. Từ ngày 12-26/11/2026, game thủ Việt sẽ có cơ hội trải nghiệm sớm trò chơi khi Garena chính thức mở phiên bản thử nghiệm giới hạn trên Android, mang đến những chuyến thám hiểm vừa hồi hộp vừa đầy ắp tiếng cười, cùng các nội dung đậm chất Việt, sự kiện sôi động và hàng loạt phần thưởng hấp dẫn.

Vừa thám hiểm đầy kịch tính, vừa "chill" cùng loạt hoạt động thú vị!

Với dàn nhân vật phong phú, hơn 30 loại quái vật cùng nhiều bản đồ và chế độ chơi đa dạng, Tiểu Đội Quậy Ma hứa hẹn mang đến không ít bất ngờ cho game thủ. Bên cạnh những màn đối đầu quái vật đầy kịch tính, người chơi còn có thể trò chuyện bằng giọng nói theo khoảng cách, nhảy nhót hay trêu chọc đồng đội, tạo nên những tình huống hài hước khó đỡ. Chưa hết, những nét Việt quen thuộc cũng góp mặt trong game, từ nàng Bạch Liên trong tà áo dài trắng đến các vật phẩm như gà cúng, ghế nhựa hay họa tiết chim Lạc, khiến hành trình khám phá càng thêm thú vị.

Sau những màn quậy tưng bừng cùng đồng đội, đã đến lúc về Nhà để "chill". Tại đây, game thủ còn có thể tự do trang trí không gian riêng, trưng bày những cổ vật thu thập được, tụ tập bạn bè, chăm sóc Nông Trại hay thư giãn với hoạt động câu cá. Thú vị hơn, những con quái vật từng khiến cả đội chạy trốn giờ đây lại có thể được giao nhiệm vụ chăm sóc cây trồng, mang đến một trải nghiệm vừa hài hước, vừa mới lạ.

Vừa vào game đã có quà, hàng loạt phần thưởng cực chất đang chờ đón!

Nếu những màn thám hiểm đầy bất ngờ vẫn chưa đủ khiến game thủ háo hức, thì loạt sự kiện và quà tặng trong đợt thử nghiệm lần này chắc chắn sẽ là lý do để hội bạn nhanh chóng "chốt kèo" lập đội!

Ngay khi tham gia, người chơi đã có thể nhận quà từ sự kiện Đăng Nhập Đón Nhân Viên Mới. Chỉ cần đăng nhập, game thủ sẽ lần lượt nhận được nhân vật Vivienne vào ngày thứ hai, Edward vào ngày thứ ba và đặc biệt là trang phục Alice - Khúc Bi Ca khi đăng nhập đủ bảy ngày. Ngoài ra, những món đồ đội đầu ngộ nghĩnh như Đầu Ếch Ộp, Đầu Vịt Ngơ Ngác hay Đầu Cá Nóc Ngố cũng đang chờ người chơi bổ sung vào bộ sưu tập của mình.

Bên cạnh đó, hai sự kiện Tổ Đội Áo Mưa và Tổ Đội Backrooms còn mang đến loạt phần thưởng độc đáo thông qua các nhiệm vụ lập đội.

Mở màn từ 12–19/11, sự kiện Tổ Đội Áo Mưa mang đến trang phục Bé 7 - Áo Mưa Ếch Ộp với tạo hình chú ếch ngộ nghĩnh. Người chơi còn có cơ hội nhận Rương Nhảy Bí Ẩn, mở ngẫu nhiên những điệu nhảy hài hước như Vũ điệu cưỡi ngựa, Vũ điệu Rồng Sữa hay Vũ điệu Saxophone, để cùng đồng đội "quẩy" hết mình với loạt vũ điệu hài hước khó đỡ!

Tiếp nối cuộc vui, từ 20–26/11, sự kiện Tổ Đội Backrooms sẽ mang đến trang phục Bé 7 - Backrooms cùng hành động Cho kẹo hay bị ghẹo. Thêm một diện mạo độc đáo, thêm những màn tương tác tinh nghịch để hội bạn thỏa sức thể hiện cá tính trong mỗi chuyến thám hiểm.

Chưa hết, những game thủ tham gia phiên bản thử nghiệm còn có cơ hội "đặt gạch" nhận quà cho ngày ra mắt chính thức! Thông qua hai sự kiện Lập Đội! Khắc Tinh Quái Vật! và Thử Nghiệm Quậy Ma, Nhận Quà Chính Thức, người chơi có thể hoàn thành các nhiệm vụ để nhận những phần thưởng độc quyền như avatar, vật phẩm đội đầu khi trò chơi chính thức phát hành.

Chơi game đã vui, làm IDOL Quậy Ma còn có cơ hội nhận nhiều phần quà hấp dẫn

Nếu những pha "báo đồng đội" hay các tình huống dở khóc dở cười trong game khiến cả hội cười nghiêng ngả, tại sao không biến chúng thành những video thú vị để chia sẻ với cộng đồng?

Bên cạnh loạt hoạt động trong game, Garena còn giới thiệu chương trình Nhà sáng tạo nội dung IDOL Quậy Ma, mở ra sân chơi dành cho những game thủ yêu thích sáng tạo với nhiều phần quà hấp dẫn.

Từ những pha xử lý "đi vào lòng đất" đến các màn phối hợp hài hước cùng đồng đội, mỗi khoảnh khắc đều có thể trở thành chất liệu cho những video giải trí độc đáo. Thông qua chương trình IDOL Quậy Ma, Garena hướng đến xây dựng cộng đồng game thủ Việt năng động, sáng tạo và gắn kết, nơi người chơi có thể lan tỏa tiếng cười, nhận những phần thưởng hấp dẫn và trở thành một IDOL Quậy Ma theo cách riêng của mình.

Với lối chơi kinh dị hài hước, những nội dung đa dạng cùng nhiều hoạt động hấp dẫn, Tiểu Đội Quậy Ma hứa hẹn mang đến một làn gió mới cho cộng đồng game thủ Việt.

Phiên bản thử nghiệm (Closed Beta Test) Tiểu Đội Quậy Ma chính thức diễn ra trên Android từ ngày 12–26/11/2026. Đừng bỏ lỡ cơ hội rủ hội bạn cùng khám phá, trải nghiệm những màn quậy ma vui nhộn và nhận loạt phần thưởng hấp dẫn!

Tải Tiểu Đội Quậy Ma và tham gia CBT tại đây

Theo dõi các kênh chính thức của Tiểu Đội Quậy Ma để cập nhật những thông tin mới nhất:

– Website: https://quayma.garena.vn/VN/vn

– Facebook: https://www.facebook.com/GarenaTieuDoiQuayMa

– TikTok: https://www.tiktok.com/@garenatieudoiquayma

– YouTube: https://www.youtube.com/@GarenaTieuDoiQuayMa

– Discord: https://discord.com/invite/PzCSXHpyt

Sản phẩm dành cho người chơi từ đủ 18 tuổi trở lên.