Rooney tiết lộ bí quyết giảm 20kg

Cựu danh thủ tuyển Anh Wayne Rooney cho biết cuộc hôn nhân của anh với bà xã Coleen đang bước vào giai đoạn viên mãn hơn bao giờ hết, sau khi anh quyết tâm bỏ rượu suốt 6 tháng và giảm hơn 20kg.

Trước thềm tập mở màn phát sóng chương trình truyền hình thực tế I’m A Celebrity, cựu tiền đạo 41 tuổi của Manchester United cho biết anh đã tuân thủ một chế độ ăn uống và tập luyện khắt khe kể từ khi đặt bút ký hợp đồng tham gia chương trình với mức thù lao được cho là lên tới 1,5 triệu bảng Anh.

"Tôi đã ngừng uống rượu được sáu tháng nay. Thành thật mà nói, đây là quãng thời gian tôi ăn uống lành mạnh nhất từ trước đến nay, kết hợp với việc tập luyện và duy trì nhịp sinh hoạt điều độ. Mọi thứ đều gắn kết và bổ trợ cho nhau, giúp tôi cảm thấy mình đang ở một trạng thái thực sự tích cực và hạnh phúc".

Sự thay đổi toàn diện này không chỉ giúp Rooney nhận được "cơn mưa" lời khen trên mạng xã hội nhờ ngoại hình thon gọn và làn da tươi tắn hơn, mà còn tác động tích cực đến tổ ấm của anh. Vừa kỷ niệm 18 năm ngày cưới hồi tháng 6, cựu danh thủ thừa nhận việc từ bỏ men rượu đã cải thiện rõ rệt cuộc sống thường nhật cũng như đời sống tinh thần của cả hai vợ chồng.

"Coleen rất vui. Xét trên phương diện hôn nhân, chúng tôi đang ở một giai đoạn tốt đẹp và hạnh phúc hơn nhiều. Cô ấy khen trông tôi bảnh bao hơn, nhưng quan trọng là về mặt tinh thần, tôi cũng vững vàng hơn trước rất nhiều", Rooney chia sẻ.

Rooney đã giảm 20kg (Ảnh: IG)

Nhắc đến bà xã từng chiếm trọn cảm tình của khán giả hai năm trước ở chương trình này, Rooney cho biết lời khuyên duy nhất Coleen dành cho anh là hãy cứ sống thật với chính mình, kèm theo lời dặn dò hài hước trước giờ ra sân bay là "nhớ thắt dây an toàn". Dù khẳng định không hề có sự ganh đua giữa hai vợ chồng, cựu thủ quân tuyển Anh vẫn hóm hỉnh bày tỏ mong muốn sẽ tiến xa hơn thành tích Á quân của vợ.

Tuy nhiên, thử thách lớn nhất với Rooney ngay trong tập mở màn tại vùng Bờ Biển Vàng chính là màn nhảy khỏi trực thăng. Cựu danh thủ từng giành 16 danh hiệu lớn nhỏ thừa nhận chứng sợ độ cao của anh ngày càng trầm trọng theo tuổi tác: "Tôi từng đặt lịch nhảy từ trực thăng ba lần nhưng chưa bao giờ đủ can đảm để thực hiện, thậm chí còn chưa từng bước chân lên máy bay". Bên cạnh đó, việc bị cắt đứt hoàn toàn liên lạc với gia đình trong suốt thời gian ghi hình cũng là rào cản tâm lý không nhỏ đối với anh.

Theo kế hoạch, Coleen sẽ bay sang Úc cùng hai người con trai nhỏ là Klay (13 tuổi), Kit (10 tuổi) và cậu út Cass (8 tuổi) để đón chồng trên cây cầu gỗ khi anh kết thúc hành trình, trong khi cậu cả Kai (17 tuổi) nhiều khả năng sẽ ở lại Anh để tập trung cho lịch trình tập luyện theo học bổng tại Manchester United.

Khép lại buổi trò chuyện, Rooney khẳng định anh sẽ nỗ lực hết mình trong mọi thử thách: "Bạn không thể lường trước hình ảnh của mình sẽ được khắc họa ra sao trên sóng truyền hình, nhưng bản chất con người thật của bạn chắc chắn sẽ bộc lộ. Tôi xem đây là cơ hội tuyệt vời để công chúng nhìn thấy một khía cạnh rất khác của Wayne Rooney".