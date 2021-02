Lisa thành “con cưng” của Knet từ bao giờ: Khen The Movie đỉnh, vừa “hóng” ra mắt solo vừa đòi hợp tác ngay với Bi Rain

Lisa (BLACKPINK) từ lâu đã chứng minh bản thân là một trong những dancer hàng đầu Kpop. Cô nàng có thể chinh phục đa dạng phong cách nhảy, không những sở hữu kỹ thuật vững chắc còn có thần thái ngút ngàn, bản lĩnh sân khấu không thể đùa được. Nhan sắc xinh đẹp như "búp bê sống" ấn tượng giúp Lisa ghi điểm là một trong những idol hút khán giả nhất nhì Kpop thế hệ thứ 3.

Tuy nhiên, trước đây cô nàng lại không có được thiện cảm nhiều từ công chúng Hàn Quốc. Dù được gọi với danh xưng "em gái quốc tế" nhờ lượng fan hâm mộ toàn cầu khủng nhất BLACKPINK, nhưng tại Hàn Quốc vốn có tính xấu kỳ thị người Đông Nam Á, Lisa lại bị Knet cho rằng cô không có vẻ đẹp tiêu chuẩn hay đủ tài năng để sánh vai với các dancer khác như Momo (TWICE), Seulgi (Red Velvet), Chungha, Chaeyeon (IZ*ONE),...

Lisa từng bị "underated" bởi Knet vì là người Đông Nam Á

Nhưng mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi BLACPKPINK comeback với How You Like That, danh tiếng của Lisa đã bật lên từ đó, cô nàng trở thành "con cưng" của người dân xứ Hàn và liên tục nhận về "cơn mưa lời khen" nhờ tài năng và nhan sắc của mình. Mùng 1 Tết vừa qua, nữ idol tung ra video dance The Movie cũng giống như vậy.



Lisa (BLACKPINK) - LILI’s FILM [The Movie]

Knet đã dành rất nhiều lời khen cho nữ idol nhờ khả năng vũ đạo tuyệt vời của nữ idol:

1. Đỉnh quá đi!



2. Tôi nghĩ tôi sắp thành fan của Lisa đến nơi rồi, cô ấy vừa xinh vừa ngầu quá đi!

3. Đây là kênh YouTube của Lisa sao?

4. Dù cô ấy gầy nhưng mà lại rất khỏe huhu. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu Lisa tăng thêm 3kg!

5. Wow, thực sự sẽ rất tuyệt nếu cô ấy kết hợp cùng Bi Rain.

6. Wow, cứ như một bộ phim vậy, tôi mong rằng đây sẽ là concept cho màn debut solo của Lisa.

7. Cứ như đang xem video của một Pop Star!

8. Lisa nhảy đỉnh quá huhu!

9. Cô ấy thực sự tài năng, cô ấy nhảy còn đỉnh hơn cả những dancer chuyên nghiệp.

10. Chất lượng của bộ phim này thật điên rồi! Vũ đạo của Lisa thì quá đỉnh!

Lisa đã nhận về "cơn mưa lời khen" từ Knet nhờ hiệu ứng The Movie. Dù đã ra mắt được gần 1 tuần, nhưng cho đến nay The Movie vẫn đang là đề tài bàn tán nóng hổi đối với những người hâm mộ Kpop. Knet dành nhiều lời khen cho khả năng vũ đạo của Lisa, chứng minh thực lực vũ đạo đỉnh cao của nữ idol nhà YG Entertainment. Không hổ danh cô nàng đang "gây bão" với cương vị HLV vũ đạo đình đám được mến mộ nhiệt tình của show sống còn Thanh Xuân Có Bạn 3.

Lisa chứng minh được thực lực với Knet

"Lover", "Intentions" - Lisa (BLACKPINK) (Thanh Xuân Có Bạn 3)

Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng Lisa nên tăng cân thì sẽ đẹp hơn. Khán giả Hàn Quốc vốn thích những idol có thân hình "mình hạc sương mai", nhìn chung là có sở thích các idol gầy. Tuy nhiên, việc động viên Lisa tăng cân cho thấy sự quan tâm của Knet đối với cô nàng, và hơn nữa con mắt khắt khe của công chúng về cái đẹp cũng đã thay đổi, khi những idol có body khỏe khoắn, săn chắc như Hwasa (MAMAMOO), Jisoo (BLACKPINK),... cũng được khen ngợi, chứ không phải cứ gầy mới là đẹp.

Có body siêu đỉnh...

...nhưng Knet vẫn muốn Lisa tăng cân để khỏe hơn!

Đặc biệt, fan còn cho rằng Lisa nên kết hợp với Bi Rain để cùng cống hiến cho khán giả những màn trình diễn vũ đạo mãn nhãn. Nếu màn kết hợp này trở thành sự thật thì chắc chắn sẽ khiến bùng nổ MXH cho mà xem!

Bi Rain vốn là "bố bỉm sữa" 6 múi luôn khiến fan "u mê" nhờ body 6 múi và vũ đạo sắc bén, Lisa lại là dancer hàng đầu Kpop, sức hút toàn cầu không phải bàn cãi. Màn kết hợp giữa tiền bối hậu bối đình đám này chẳng phải rất đáng mong chờ hay sao?

Bi Rain "nóng" như thế này...

...mà kết hợp cùng Lisa thì MXH "nổ tung" là cái chắc!

