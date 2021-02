Khoe body siêu thực trong bộ ảnh mới, Lisa (BLACKPINK) khiến fan mong chờ màn sexy dance bùng cháy tại Thanh Xuân Có Bạn 3

Ngày 16/2, show sống còn Thanh Xuân Có Bạn mùa 3 đã "nhá hàng" bộ ảnh của dàn HLV trước thềm công chiếu. Lisa (BLACKPINK) nhanh chóng giật spotlight khi khoe visual không tỳ vết và body chuẩn chỉnh, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo như búp bê. "Lạp lão sư" ngay lập tức giật #1 hot search của Weibo qua từ khóa "Thân hình của Lisa" và lọt vào top trending toàn cầu trên Twitter.



Lisa khoe bóng lưng nhưng đã khiến người xem phát sốt vì cặp chân dài miên man, vòng eo con kiến đáng mơ ước

"Lạp lão sư" khoe nhan sắc lộng lẫy, thần thái sắc lẹm...

... nhưng đổi concept là trở nên đáng yêu như em gái nhà bên

Qua bộ ảnh, Lisa phần nào "nhá hàng" cho sân khấu của cô tại Thanh Xuân Có Bạn 3. Ngây ngất trước thần thái đỉnh cao và body quyến rũ của Lisa, fan càng thêm chờ mong nữ idol người Thái mang đến 1 tiết mục bùng cháy. Em út BLACKPINK mặc 2 bộ đồ gồm váy ngắn màu trắng gợi cảm và outfit đỏ - đen khỏe khoắn nên có khả năng cô sẽ thể hiện 2 ca khúc với concept sexy và năng động.

Lisa khoe body siêu thực trên sân khấu...

.. hứa hẹn mang đến màn trình diễn vô cùng quyến rũ

Màn trình diễn của "Lạp lão sư" hứa hẹn sẽ có những khoảnh khắc tình tứ bên vũ công nam

Dựa vào outfit bó sát khoe đường cong hoàn hảo của Lisa, nhiều khả năng cô sẽ trình diễn 1 ca khúc quyến rũ, sexy

... kèm theo 1 tiết mục năng động, đậm chất "swag"

Lisa cân trọn tạo hình gợi cảm, sang chảnh...

... cũng như tinh nghịch, năng động

Fan bình luận:

- Mong là sân khấu trực tiếp nha.

- Hóng quá. Ôi xỉu.

- Quả body đẹp đến ngất ngây. Nhan sắc và thần thái thì khỏi bàn, xuất sắc.

- Hot quá trời, mong show cho lão sư nhiều screen time chứ hot thế này mà chỉ có tí thì sao đủ.

Khi làm giám khảo ở Thanh Xuân Có Bạn 2 cách đây 1 năm, Lisa từng khoe tài vũ đạo trước thềm phát sóng. Em út BLACKPINK đã nhảy trên nền nhạc In The Name of Love và Attention. Cô chứng minh mình hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu main dancer của BLACKPINK cũng như vai trò HLV vũ đạo khi mê hoặc khán giả bằng thần thái tự tin và những bước nhảy uyển chuyển, duyên dáng, tiếng cổ vũ dành cho nữ idol thậm chí còn át cả tiếng nhạc.

Lisa (BLACKPINK) - In The Name of Love & Attention (Thanh Xuân Có Bạn 2)

Video Lisa khoe vũ đạo tại Thanh Xuân Có Bạn 2 hiện giờ đã đạt 18 triệu views, xếp thứ 3 về lượt xem trên kênh YouTube iQIYI – nơi đăng tải những đoạn trích từ chương trình. Do đó màn thể hiện của "Lạp lão sư" tại mùa 3 của show sống còn này lại càng được mong đợi nhiều hơn.



Màn trình diễn của Lisa tại Thanh Xuân Có Bạn 2 từng gây tiếng vang lớn với khán giả

Sau gần 1 năm, video Lisa trình diễn vũ đạo tại Thanh Xuân Có Bạn 2 đứng thứ 3 về lượt xem với 18 triệu views

Nhưng vì tình hình dịch bệnh, dường như Lisa sẽ phải biểu diễn online, không thể xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mặt đồng nghiệp và các thí sinh. Dù vậy, với tài năng vượt trội của mình, nữ idol hoàn toàn có thể chinh phục khán giả bất kể trình diễn ở đâu. Hiện tại, fan đang nóng lòng đón xem màn thể hiện của thành viên BLACKPINK qua tập khởi động đầu tiên, lên sóng lúc 19h ngày 17/2.

Nguồn: FB - Ảnh chụp màn hình, Internet - Video: YouTube