Clip viral hơn 3 triệu view: Khi bạn là BLINK “đu” BLACKPINK nhưng lại bị bố mẹ bắt... lấy chồng

Mới đây cộng đồng mạng và đặc biệt là các fan Kpop đang truyền tay nhau đoạn clip dance cover BLACKPINK "chất chơi" ngay trong đám cưới. Cụ thể, trong clip ghi lại đám cưới tại Việt Nam, quan khách bên dưới đang rất hứng thú với màn dance cover của hai vũ công chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, mọi chuyện còn đẩy lên cao trào khi chỉ vài giây sau, cô dâu - một trong hai nhân vật chính trong đám cưới đã xuất hiện và "quẩy banh" loạt vũ đạo trong ca khúc How You Like That của BLACKPINK.

Clip cô dâu trong đám cưới tại Việt Nam dance cover How You Like That (BLACKPINK)

Khoảnh khắc cô dâu xuất hiện và "chơi" luôn vũ đạo đinh trong How You Like That của BLACKPINK

Và khiến cho các quan khách trong khán phòng không thể ngồi yên một chỗ

Sau khi đoạn clip được chia sẻ, ai nấy đều công nhận cô dâu đã có màn "ra mắt" họ hàng 2 bên chất lừ. Hay các fan Kpop lại cho rằng cô dâu trong clip quả thật là một BLINK chính hiệu, muốn "đu" theo BLACKPINK nhưng lại bị bố mẹ... bắt làm đám cưới. Đoạn clip chỉ được chia sẻ không lâu nhưng đến hiện tại đã thu về hơn 3,3 triệu lượt xem trên một ứng dụng video.

Đoạn clip cô dâu dance cover BLACKPINK đã thu về hơn 3,3 triệu view

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- Cô dâu chất đấy.

- Bố mẹ chú rể lúc này không biết đang thấy như nào nhỉ kkk.

- Khi bạn là BLINK nhưng bố mẹ lại bắt đi lấy chồng.

- Đỉnh cao. Cô dâu nhảy đẹp xỉu.

- Cô dâu chất lượng cao luôn haha.

- Kiểu này chú rể tốn nhiều tiền để chiều cô dâu đu BLACKPINK lắm đây.

Nguồn: TikTok - Ảnh: Tổng hợp