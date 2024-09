Lisa “thắm” quá hóa không quen

Chưa kịp để người hâm mộ ngơi nghỉ với 2 ca khúc solo ROCKSTAR và New Woman, sáng 26/9, Lisa (BLACKPINK) tiếp tục tung ra teaser đầu tiên hé lộ giai điệu cho sản phẩm âm nhạc mới.

Khác hẳn hoàn toàn với tạo hình “chiến đét” của hai MV trước đó, Lisa lần này lại mang đến một hình ảnh “dịu keo”, đằm thắm, nữ tính khiến các fan nhìn không quen. Có thể nói trong các sản phẩm âm nhạc chính thức kể từ khi bắt đầu sự nghiệp solo thì đây là tạo hình có “chiếc vibe” ngọt ngào nhất.

Clip teaser ca khúc mới được Lisa hé lộ

Lisa mang đến tạo hình đằm thắm, nữ tính trong sản phẩm mới

Hình ảnh khác hoàn toàn với những tạo hình trước đó

Dù chưa tiết lộ nhiều về ca khúc sắp ra mắt nhưng với giai điệu cùng lời bài hát được “thả hint” ở những giây cuối: “So kiss me”, người hâm mộ đã phát hiện đây là một bài hát vô cùng quen thuộc.

Theo đó, nhiều người cho rằng đây chính là ca khúc Kiss Me của Sixpence None The Richer. Rất có thể trong số những ca khúc được sản xuất hoàn toàn mới thì đây sẽ là bản cover đặc biệt mà Lisa thực hiện để dành tặng người hâm mộ.



MV Lyrics Kiss Me - Sixpence None The Richer