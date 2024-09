Mới đây, kênh TikTok chính thức của Đảng Dân chủ đã công khai sử dụng bài hát New Woman của Lisa (BLACKPINK) làm nhạc nền cho video tranh cử của bà Kamala Harris. New Woman là single tiếng Anh mới phát hành của em út BLACKPINK, kết hợp với nữ ca sĩ Tây Ban Nha Rosalía.

Kênh TikTok của Đảng Dân chủ đăng video tranh cử của Kamala Harris, dùng ca khúc New Woman làm nhạc nền

Thời gian qua, New Woman được Lisa quảng bá mạnh tay ở thị trường quốc tế. Nữ idol người Thái còn biểu diễn ca khúc này cùng ROCKSTAR tại sân khấu VMAs 2024 hôm 12/9. Tách khỏi YG, Lisa tham vọng tiến ra toàn cầu khi liên tục tung nhạc tiếng Anh, tập trung quảng bá tại Mỹ. Do đó, việc được bà Kamala Harris ưu ái lựa chọn New Woman cho video tranh cử có ý nghĩa rất lớn với Lisa.

Lisa feat. Rosalía - MV New Woman

Lisa kết hợp với Rosalía trong New Woman

Ở hướng ngược lại, ca khúc của Lisa và Rosalía truyền tải thông điệp nữ quyền mạnh mẽ, là sự giao thoa giữa Kpop và Latin. Không chỉ kết nối các nền văn hóa khác nhau bởi những sao nữ có sức ảnh hưởng nhất làng nhạc, New Woman còn củng cố quan điểm của Kamala Harris, giúp bà phổ biến và tiếp cận đến giới trẻ - số đông quan tâm Kpop và âm nhạc.

New Woman được Lisa mang lên sân khấu VMAs

Màn kết hợp là sự giao thoa giữa Kpop và Latin

Chiến dịch tranh cử Tổng thống tại Mỹ đang đi đến hồi gay cấn. Vừa qua, Taylor Swift thể hiện lập trường ủng hộ Kamala Harris. Nữ chủ nhân của 4 giải Grammy Album of the Year công khai đăng bài đứng về phía Kamala Harris, đồng thời thể hiện quan điểm nữ quyền mạnh mẽ. Chứng kiến những điều này, cư dân mạng Hàn không khỏi thán phục trước việc Kamala Harris chọn ca khúc New Woman của Lisa làm nhạc quảng bá chiến dịch.



Vượt khỏi phạm vi Kpop, Lisa hiện đang củng cố vị thế ngôi sao toàn cầu bằng những hoạt động âm nhạc quốc tế. Tại hậu trường VMAs 2024, cô gây sốt với chùm ảnh chụp cùng những pop girl thế hệ mới của thế giới như Sabrina Carpenter, Tyla.

Album của Lisa sẽ được hé lộ thời gian tới, dự kiến có thêm nhiều màn collab chấn động. Sau VMAs 2024, Lisa sẽ biểu diễn solo tại đại nhạc hội Global Citizen 2024. Hoạt động cộng đồng này sẽ giúp Lisa nâng cao độ nhận diện với khán giả xứ cờ hoa.

Lisa tại VMAs 2024 cùng Sabrina Carpenter

... và Tyla

Phản ứng cư dân mạng Hàn:

- Lisa đang tranh đấu tại thị trường Mỹ với tư cách ca sĩ châu Á, và nếu Lisa có thể khiến những người hâm mộ Kpop trẻ tuổi quan tâm thì đó thực sự là một điều tích cực.



- Vừa nghe lyrics 'New Woman' là nghĩ ngay đến Harris. Họ dường như có điểm chung ở chỗ phụ nữ châu Á đang thử thách trong xã hội Mỹ chính thống. Lisa cũng là một cat lady nữa. Cảm giác việc họ sử dụng bài hát của Lisa là chuyện hiển nhiên



- Một ca sĩ có tầm ảnh hưởng lớn như Taylor đã thể hiện sự ủng hộ của mình trên Insta và các celeb đều vào nhấn like. Cái này có gì mà khiến Lisa bị nhìn nhận không tốt chứ?



- Có thể sẽ bị nhìn nhận một cách tiêu cực nhưng có một điều chắc chắn rằng nếu được đăng tải thì bài hát và độ nhận diện của Lisa cũng sẽ tăng lên hẳn. Bản thân 'New Woman' cũng là một bài hát hay.



- Tôi nghĩ thứ hạng của 'New Woman' sẽ còn tăng cao hơn nữa vì nó được sử dụng làm nhạc quảng cáo cho cuộc bầu cử tổng thống và được diễn ở VMA. Nhưng đáng tiếc ở chỗ tôi tự hỏi nếu đây là bài solo riêng của Lisa thì sẽ thế nào nhỉ.. Đúng là giọng hát của Rosalisa rất tuyệt vời và giúp nâng cao chất lượng bài hát nhưng lyrics là tiếng Tây Ban Nha. Nếu thay đoạn của Rosalia bằng một đoạn rap của Lisa thì sẽ thế nào, giống đoạn của Lisa trong 'Shoong' ấy?