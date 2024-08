Sáng 3/8 (giờ Việt Nam), Lisa (BLACKPINK) khiến mạng xã hội rần rần hơn bao giờ hết khi bất ngờ “nhá hàng” sản phẩm mới mang tên braNd neW día. Đây là màn comeback có tốc nhanh chóng mặt của Lisa khi chỉ sau hơn 1 tháng ra mắt ROCKSTAR, cô nàng tiếp tục “thả thính” bài hát mới.

Màn trở lại nhanh như chớp của Lisa còn khiến nhiều người hài hước cho rằng tốc độ ra nhạc còn nhanh hơn cả BLACKPINK. Bởi lẽ BLACKPINK sau 7 năm hoạt động chỉ ra mắt khoảng 40 bài hát và nhanh nhất cũng phải một năm mới comeback 1 lần.



Clip Lisa nhá hàng sản phẩm mới mang tên braNd neW día

Trong video được Lisa tung ra, dù không xuất hiện nhưng khoảnh khắc một cô gái lộ diện với mái tóc màu hồng khiến người hâm mộ không khỏi tò mò. Trước đó Lisa từng có tạo hình tóc dài màu hồng trong MV How You Like That cùng BLACKPINK nhưng với braNd neW día, rất có thể cô nàng sẽ mang đến tạo hình mà các fan không thể ngờ tới. Đặc biệt với clip khoảng 12 giây, em út BLACKPINK còn hé lộ câu hát “fresh face brand new día” với giai điệu sôi động, beat dồn dập bắt tai, báo hiệu cho một sản phẩm sẽ “cháy” không kém ROCKSTAR.

Lisa tóc hồng thời How You Like That

Lisa xuất hiện với mái tóc màu hồng ở đầu teaser

Bên cạnh đó, một chi tiết khiến cộng đồng mạng chú ý không kém đó chính là hình ảnh “thả thính” của Lisa bên đóa hoa hồng. Chi tiết này khiến các fan BLACKPINK đặt nghi vấn cô nàng đang gửi tín hiệu cho màn kết hợp đầu tiên trong năm 2024. Nhiều người dự đoán Lisa sẽ kết hợp với nàng bạn thân Rosé khi hoa hồng cũng là biểu tượng của nàng bạn thân.

Tuy nhiên, cộng đồng mạng quốc tế lại khẳng định, người có màn hợp tác với Lisa chính là Rosalía - nữ ca sĩ người Tây Ban Nha. Cách đây không lâu, Lisa từng cho biết muốn có màn kết hợp với hai nữ nghệ sĩ Rosalía và Tyla. Chính vì vậy, braNd neW día rất có thể sẽ là một sản phẩm collab đặc biệt mà Lisa dành đến cho người hâm mộ.

Lisa “thả thính” đóa hoa hồng trước khi tung ra teaser braNd neW día

Người được cho hợp tác với Lisa chính là nữ ca sĩ Rosalía