Lisa lần thứ 4 lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100

Đây là lần thứ 4 em út BLACKPINK lọt vào bảng xếp hạng này. Rockstar, bản hit trước đó của cô xếp hạng 70 trên Hot 100 và ở vị trí thứ 4 trên Billboard Global 200, đây cũng là thành tích cao nhất mà Lisa đạt được cho đến thời điểm hiện tại. Các ca khúc trong album solo đầu tay của nữ ca sĩ bao gồm Lalisa và Money cũng đều lọt vào bảng xếp hạng này. Lisa hiện đang là nữ nghệ sĩ solo của Kpop có nhiều bài hát lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100 nhất.



Ca khúc New Woman cũng giành được vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Global Excl US. Bản hit trước đó của Lisa, Rockstar, đã trở thành bài hát đầu tiên của cô đứng đầu bảng xếp hạng danh giá này. Bảng xếp hạng Global Excl US dành cho các ca khúc thịnh hành trên toàn thế giới, ngoại trừ Hoa Kỳ.

Màn hợp tác của Lisa và Rosalía đã chinh phục được khán giả (Ành: ILLound)

Vào ngày 27/8, Lisa đã vượt qua IU, lập kỷ lục về số người theo dõi trên Spotify đối với một nghệ sĩ solo nữ của Kpop. Lisa hiện có 8.701.200 người theo dõi vượt qua kỷ lục trước đó của IU là 8,6 triệu người.

Lisa bắt đầu ra mắt solo vào tháng 9/2021 với các đĩa đơn Lalisa và Money, được phát hành dưới danh nghĩa của YG Entertainment và Interscope Records. Năm 2023 cô chia tay YG và thành lập công ty riêng ILLOUD để thực hiện các dự án cá nhân. Ngoài việc ra mắt đều đặn các sản phẩm âm nhạc chất lượng, nữ thần tượng còn thử sức với diễn xuất. Cô đã hoàn tất quá trình ghi hình cho bộ phim The White Lotus.