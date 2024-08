Lisa (BLACKPINK) tụt hạng, dính nghi án gian lận

Vừa qua, Lisa (BLACKPINK) tung single New Woman, kết hợp với nữ ca sĩ người Tây Ban Nha Rosalía gây sốt làng nhạc. Sau ROCKSTAR, New Woman là ca khúc thứ 2 Lisa phát hành dưới trướng công ty mới LLOUD, nằm trong album được dự đoán sẽ ra mắt vào cuối năm nay.

Lisa feat. Rosalía - MV New Woman

Việc liên tục ra nhạc tiếng Anh, collab với tên tuổi có sức ảnh hưởng như Rosalía càng cho thấy định hướng quốc tế mà Lisa theo đuổi. Ca khúc có thông điệp nữ quyền mạnh mẽ, kết hợp giữa Hip-hop và màu sắc Latin “cộp mác" đoá hồng Tây Ban Nha.

Lisa và Rosalía thể hiện thông điệp nữ quyền mạnh mẽ trong bài hát mới

Cũng giống như ROCKSTAR, ca khúc mới của Lisa hoàn toàn vắng bóng khỏi các BXH nhạc số tại Hàn Quốc. Thành tích quốc tế được nâng tầm với hơn 6 triệu streams trong ngày đầu phát hành trên Spotify. Lisa tự phá kỷ lục của mình, đưa New Woman thành ca khúc có stream ngày đầu cao nhất nền tảng đối với một nghệ sĩ nữ Kpop.

Ở iTunes, New Woman chiếm lĩnh vị trí đầu bảng của 35 quốc gia và vùng lãnh thổ. View YouTube cũng liên tục tăng, chứng minh lợi thế của ngôi sao xuất thân Thái Lan.

Màn collab của Lisa và Rosalía mang về nhiều thành tích ấn tượng

Tuy thành tích cao, New Woman của Lisa vẫn vướng vào tranh cãi “thao túng" nhạc số. Ngày 20/8, ca khúc mới của Lisa và Rosalía đã tụt 42 hạng trên BXH Nghệ sĩ của Spotify, dừng chân ở vị trí #135. So với ngày 19/8, New Woman giảm hơn 700 nghìn streams đã lọc. Lượt nghe trong ngày, từ 6 triệu ngày đầu giảm còn 3.6 triệu trong ngày 20/8. Tuột 1 nửa chỉ bốn ngày sau khi phát hành.

Sự sụt giảm này làm dấy lên nhiều nghi vấn. Trên MXH, nhiều người dự đoán ca khúc của Lisa đã bị Spotify trừ streams do có một phần không hợp lệ, đến từ việc “chạy bot" (sử dụng phần mềm chạy đi chạy lại nhằm tăng lượt nghe).

Bên cạnh đó, New Woman cũng bị out top Spotify Mỹ dù collab với Rosalía - nghệ sĩ từng đạt giải Grammy. Chưa kể, iTunes 24 giờ đầu của Lisa cũng không đạt #1 tại bất kì quốc gia nào thuộc top 8 thị trường âm nhạc lớn nhất thế giới, trong đó bao gồm Mỹ, Anh và Nhật.

New Woman cũng bị out top Spotify Mỹ dù Lisa collab với Rosalía - nghệ sĩ từng đạt giải Grammy

Fan nhạc bắt đầu đặt ra câu hỏi về hiệu ứng thực sự New Woman tạo ra. Lisa có thành tích tốt nhưng không phản ánh được sức ảnh hưởng thật sự đến thị trường. Xét về độ thảo luận, New Woman có phần “kém miếng" hơn so với ROCKSTAR và hai ca khúc đầu tiên Lisa phát hành tại YG. Bài hát bị nhận xét kén người nghe và khó tạo xu hướng tiếp cận khán quả qua các nền tảng video.

Nhiều ý kiến cho rằng, những chỉ số hiện tại phần lớn là do fan cày, thậm chí dùng thủ thuật “thao túng nhạc số" tạo ra. Lisa từng vướng tranh cãi tương tự khi quảng bá ROCKSTAR.