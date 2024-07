Nam ca sĩ khiến Lisa (BLACKPINK) vướng nghi vấn "tiểu tam" là ai?

Mới đây, MXH có phen xôn xao khi một TikToker bất ngờ tố Lisa là “tiểu tam" chen chân vào mối quan hệ của người khác. Cụ thể, theo người này, Lisa đã có quan hệ mập mờ với Dominic Fike - nam nghệ sĩ người Mỹ trong thời điểm diễn ra Coachella 2023.

Cả hai có hình xăm khá giống nhau, có bạn bè chung. Thậm chí Lisa từng đến sân khấu của Dominic Fike ủng hộ anh chàng, chụp ảnh tình tứ.

Lisa bất ngờ bị đồn là "tiểu tam"

Nam chính trong tin đồn là Dominic Fike - nam ca sĩ người Mỹ từng chụp ảnh tình tứ với Lisa tại Coachella 2023

Thông tin nổ ra khiến người hâm mộ vô cùng hoang mang. Bởi lẽ, Lisa hiện đang hẹn hò cùng “tam thái tử" nhà LVMH Frédéric Arnault. Topic tố “Lisa là người thứ ba” thu về tương tác khủng trên các diễn đàn Kpop, theo đó, danh tính Dominic Fike cũng khiến dân tình “lùng sục".

Dominic Fike là một ca sĩ, rapper và diễn viên người Mỹ. Sinh năm 1995, anh bắt đầu nổi tiếng sau một vài bản phát hành tự đăng tải trên SoundCloud. Dominic Fike từng tham gia vào series Euphoria, từ đây, nam ca sĩ - rapper phát triển nghiệp diễn.

Dominic Fike từng tham gia đóng phim Euphoria

Dù không rõ thời điểm quen biết em út BLACKPINK, nhưng cả hai có mối quan hệ khá thân thiết. Lần đầu xuất hiện công khai là tại Coachella 2023. Lúc này, Lisa khiến người hâm mộ bất ngờ khi tiết lộ tình bạn với Dominic Fike. Tin đồn hẹn hò giữa Lisa và Dominic từng dấy lên một thời gian ngay sau Coachella, nhưng nhanh chóng bị dập tắt vì cả hai không còn bất kỳ tương tác công khai nào.

Dominic Fike - Mona Lisa

Trong danh sách đĩa nhạc của mình, Dominic Fike từng ra mắt ca khúc mang tên Mona Lisa, làm rộ lên đồn đoán anh chàng viết nhạc cho nữ idol người Thái. Nhưng tin đồn này cũng không đi đến đâu khi chính chủ lên tiếng bác bỏ. Mona Lisa là bức hoạ biểu tượng, hình ảnh này không còn xa lạ trong giới nghệ thuật do đó không liên quan đến Lisa của BLACKPINK là điều dễ hiểu.

Dominic Fike có quan hệ thân thiết với producer sáng tác ROCKSTAR cho Lisa

"Soi" kỹ những người thân cận bên cạnh Lisa, dân tình phát hiện Dominic Fike chính là đồng sự thân thiết của Sam Homaeee - producer người Mỹ sáng tác bài ROCKSTAR. Vừa qua, Lisa comeback với single tiếng Anh ROCKSTAR. Đây cũng đánh dấu lần đầu cô tự mình làm sản phẩm cùng đội ngũ quốc tế. Trong đó, Sam Homaeee là một trong những “trụ cột" tạo nên ca khúc. Anh từng hợp tác với “bạn trai tin đồn" của Lisa trong album What Could Possibly Go Wrong phát hành năm 2020.

Lisa và quản lý tại show Coachella của Dominic Fike

Tuy mọi chi tiết đều chứng minh Lisa và Dominic Fike có mối quan hệ không dừng ở mức xã giao bình thường, nhưng cũng không có căn cứ để xác nhận cả hai hẹn hò. Việc Lisa vô cớ bị tố “làm tiểu tam" khiến danh tiếng ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện fan Lisa đang tích cực minh oan bảo vệ thần tượng.