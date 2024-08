Mới đây, Lisa (BLACKPINK) đã chính thức hé lộ về màn comeback ngay trong tháng 8 này. Theo đó, ca khúc mới của nữ idol mang tên New Woman và là sản phẩm kết hợp với giọng ca người Tây Ban Nha Rosalía. New Woman chính thức được ra mắt vào 20h ngày 15/8 (giờ Hàn Quốc).

Trên poster nhá hàng, Lisa tiếp tục gây bất ngờ với mái tóc xù cá tính, Rosalía ngồi ngay bên cạnh thì đang khoác một chiếc áo lông to sụ. Cả 2 đều đeo mắt kính trông vô cùng bí ẩn. Khỏi phải nói, ngay khi vừa tung ảnh nhá hàng, Lisa đã tạo nên một cơn sốt không nhỏ trên MXH. Một trong những "fan cứng" đặc biệt nhanh chóng thả tim bức ảnh của cô nàng không ai khác ngoài "bạn trai tin đồn" Frédéric Arnault, Lisa chỉ đăng chưa đầy 1 phút mà đã thấy Frédéric tương tác rồi!

Lisa đăng ảnh chưa đầy 1 phút mà Frédéric Arnault đã vào thả tim

Từ tháng 7/2023, tin đồn Frédéric Arnault hẹn hò với Lisa nổi lên. "Team qua đường" đã bắt gặp nữ idol sinh năm 1997 có hành động tựa đầu tình tứ vào vai Frédéric Arnault ở 1 nhà hàng Pháp. Sau đó, cặp đôi liên tục để lộ nhiều hint hẹn hò, cùng đi đến nhiều nơi trên thế giới.

Sau đó, Frédéric đã đưa mỹ nhân Kpop về ra mắt các thành viên trong gia tộc và được họ dang rộng vòng tay chào đón. Ngoài ra, quý tử nhà tỷ phú cũng gặp gỡ bố mẹ Lisa hồi tháng 9 năm ngoái. Bất chấp những điều này, họ không lên tiếng phủ nhận hay xác nhận mối quan hệ.

Cả 2 khiến nhiều người tin rằng họ đã là một đôi, chỉ chờ ngày công bố tin vui

Trước đó, vào sáng 3/8, Lisa đã khiến mạng xã hội rần rần hơn bao giờ hết khi bất ngờ "nhá hàng" sản phẩm mới mang tên braNd neW día. Đây là màn comeback có tốc nhanh chóng mặt của Lisa khi chỉ sau hơn 1 tháng ra mắt ROCKSTAR, cô nàng tiếp tục "thả thính" bài hát mới. Hoá ra chữ N và W được viết hoa trong cụm từ "braNd neW día" là dùng để chỉ New Woman.

Clip Lisa nhá hàng sản phẩm mới mang tên braNd neW día

Màn trở lại nhanh như chớp của Lisa còn khiến nhiều người hài hước cho rằng tốc độ ra nhạc còn nhanh hơn cả BLACKPINK. Bởi lẽ BLACKPINK sau 7 năm hoạt động chỉ ra mắt khoảng 40 bài hát và nhanh nhất cũng phải một năm mới comeback 1 lần.

Rockstar còn chưa hết hot mà Lisa đã trở lại với New Woman