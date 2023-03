Lisa đích thân thị phạm cho "em gái BLACKPINK", một thành viên bật khóc vì sai vũ đạo

Tối 23/3 (giờ Việt Nam), tập thứ 3 của Last Evaluation (Tạm dịch: Vòng đánh giá cuối cùng) đã diễn ra. Trong tập này, team B gồm 4 thành viên Haram, Asa, Chiquita, Rora đã có màn thể hiện với ca khúc Stay.

Ngay sau đó, cả 7 thành viên của Baby Monster đã tiếp tục chuỗi ngày tập luyện với bản hit Don't Know What To Do của tiền bối BLACKPINK. Đặc biệt, cựu chủ tịch YG Entertainment - Yang Hyun Suk cũng xuất hiện và theo dõi màn tập luyện vũ đạo của các thành viên Baby Monster.

Cựu chủ tịch YG Entertainment - Yang Hyun Suk theo dõi màn tập luyện của Baby Monster

Dù đánh giá tốt phần thể hiện tổng thể nhưng cựu chủ tịch Yang đã nhanh chóng phát hiện khoảnh khắc "trượt nhịp" của cô nàng Haram và yêu cầu thể hiện lại. Sau khi cựu chủ tịch Yang rời đi, Haram đã không giữ được bình tĩnh và bật khóc nức nở. Rất may mắn cô đã được giáo viên vũ đạo động viên để có thể cố gắng tập luyện, sửa chữa sai sót.

Cựu chủ tịch Yang góp ý phần sai vũ đạo cho Haram

Cô bật khóc nức nở vì không giữ được bình tĩnh

Cũng trong tập 3 Last Evaluation, Lisa trở thành cố vấn chuyên môn vũ đạo cho Baby Monster. Dù ngoài đời luôn là thành viên nhí nhảnh, nghịch ngợm của BLACKPINK nhưng khi làm việc, Lisa luôn nghiêm túc và đặt tất cả nhiệt huyết để góp ý cho đàn em.

Khác với những gì hé lộ trong tập trước, ở tập này Lisa vô cùng vui vẻ, hướng dẫn tận tình và chỉnh sửa động tác cho "em gái BLACKPINK". Thậm chí Lisa còn không ngại ngần thị phạm vũ đạo và cùng hòa chung một đội hình cùng Baby Monster để luyện tập Don't Know What To Do.

Lisa chăm chú theo dõi đàn em luyện tập

Cô tận tình hướng dẫn vũ đạo cho "em gái BLACKPINK"

Thậm chí đứng luôn lên ghế để chỉnh sửa đội hình

Nhưng khi đích thân vào bài, Lisa cũng quên động tác

Màn thị phạm vũ đạo của Lisa dành cho Baby Monster

Trong phần đánh giá ở tập 4 tuần sau, YG hé lộ khoảnh khắc cựu chủ tịch Yang tuyên bố sẽ có thành viên bị loại. Không chỉ thế, ở những giây cuối, "chị cả" Baby Monster - Ruka còn xuất hiện với biểu cảm buồn trên gương mặt khi chia sẻ về việc nhóm có người bị loại. Điều này khiến cho người xem đặt nghi vấn liệu cô có phải người sẽ rời Baby Monster hay không.

Tập 4 Last Evaluation sẽ tiếp tục được lên sóng vào ngày 30/3.

Cựu chủ tịch Yang thông báo sẽ có thành viên bị loại