Lisa chấp niệm với nước dưỡng nhan rẻ bèo cỡ này, bảo sao vừa giàu vừa "bốc lửa"

Lisa đang trong quá trình bận rộn cho các dự án cá nhân, do đó thời gian này người hâm mộ liên tục chứng kiến số lượt di chuyển vòng quanh thế giới với tần suất khủng của nữ thần tượng. Tuy ít có thời gian rảnh nhưng giọng ca ROCKSTAR vẫn dành thời gian quay vlog/ livestream cùng tương tác với fan. Qua đây một hoạt động yêu thích của cô nàng tưởng chừng như vô tri, gây cười nhưng lại rất đáng để "cheap moment" chính là pha và uống nước chanh tươi.

Loại chanh mà Lisa sử dụng là quả chanh vàng - thức uống lý tưởng cho việc làm đẹp tại nhà: tiện dụng, rẻ tiền và lại mang đến công dụng hiệu quả cho việc giữ dáng và dưỡng da!

Trong video clip có hơn 33 triệu view trên TikTok, Lisa tự tay hái chanh tươi từ vườn và chế biến vô cùng tỉ mỉ.

Ưu điểm của quả chanh vàng so với chanh xanh chính là không có nhiều axit gây ảnh hưởng đến dạ dày, đồng thời lại chứa hàm lượng vitamin C cao hơn gần 30% so với chanh xanh. Do đó, bạn nên sử dụng nước chanh vàng trong chế độ giảm mỡ và dưỡng da sẽ hiệu quả hơn.

Để giảm mỡ bụng, bạn có thể pha chanh tươi cùng nước ấm và mật ong, uống trước bữa sáng 30 phút mỗi ngày. Hàm lượng axit trong chanh có thể ảnh hưởng đến dạ dày nên sử dụng chanh vàng sẽ hạn chế giúp bạn việc dạ dày bị ảnh hưởng.

Nước chanh vàng với loạt công dụng giữ dáng, đẹp da là "chấp niệm" của Lisa hết lần này đến lần khác, lần nào cô nàng cũng pha đầy 1 bình to để dự trữ.

Bên cạnh công dụng giảm cân, vitamin C trong nước chanh là "kho báu" cho làn da nhờ loạt công dụng từ làm sáng, chống lão hóa tuyệt vời:

Với tác dụng làm sáng, vitamic C trong nước chanh giúp ngăn chặn sản xuất sắc tố melanin. Đồng thời đặc tính giải độc cơ thể của các hợp chất có trong chanh cũng đem đến tác dụng sáng mịn cho làn da.

Để chống lão hóa - giảm nếp nhăn, nước chanh là "vũ khí" tối thượng nhờ việc vitamin C là 1 hoạt chất giúp da tăng cường sản xuất collagen. Bên cạnh đó, nước chanh cũng thúc đẩy quá trình hydrat hóa của da, giúp làn da giữ được độ ẩm, căng bóng, trẻ hóa nhờ hạn chế nếp nhăn.