Lý do vitamin K có tác dụng chống lão hóa và dấu hiệu cho thấy bạn đang bị thiếu vitamin này: 2 độ tuổi đặc biệt cần bổ sung

Vitamin K, một loại vitamin tan trong chất béo, từ lâu đã được biết đến với vai trò quan trọng trong quá trình đông máu. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng vitamin K còn mang lại nhiều lợi ích vượt trội trong việc hỗ trợ sức khỏe tổng thể và chống lão hóa, đặc biệt là đối với làn da, xương và tim mạch.

Nhưng lợi ích của vitamin K không dừng lại ở đó. Nó có thể giúp ngăn ngừa sự mất thăng bằng trên da và bảo vệ các tĩnh mạch tránh bị loét, đồng thời là chất bổ sung có tác dụng chống lão hóa.

Trong một bài viết cho Healthista, biên tập viên Anna Magee đã giải thích những lợi ích của vitamin K và lý do nó có thể giúp chống lão hóa như sau:

Vitamin K là loại vitamin như thế nào?

Vitamin K là một loại vitamin hòa tan chất béo tốt cho máu đông máu và góp phần để có trái tim, xương và hệ thống miễn dịch khỏe mạnh.

Vitamin K có 2 nhóm là vitamin K1 được tìm thấy chủ yếu trong các loại rau lá xanh như rau bina, cải xoăn, bông cải xanh và vitamin K2 trong thịt, trứng, sữa và thực phẩm lên men như đậu nành lên men natto và một số pho mát lên men, yaourt.

Vai trò chính của vitamin K1 là đảm bảo đủ máu, đông máu, trong khi vitamin K2 đảm nhiệm các vấn đề liên quan đến sức khỏe khác, ví dụ vitamin K2 đảm bảo canxi được đưa vào các vùng thích hợp trong cơ thể.

Vitamin K2 kích hoạt các protein giúp di chuyển canxi vào xương cần thiết cho sức mạnh xương, mật độ và sức khỏe tuần hoàn thông qua việc điều chỉnh lượng canxi. Nó giữ canxi vận chuyển trong cơ thể và hỗ trợ sự tích tụ canxi vào khối xương thay vì vào các động mạch - yếu tố có thể gây ra sự xơ cứng động mạch.

Lợi ích chống lão hóa của vitamin K

1. Hỗ trợ sức khỏe xương

Vitamin K, đặc biệt là dạng vitamin K2 (menaquinone), đóng vai trò quan trọng trong việc kích hoạt osteocalcin, một loại protein giúp gắn kết canxi vào xương, từ đó tăng cường độ chắc khỏe của xương.

Một nghiên cứu được công bố trên Journal of Bone and Mineral Research (2023) cho thấy việc bổ sung vitamin K2 ở những người lớn tuổi giúp cải thiện mật độ xương và giảm nguy cơ gãy xương do loãng xương tới 25% trong vòng 2 năm. Điều này đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ sau mãn kinh, khi nguy cơ loãng xương tăng cao do sự suy giảm estrogen.

2. Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Vitamin K2 giúp ngăn chặn sự tích tụ canxi trong thành động mạch, một nguyên nhân chính gây xơ vữa động mạch.

Nghiên cứu từ Nutrients (2024) chỉ ra rằng những người có lượng vitamin K2 cao trong chế độ ăn uống có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn 30% so với những người thiếu hụt. Bằng cách kích hoạt protein MGP (Matrix Gla Protein), vitamin K2 giúp điều hướng canxi ra khỏi mạch máu và vào xương, từ đó giảm nguy cơ vôi hóa động mạch và cải thiện sức khỏe tim mạch.

3. Cải thiện làn da và chống lão hóa

Vitamin K hỗ trợ tổng hợp collagen, một yếu tố quan trọng giúp duy trì độ đàn hồi và săn chắc của da. Ngoài ra, nó giúp giảm tình trạng quầng thâm mắt và vết bầm tím bằng cách cải thiện tuần hoàn máu và tăng cường sức mạnh của các mao mạch.

Một nghiên cứu được công bố trên Dermatologic Therapy (2022) đã chỉ ra rằng kem bôi chứa vitamin K1 có thể giảm quầng thâm mắt tới 45% sau 8 tuần sử dụng. Vitamin K2 cũng được chứng minh là hỗ trợ giảm viêm, giúp cải thiện các tình trạng da liên quan đến lão hóa như nếp nhăn và da chảy xệ.

4. Hỗ trợ sức khỏe não bộ

Các nghiên cứu mới đây, như một bài báo trên Frontiers in Nutrition (2023), cho thấy vitamin K2 có thể bảo vệ chức năng nhận thức ở người lớn tuổi bằng cách giảm viêm thần kinh và cải thiện tuần hoàn máu não. Điều này làm giảm nguy cơ suy giảm nhận thức liên quan đến tuổi tác, chẳng hạn như bệnh Alzheimer.

6 dấu hiệu bạn có thể đang thiếu Vitamin K

Dưới đây là những triệu chứng phổ biến cho thấy cơ thể bạn có thể thiếu hụt vitamin K, dựa trên các tài liệu y khoa gần đây:

Dễ bị bầm tím: Vitamin K rất cần thiết cho quá trình đông máu. Thiếu hụt vitamin K khiến các mao mạch dễ vỡ, dẫn đến vết bầm tím xuất hiện thường xuyên, ngay cả khi va chạm nhẹ. Theo American Journal of Clinical Nutrition (2023), thiếu hụt vitamin K1 làm tăng nguy cơ bầm tím lên đến 20%.

Chảy máu kéo dài: Nếu vết thương nhỏ chảy máu lâu hơn bình thường hoặc bạn thường xuyên bị chảy máu cam, điều này có thể là dấu hiệu thiếu vitamin K. Nghiên cứu từ Blood Advances (2024) chỉ ra rằng nồng độ vitamin K thấp liên quan trực tiếp đến thời gian đông máu kéo dài.

Quầng thâm mắt dai dẳng: Quầng thâm mắt không chỉ do mất ngủ mà còn có thể do thiếu vitamin K, vì nó ảnh hưởng đến sức khỏe của các mao mạch dưới da. Một nghiên cứu trên Journal of Cosmetic Dermatology năm 2022 xác nhận mối liên hệ này.

Xương yếu hoặc dễ gãy: Thiếu vitamin K2 làm giảm khả năng hấp thụ canxi vào xương, dẫn đến nguy cơ loãng xương hoặc gãy xương. Điều này đặc biệt rõ rệt ở người lớn tuổi, theo 1 nghiên cứu từ Osteoporosis International năm 2023.

Vấn đề về tim mạch: Sự tích tụ canxi trong động mạch do thiếu vitamin K2 có thể dẫn đến tăng huyết áp hoặc các vấn đề tim mạch khác. Một nghiên cứu trên European Heart Journal (2024) đã ghi nhận mối liên hệ này ở nhóm người trung niên.

Mệt mỏi và suy giảm nhận thức: Thiếu vitamin K có thể gây ra tình trạng viêm mãn tính, ảnh hưởng đến chức năng não bộ và dẫn đến mệt mỏi hoặc khó tập trung, theo nghiên cứu từ Frontiers in Nutrition năm 2023.

Tuổi dậy thì và mãn kinh - thời điểm bạn cần nhiều vitamin K

Có những thời điểm cụ thể trong cuộc đời của một người phụ nữ đòi hỏi cần bổ sung vitamin K nhiều hơn, nhất là vitamin K2 để tăng lượng canxi, điển hỉnh là 2 thời điểm dậy thì và mãn kinh.

Bổ sung vitamin K2 ở tuổi thiếu niên có thể giúp bảo vệ bạn chống lại các vấn đề xương và tim mạch trong cuộc sống sau này. Bổ sung vitamin này khi đã cao tuổi sẽ có lợi trong việc giảm mật độ xương và nguy cơ sức khỏe tim mạch.

Lý do vitamin K2 đặc biệt quan trọng đối với những phụ nữ sau mãn kinh là vì ở thời điểm này lượng estrogen giảm xuống có thể dẫn tới tổn hại 20% mật độ xương của chúng ta, từ đó tăng nguy cơ bị loãng và gãy xương.