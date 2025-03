Lisa (BLACKPINK) trả lời về việc bao cả con phố tại Thái Lan để quay MV

Chiều 28/2, tập 46 của talkshow Zip Daesung, do giọng ca chính BIGBANG làm host, đã lên sóng và thu hút gần 1.5 triệu lượt xem. Tham gia với vai trò khách mời, Lisa và Daesung đã có khoảng thời gian trò chuyện vui vẻ cùng nhau, điểm lại những kỷ niệm xưa khi còn là “gà nhà” chung công ty.

Tại đây, mỹ nhân người Thái đã có những chia sẻ thú vị về quá trình tách ra solo hậu rời YG. Cô cho biết sẽ có những lúc phát sinh chi phí vượt qua hẳn dự đoán ban đầu nên số tiền để vận hành 1 dự án nào đó thường bị “đội giá” lên cao. Đó là điều khiến Lisa trăn trở sau 1 năm thành lập công ty giải trí LLOUD.



Daesung và Lisa có dịp ngồi lại chia sẻ về những kỷ niệm

Được đàn anh hỏi về tin đồn bao nguyên 1 con phố để quay MV, Lisa mới có dịp đính chính lại. Sự thật là ê-kíp “xé túi mù” đúng hôm khu phố Tàu mưa lớn, hàng quán đóng cửa từ sớm. Khoảng 3h30’ khi mưa đã tạnh, cảnh quay trong MV ROCKSTAR tại con đường nổi tiếng ở Bangkok được ra đời. Mặt đất, khi đó vẫn đọng nước mưa, phản chiếu lại những tấm biển hiệu sặc sỡ sáng trưng, khiến phân cảnh này hiện lên vô cùng điện ảnh, kích thích thị giác.

Nữ idol không hề bao nguyên con phố Tàu mà chỉ đến quay sau cơn mưa

Người hâm mộ cuối cùng cũng có câu trả lời xác thực tin đồn Lisa trả 10 nghìn đô mỗi cửa hàng để đóng cửa sớm. Tuy nhiên, ngôi sao sinh năm 1997 vẫn khiến fan phải trầm trồ vì “chịu chi” sản xuất ra những MV hoành tráng như ROCKSTAR hay New Woman.



ROCKSTAR lấy bối cảnh ở Chinatown nổi tiếng ở Bangkok

ROCKSTAR lấy bối bối cảnh ở chính quê nhà của Lisa, những góc phố Chinatown. Ca khúc mang màu sắc Hip-hop cùng đoạn hook gây nghiện “ Lisa can you teach me Japanese” được đánh giá là “phát súng” mở đường ổn áp cho album Alter Ego.

ROCKSTAR là nhạc phẩm đủ thoả mãn phần nghe lẫn phần nhìn

Cũng vào ngày 28/2, cô nàng đã tung ra 15 track nhạc thuộc Alter Ego cùng MV FUTW sau hơn 1 năm ấp ủ. Sản phẩm âm nhạc dài hơi nhận về nhiều phản ứng tích cực, dù phần lyrics vẫn hút tranh cãi. MV FUTW hiện thu về hơn 6.6 triệu view trên Youtube, 1 con số không thấp nhưng không mấy ấn tượng so với 1 tên tuổi lớn như Lisa. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để nói trước về thành tích nhạc số và thương mại của Alter Ego và FUTW.



FUTW và Alter Ego vẫn chưa thực sự bùng nổ như mong đợi