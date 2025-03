Độc lạ "vua hài" Xuân Hinh rap, Hòa Minzy gây bão triệu view

Sự kết hợp giữa ca sĩ Hoà Minzy, nghệ sĩ Xuân Hinh, Tuấn Cry trong một dự án âm nhạc Bắc Bling đang gây xôn xao cộng đồng mạng. Sau 10 tiếng phát hành, MV cán mốc 1 triệu lượt xem, lọt top 3 thịnh hành âm nhạc trên Youtube.

Điều đặc biệt, "vua hài đất Bắc" không chỉ góp mặt mà còn trổ tài rap trong MV Hòa Minzy, mang đến một sản phẩm âm nhạc độc đáo và đậm chất văn hóa quê hương Kinh Bắc. Đây là lần hiếm hoi nghệ sĩ Xuân Hinh đọc rap, khiến khán giả thích thú.

Hoà Minzy kết hợp nghệ sĩ Xuân Hinh, Tuấn Cry trong MV Bắc Bling.

Dự án âm nhạc "made in Bắc Ninh" được ấp ủ bởi chính Hòa Minzy với mong muốn tri ân quê hương. Nữ ca sĩ chia sẻ, việc mời được nghệ sĩ Xuân Hinh, một biểu tượng nghệ thuật và cũng là người con ưu tú của Bắc Ninh, là yếu tố then chốt để dự án trở nên ý nghĩa và trọn vẹn.

Tuy nhiên, việc liên hệ với nghệ sĩ gạo cội Xuân Hinh không hề dễ dàng. "Không có bất kỳ mối liên hệ nào, Hòa đã mạnh dạn nhắn tin vào fanpage của chú Xuân Hinh", Hòa Minzy tiết lộ.

Trong tin nhắn, nữ ca sĩ tự giới thiệu mình là ca sĩ trẻ đến từ Bắc Ninh và bày tỏ mong muốn mời nghệ sĩ Xuân Hinh tham gia dự án âm nhạc đặc biệt về quê hương. Cô xin phép được liên hệ trực tiếp để trình bày chi tiết hơn về ý tưởng của mình.

Điều bất ngờ đã xảy ra khi chỉ một ngày sau, Hòa Minzy nhận được phản hồi từ chính Xuân Hinh, kèm theo số điện thoại liên lạc. "Hòa đã gọi điện và trò chuyện với chú Xuân Hinh trong khoảng hai tiếng đồng hồ về dự án, nội dung và ý nghĩa của bài hát", nữ ca sĩ kể lại. Cô không giấu được niềm vui khi Xuân Hinh bày tỏ sự yêu thích đặc biệt với ca khúc và đồng ý tham gia dự án ngay sau đó.

Sự đồng ý của Xuân Hinh không chỉ là niềm vinh dự lớn đối với Hòa Minzy mà còn là động lực to lớn để cô thực hiện dự án một cách tâm huyết nhất. Nghệ sĩ gạo cội đã nhiệt tình đồng hành cùng Hòa Minzy trong suốt quá trình thu âm và quay MV.

Nghệ sĩ Xuân Hinh đọc rap gây sốt mạng xã hội.

"Khi tôi gửi ca khúc cho chú, chú rất thích. Chúng tôi chỉ có một buổi thu âm. Tới phòng thu, chú không có ý kiến gì về lời bài hát, giai điệu mà thể hiện tinh thần trẻ trung, chịu chơi theo giới trẻ. Đến nay khi nhìn thành quả có được, Hòa cảm thấy rất tuyệt vời và biết ơn chú Xuân Hinh rất nhiều vì đã tham gia dự án này, giúp dự án có ý nghĩa và tầm vóc hơn", Hòa Minzy xúc động chia sẻ.

Khi được hỏi về lý do không mời dàn nghệ sĩ của Anh Trai Say Hi mà lại chọn nghệ sĩ Xuân Hinh, Hòa Minzy thẳng thắn cho biết, yếu tố quê hương là ưu tiên hàng đầu.

Thêm vào đó, nghệ sĩ Xuân Hinh không chỉ là một nghệ sĩ tài năng mà còn là tượng đài, là niềm tự hào của người dân Bắc Ninh. "Không thể so sánh sự viral và nổi tiếng của các anh trai với chú Xuân Hinh được. Chú Xuân Hinh là tượng đài còn các anh trai đang ở thời điểm viral, nó sẽ khác nhau. Đó là lý do tôi không chọn các Anh Trai Say Hi dù rất thân thiết", Hoà Minzy nói.

Về phía nghệ sĩ Xuân Hinh, ông cho biết nhận lời vì mong muốn giới thiệu cho tất cả mọi người để biết về nét đẹp văn hoá dân tộc, văn hoá quê hương quan họ Bắc Ninh.

Đặc biệt, MV còn có sự tham gia của gần 300 người dân Lạc Xá - quê hương của Hòa Minzy. Từ những cụ già gần 90 tuổi đến các em nhỏ cấp 1, cấp 2.

300 người dân Lạc Xá là những người thân thiết với Hoà Minzy cùng tham gia MV đậm chất văn hóa Bắc Ninh

Trong quá trình thực hiện MV, Hòa Minzy không khỏi xúc động khi được sống lại những ký ức tuổi thơ chân đất, bắt ốc, và gặp lại những gương mặt thân quen từ thuở ấu thơ.

"Có cụ ngày trước hay ngồi nhai trầu cùng bà Hòa (hiện bà đã mất), cụ thì hồi bé từng cho cô kẹo", nữ ca sĩ nghẹn ngào chia sẻ. Chính sự hào hứng, nhiệt tình và tình cảm yêu mến mà bà con Lạc Xá dành cho cô đã trở thành nguồn động lực to lớn, giúp Hòa Minzy thêm quyết tâm hoàn thiện MV được xem là lớn nhất trong sự nghiệp của mình.