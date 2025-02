Ngoại hình biến đổi gây sốc của Lisa (BLACKPINK)

Đúng 12 giờ trưa (theo giờ Việt Nam), Lisa chính thức “thả xích” album Alter Ego cùng MV FUTW , đem đến cả 1 bữa tiệc âm nhạc chất lượng sau quãng thời gian con dân chờ đợi mòn mỏi. Sau chuỗi ROCKSTAR, New Woman, Moonlit Floor (Kiss Me) và Born Again , FUTW nhận được sự kỳ vọng lớn vào 1 cú bứt phá.

Lisa - FUTW (Vixi Solo Version)

FUTW là 1 ca khúc mang đậm màu sắc Hip-hop, với âm bass nặng bắt tai, phần nào lột tả cái chất ngang tàn, ngổ ngáo mà Lisa muốn thể hiện. Lời ca sắc bén, tràn ngập sự tự tin và hừng hực khí thế. Qua đây, Lisa gửi đến bản tuyên ngôn “1 mình chiến cả thế giới”, tự hào về những thành tựu bản thân đạt được và không để bất kỳ lời dèm pha nào ảnh hưởng đến con đường thành công của mình.

Giữa bối cảnh thành phố tối tăm, xám xịt hơi hướng phản địa đàng, khiến nhiều người liên tưởng đến xứ Gotham trong Batman, Lisa vào vai 1 bệnh nhân tâm thần - Vixi. Lisa “điên loạn” với làn tóc rối bời, mặc lên mình bộ quần áo chia 2 nửa trắng đỏ, gợi lên hình tượng “quái nữ” Harley Quinn. Cô ả “xông phi” đạp đổ phòng giam, thay luôn thành bộ outfit da đỏ rực slay ngút ngàn. Cảnh quay POV Lisa moi tim gã tiến sĩ có sự xuất hiện của 5 bản ngã dưới dạng hoạt hình chuẩn phong cách cyberpunk.

Lisa trong FUTW vào vai Vixi - bản ngã tàn ác đang bị giam giữ ở trại tâm thần

5 bản ngã xuất hiện dưới dạng hoạt hình mang hơi thở cyberpunk

Trước nhà máy hạt nhân u ám, Lisa sải bước trên mái nhà với tạo hình thứ 2. Mỹ nhân người Thái “đảo ngói” thành tóc tém nhuộm đỏ, họa mặt sắc lẹm với màu son đen. Cùng với bộ trang phục đen bằng da, Lisa hiện lên như 1 nữ tội phạm gothic tại thành phố loạn lạc. Cô nàng vừa rap vừa khoe trình vũ đạo trên chiếc nồi nung khổng lồ khiến ai nấy cũng phải nổi "da gà.” Chiếc kính mắt Lisa gothic đeo lên mắt mang dấu ấn phong cách Y3K đang vô cùng được ưa chuộng ở cả lĩnh vực âm nhạc lẫn thời trang.

Mỹ nhân người Thái lựa chọn tạo hình gothic, "quẩy" tưng bừng trên nồi nung

Ở lần “thay máu” thứ 3, Lisa trở về với mái tóc dài nhuộm nâu nửa trên nâu, nửa dưới bạch kim, được buộc và tết bím 2 bên lạ mắt. Với chiếc corset và quần short all-black, khoác bên ngoài là áo choàng lông, Lisa đầy thần thái tới buổi đấu giá của giới nhà giàu. MV chuyển cảnh tới phân đoạn Lisa cởi bỏ tấm áo choàng lông, trình diễn đoạn điệp khúc cực cháy giữa căn phòng được phủ kín bởi nét vẽ neon graffiti. Hình ảnh này được đánh giá rất “hợp rơ” với bối cảnh tội phạm ở thành phố FUTW.

Lisa hóa "phú bà" sexy tới trình diện tại buổi đấu giá

Căn phòng tối tăm, điểm xuyết với loạt hình ảnh neon graffiti vô cùng "hợp rơ" với bối cảnh tội phạm

Lisa cuối cùng “ra trận” với kiểu tóc đuôi ngựa, mái cắt trên lông mày tưởng không chất mà chất không tưởng. Sau khi tung tăng quậy phá cả thành phố, cô ả vẫn phải chặt chém với outfit gợi cảm trên hành trình chạy trốn khỏi đống hỗn loạn mình để lại. Bon bon trên chiếc xế hộp đỏ nổi bật, Lisa phiêu du, tận hưởng cảm giác tự do qua từng con phố. Hóa ra, tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là trí tưởng tượng trong tâm trí của Lisa “điên loạn”. Nàng ta chỉ đang sống trong chính viễn cảnh do mình tạo ra, đối diện với 4 bức tường.

Lisa: "slay trước đã, chạy trốn pháp luật tính sau"

Sự thay đổi hình tượng của Lisa trong FUTW phận được nhiều phản hồi tích cực của người hâm mộ. Netizen khen ngợi ngôi sao người Thái hậu rời YG đã thực sự bung lụa, visual thì thăng hạng ngời ngời, ngày càng ra chất US-UK mà cô muốn hướng đến. Pha “bách biến” 1 lượt 5 tạo hình khiến người xem phải replay liên tục.